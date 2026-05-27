Чтобы полюбоваться необыкновенной архитектурой, познакомиться с богатой историей архипелага и насладиться беломорскими пейзажами, надо ехать на Соловки. Вы поднимитесь на Секирную гору с церковью-маяком и увидите Соловецкий камень. Узнаете, как была устроена жизнь в бараках СЛОН, и многое другое. Мы позаботимся, чтобы долгая поездка была не только интересной, но и комфортной.
Описание экскурсии
7:30 — отправление из посёлка Рабочеостровск. Перед посадкой — инструктаж по технике безопасности
9:00 — прибытие на Соловецкий остров
10:00–12:30 — экскурсия на Секирную гору, где находится один из самых драматичных памятников архипелага — церковь-маяк. Вы узнаете о её строительстве, уникальной роли в навигации и о том, как это место было превращено в штрафной изолятор. С вершины открывается панорама на северную часть острова и Белое море
12:30–13:00 — ланч: суп, салат, чай, хлеб
13:00–15:30 — пешеходная экскурсия по посёлку мимо памятников разных эпох с рассказом об истории освоения архипелага, природе Соловков и особенностях климата Белого моря
Также на нашем маршруте:
- бараки СЛОНа, Аллея памяти, Соловецкий камень
- фототочка с 500-рублёвой купюры и набережная Святого озера
- монастырская ГЭС и радиостанция
- Филипповская, Константиновская и Петровская часовни и беседка-часовня у Архангельской гостиницы
- Сельдяные ворота, Успенская и Никольская башни, Сухой дoк
- и многое другое
15:30–18:00 — свободное время для прогулки и посещения монастыря
18:00–19:30 — возвращение в Рабочеостровск
Организационные детали
- По острову передвигаемся на автомобилях УАЗ или «Газель». По предварительной договорённости мы без доплаты встретим вас у ж/д вокзала или гостиницы в Кеми и после отвезём обратно
- Поездка проходит на катере вместимостью 11 человек. Спасжилеты предусмотрены для каждого пассажира
- Возрастных ограничений нет, пожилым путешественникам, людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистой системы, а также родителям с маленькими детьми рекомендуем учитывать нагрузку и рассчитывать свои силы
- Ланч входит в стоимость
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|11 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала г. Кемь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажерин — Организатор в Кеми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 0 туристов
Я основатель и руководитель туристической компании. Мой путь к Северу начался в 2015 году, когда я переехал на берег Белого моря. Я родился и вырос в южных краях и никогда не
Похожие экскурсии на «Соловецкая экспедиция - из Кеми»
Групповая
Путешествие по Белому морю к сердцу Севера - из Кеми
Разгадать загадки Немецкого Кузова, увидеть белух и прогуляться по Заяцкому острову
Начало: У ж/д вокзала г. Кемь
2 июн в 07:30
7 июн в 07:30
18 000 ₽ за человека
Групповая
Вдали от мирских тревог - 2 дня на Соловках (из Кеми)
Отправиться в Соловецкий монастырь, посетить храмы, скиты, кремль и полюбоваться пейзажами
Начало: На ж/д вокзале Кеми
Расписание: в субботу в 10:30
6 июн в 10:30
13 июн в 10:30
34 700 ₽ за человека
11 500 ₽ за человека