10:38 Прибытие в г. Кемь.
Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.
11:30 Завтрак в кафе т/к «Причал».
12.00 Посадка на теплоход. Переход на Соловки.
Отправление в рейс на Соловки по Белому морю (2 интереснейших часа в пути).
Во время рейса вы можете полюбоваться живописными островами архипелага "Кузова", понаблюдать за морскими утками и полярными крачками, покормить чаек, а если повезет – увидеть беломорских тюленей и белух.
14.30 Прибытие на Соловецкие острова.
Трансфер в гостиницу. Размещение.
15:30 Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю.
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.
Экскурсанты посещают территорию Центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Свободное время.
Летом на Соловках белые ночи. Не упустите возможность совершить прогулку в свободное время на Мыс Лабиринтов.
Это живописный природный уголок на берегу Белого моря.
Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Дополнительно за отдельную плату в этот день можно взять экскурсию “Достопримечательности большого Заяцкого острова”.
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).
Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Стоимость: 1 100 руб. /чел.
08:00 Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа).
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.
Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
Во второй половине дня предлагаем отправится на увлекательные экскурсии по желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):
1 ВАРИАНТ: В свободное время за дополнительную плату Вы можете посетить экскурсию на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).
Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.
В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага.
Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты.
Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.
Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.
В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий.
Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро.
Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.
Стоимость: 2 000 руб. /взр; 1 700 руб. /дети 3-10 лет.
2 ВАРИАНТ: Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).
Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Стоимость: 1 100 руб. /чел.
3 ВАРИАНТ: Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).
Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова.
Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке.
Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро).
Стоимость: 700 руб. /чел.
*Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы. Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.
ВНИМАНИЕ: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
08:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения гостиницы и приезжают к теплоходу за 15 минут до начала посадки.
10:00 Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» и «Ботанический сад» (3,5 часа).
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.
Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.
Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.
13:00 Самостоятельный обед в кафе поселка.
16:00 Отправление с Соловков обратно.
18:00 Прибытие на материк.
Дополнительно за отдельную плату в этот день можно взять экскурсию в Соловецкий морской музей.
Организатор тура оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их качества и объема.
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.
При штормовом предупреждении экскурсии заменяются, при возможности, на равноценные, либо, производится компенсация стоимости неиспользованных услуг.
Тур предполагает размещение в гостинице в 2-местном номере с удобствами в выбранном отеле на Соловках (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:
|СТОИМОСТЬ: «СОЛОВЕЦКАЯ СЛОБОДА» (Соловки)
|На заезды: 05.06-07.06 / 12.06–14.06 /
19.06–21.06 / 26.06–28.06 / 04.09-06.09.2022 г.
23900 руб. /чел. в 2-местном номере
29900 руб. /чел. 1-местное размещение
18900 руб. /чел. на доп. месте
|На заезды: 03.07-05.07 / 10.07–12.07 / 17.07-19.07 / 24.07-26.07 /
31.07-02.08 / 07.08-09.08 / 14.08-16.08 / 21.08-23.08.2022 г.
24700 руб. /чел. в 2-местном номере
31900 руб. /чел. 1-местное размещение
19300 руб. /чел. на доп. месте
|СТОИМОСТЬ: «СОЛОВКИ-ОТЕЛЬ» (Соловки)
|На заезды: 05.06-07.06 / 12.06–14.06 /
19.06–21.06 / 26.06–28.06 / 04.09-06.09.2022 г.
25200 руб. /чел. в 2-местном номере
32900 руб. /чел. 1-местное размещение
20900 руб. /чел. на доп. месте
|На заезды: 03.07-05.07 / 10.07–12.07 / 17.07-19.07 / 24.07-26.07 /
31.07-02.08 / 07.08-09.08 / 14.08-16.08 / 21.08-23.08.2022 г.
25900 руб. /чел. в 2-местном номере
34700 руб. /чел. 1-местное размещение
20900 руб. /чел. на доп. месте
Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями - прокат велосипедов.
Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Ежедневно в ресторане гостиницы «Соловки-Отель», оформленном в деревенском стиле, сервируются блюда местной русской кухни. В баре можно заказать интернациональные коктейли.
Гости смогут расслабиться в паровой бане отеля или провести время, играя в караоке.
Соловецкий аэропорт находится в 12 км от гостиницы. Гостям предлагаются услуги трансфера от/до аэропорта. До Кемского железнодорожного вокзала, расположенного на большой земле, 51 км.
Гостиница «Соловецкая слобода» расположена на Соловецком острове в центре исторического Белого моря, в 3 минутах ходьбы от Соловки монастыря. К услугам гостей сауна и ресторан.
Современные номера располагают шкафом для одежды и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В ванных комнатах установлена ванна или душ. В некоторых номерах есть гидромассажная ванна.
Кроме того, в распоряжении гостей бар, помещения для проведения конференций и банкетов, а также камера хранения багажа. Гости могут заняться различными видами активного отдыха, в том числе рыбной ловлей и игрой в бильярд.
Аэропорт Соловки находится в 15 минутах ходьбы от отеля, а гавань — в 20 минутах ходьбы.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Для дополнительных программ:
Рекомендации участникам экологических экскурсий: обязательно иметь тёплую одежду для морских прогулок, мазь от комаров, по желанию купальный костюм и фотоаппарат!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 9 лет
|1800
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
В первый день тура:
10:38 Прибытие в г. Кемь поездом №22 в 10:38.
Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона с табличкой “Причал”. Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.
12.00 Посадка на теплоход. Переход на Соловки.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
В последний день тура:
16:00 Отправление с Соловков обратно.
18:00 Прибытие на материк.
На причале Вас будет ожидать трансфер, который доставит Вас на ЖД вокзал г. Кеми. Трансфер на ж/д вокзал, отправление домой.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!