Уикенд на Соловках

Лето - лучшее время для путешествия на Соловецкие острова

5
3 отзыва
Лето – лучшее время для путешествия на Соловецкие острова, чтобы увидеть всю красоту природы, а также памятники истории и культуры этих мест!
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Уикенд на Соловках
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Секирная гора
Секирная гора
Полюбуемся незабываемым видом, познакомимся с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита
Большой Заяцкий остров (по желанию)
Большой Заяцкий остров (по желанию)
Огромное святилище загадочного древнего культа с древними валунными сооружениями и северными лабиринтами
Соловецкий монастырь
Соловецкий монастырь
Посетим территорию Центрального комплекса монастыря, действующие храмы и памятники

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в город Кемь - Переход на Соловки - Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю

10:38 Прибытие в г. Кемь.

Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.

11:30 Завтрак в кафе т/к «Причал».

12.00 Посадка на теплоход. Переход на Соловки.

Отправление в рейс на Соловки по Белому морю (2 интереснейших часа в пути).

Во время рейса вы можете полюбоваться живописными островами архипелага "Кузова", понаблюдать за морскими утками и полярными крачками, покормить чаек, а если повезет – увидеть беломорских тюленей и белух.

14.30 Прибытие на Соловецкие острова.

Трансфер в гостиницу. Размещение.

15:30 Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю.

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.

Экскурсанты посещают территорию Центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.

Свободное время.

Летом на Соловках белые ночи. Не упустите возможность совершить прогулку в свободное время на Мыс Лабиринтов.

Это живописный природный уголок на берегу Белого моря.

Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.

Дополнительно за отдельную плату в этот день можно взять экскурсию “Достопримечательности большого Заяцкого острова”.

Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).

Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Стоимость: 1 100 руб. /чел.

Прибытие в город Кемь - Переход на Соловки - Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлюПрибытие в город Кемь - Переход на Соловки - Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлюПрибытие в город Кемь - Переход на Соловки - Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлюПрибытие в город Кемь - Переход на Соловки - Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю
2 день

Экскурсия «История Соловецких лагерей особого назначения 1923 - 1939 гг» - программа на выбор или свободное время на Соловках

08:00 Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа).

На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.

Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.

Во второй половине дня предлагаем отправится на увлекательные экскурсии по желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):

1 ВАРИАНТ: В свободное время за дополнительную плату Вы можете посетить экскурсию на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).

Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.

В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага.

Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты.

Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.

Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.

В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий.

Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро.

Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.

Стоимость: 2 000 руб. /взр; 1 700 руб. /дети 3-10 лет.

2 ВАРИАНТ: Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».

Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).

Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Стоимость: 1 100 руб. /чел.

3 ВАРИАНТ: Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).

Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова.

Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке.

Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро).

Стоимость: 700 руб. /чел.

*Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы. Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.

ВНИМАНИЕ: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.

Экскурсия «История Соловецких лагерей особого назначения 1923 - 1939 гг» - программа на выбор или свободное время на СоловкахЭкскурсия «История Соловецких лагерей особого назначения 1923 - 1939 гг» - программа на выбор или свободное время на СоловкахЭкскурсия «История Соловецких лагерей особого назначения 1923 - 1939 гг» - программа на выбор или свободное время на СоловкахЭкскурсия «История Соловецких лагерей особого назначения 1923 - 1939 гг» - программа на выбор или свободное время на Соловках
3 день

Автобусная экскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" и "Ботанический сад" - Переход в Кемь

08:00 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения гостиницы и приезжают к теплоходу за 15 минут до начала посадки.

10:00 Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» и «Ботанический сад» (3,5 часа).

Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.

Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.

Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.

13:00 Самостоятельный обед в кафе поселка.

16:00 Отправление с Соловков обратно.

18:00 Прибытие на материк.

Дополнительно за отдельную плату в этот день можно взять экскурсию в Соловецкий морской музей.

Организатор тура оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их качества и объема.
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.
При штормовом предупреждении экскурсии заменяются, при возможности, на равноценные, либо, производится компенсация стоимости неиспользованных услуг.

Автобусная экскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" и "Ботанический сад" - Переход в КемьАвтобусная экскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" и "Ботанический сад" - Переход в КемьАвтобусная экскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" и "Ботанический сад" - Переход в КемьАвтобусная экскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" и "Ботанический сад" - Переход в Кемь

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице в 2-местном номере с удобствами в выбранном отеле на Соловках (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:

СТОИМОСТЬ: «СОЛОВЕЦКАЯ СЛОБОДА» (Соловки)
На заезды: 05.06-07.06 / 12.06–14.06 /
19.06–21.06 / 26.06–28.06 / 04.09-06.09.2022 г.

23900 руб. /чел. в 2-местном номере

29900 руб. /чел. 1-местное размещение

18900 руб. /чел. на доп. месте

На заезды: 03.07-05.07 / 10.07–12.07 / 17.07-19.07 / 24.07-26.07 /
31.07-02.08 / 07.08-09.08 / 14.08-16.08 / 21.08-23.08.2022 г.

24700 руб. /чел. в 2-местном номере

31900 руб. /чел. 1-местное размещение

19300 руб. /чел. на доп. месте

СТОИМОСТЬ: «СОЛОВКИ-ОТЕЛЬ» (Соловки)
На заезды: 05.06-07.06 / 12.06–14.06 /
19.06–21.06 / 26.06–28.06 / 04.09-06.09.2022 г.

25200 руб. /чел. в 2-местном номере

32900 руб. /чел. 1-местное размещение

20900 руб. /чел. на доп. месте

На заезды: 03.07-05.07 / 10.07–12.07 / 17.07-19.07 / 24.07-26.07 /
31.07-02.08 / 07.08-09.08 / 14.08-16.08 / 21.08-23.08.2022 г.

25900 руб. /чел. в 2-местном номере

34700 руб. /чел. 1-местное размещение

20900 руб. /чел. на доп. месте

Варианты проживания

Отель «Соловки»

2 ночи

Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями - прокат велосипедов.

Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Ежедневно в ресторане гостиницы «Соловки-Отель», оформленном в деревенском стиле, сервируются блюда местной русской кухни. В баре можно заказать интернациональные коктейли.

Гости смогут расслабиться в паровой бане отеля или провести время, играя в караоке.

Соловецкий аэропорт находится в 12 км от гостиницы. Гостям предлагаются услуги трансфера от/до аэропорта. До Кемского железнодорожного вокзала, расположенного на большой земле, 51 км.

Отель «Соловки»Отель «Соловки»Отель «Соловки»Отель «Соловки»

Отель «Соловецкая Слобода»

2 ночи

Гостиница «Соловецкая слобода» расположена на Соловецком острове в центре исторического Белого моря, в 3 минутах ходьбы от Соловки монастыря. К услугам гостей сауна и ресторан.

Современные номера располагают шкафом для одежды и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В ванных комнатах установлена ванна или душ. В некоторых номерах есть гидромассажная ванна.

Кроме того, в распоряжении гостей бар, помещения для проведения конференций и банкетов, а также камера хранения багажа. Гости могут заняться различными видами активного отдыха, в том числе рыбной ловлей и игрой в бильярд.

Аэропорт Соловки находится в 15 минутах ходьбы от отеля, а гавань — в 20 минутах ходьбы.

Отель «Соловецкая Слобода»Отель «Соловецкая Слобода»Отель «Соловецкая Слобода»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Переход по Белому морю Рабочеостровск – Соловецкий – Рабочеостровск
  • Размещение в гостинице в 2-местном номере с удобствами в выбранном отеле на Соловках (2 ночи)
  • Питание по программе
  • Работа гида на протяжении всего тура (гид присутствует с Вами на острове на протяжении всего времени
  • 4 экскурсии на Соловках:обзорная по Соловецкому Кремлюгора СекирнаяСвято-Вознесенский скитБотанический садистория ГУЛАГа.
  • Обзорная по Соловецкому Кремлю
  • Гора Секирная
  • Свято-Вознесенский скит
  • Ботанический сад
  • История ГУЛАГа
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Кемь и обратно.
  • Питание, не предусмотренное в программе
  • Морская прогулка на остров Большая Муксалма – 2000 р. /чел.
  • Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» – 1100 р. /чел
  • Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков – 700 р. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Кемское городское поселение, Кемь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур. Страховку можно оформить у менеджера.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.

Рекомендации участникам экологических экскурсий: обязательно иметь тёплую одежду для морских прогулок, мазь от комаров, по желанию купальный костюм и фотоаппарат!

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 9 лет1800

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

10:38 Прибытие в г. Кемь поездом №22 в 10:38.

Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона с табличкой “Причал”. Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.

12.00 Посадка на теплоход. Переход на Соловки.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

В последний день тура:

16:00 Отправление с Соловков обратно.

18:00 Прибытие на материк.

На причале Вас будет ожидать трансфер, который доставит Вас на ЖД вокзал г. Кеми. Трансфер на ж/д вокзал, отправление домой.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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