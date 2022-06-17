День России на Соловецких островах

Экскурсионный тур «День России на Соловецких островах» на 3 дня

5
3 отзыва
День России на Соловецких островах
День России на Соловецких островах
День России на Соловецких островах
День России на Соловецких островах
День России на Соловецких островах
Ближайшие даты:
11
июн

Описание

Специальная программа с поездкой на Соловецкие острова на День Независимости. Автомобильно-пешеходная экскурсия проходит по живописным лесным дорогам северной части Большого Соловецкого острова, также Вас ждет обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, морская прогулка по заливу Долгая губа и посещение знаменитой Соловецкой дамбы. 

Преимущества этого тура:

  • проживание в живописных местах – в окружении леса, на берегу бухты или рядом с Соловецким кремлем;
  • сочетание истории и красоты природы – мы увидим объекты ЮНЕСКО, загадочные сейды, птичьи базары и, возможно, белух и тюленей.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Соловецкому кремлю

Прибытие в город Кемь в 10:38 на поезде №22.

Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона.

Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.

Посадка на теплоход. 

Переход на Большой Соловецкий остров.

Прибытие на Соловецкие острова.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю (продолжительность экскурсии 2,5 часа).

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.

Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Экскурсия по Соловецкому кремлюЭкскурсия по Соловецкому кремлюЭкскурсия по Соловецкому кремлюЭкскурсия по Соловецкому кремлю
2 день
Долгая губа – Соловецкая дамба

Завтрак в гостинице.

Экскурсия "Долгая губа – Соловецкая дамба" (продолжительность 5 часов, продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе. Протяжённость пешеходного маршрута: 3 км.) 

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения. 

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. 

На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.

Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями… 

Опомниться не успеете, как увидите с воды величественное сооружение XIX века – знаменитую километровую дамбу-мост.

В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и дегустация мидий.

Обед.

Экскурсия «От «Хеты» до лабиринтов». 

Прогулка от причала Хета вокруг бухты Благополучия включает обзор памятников посёлка и посвящена, большей частью, расцвету Соловецкого монастыря в XVI-XIX веках.

Экскурсия продолжится рассказом о первобытной соловецкой археологии на живописном Мысе Лабиринтов, откуда видны острова юго-западной части Соловецкого архипелага.

Долгая губа – Соловецкая дамбаДолгая губа – Соловецкая дамбаДолгая губа – Соловецкая дамбаДолгая губа – Соловецкая дамба
3 день
Соловецкие скиты. История и легенды

Завтрак. 

Освобождение номеров. 

Вещи сдаются в камеру хранения.

Экскурсия "Соловецкие скиты. История и легенды" (продолжительность 4 часа).

Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков. 

Первая остановка – Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей и Секирная гора – «крепость света и тьмы», где стоит церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором. 

От Секирки лесная дорога уводит в Савватиевский скит – первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой СЛОН и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках. 

Дальше по маршруту Аллея Юнг – остатки землянок Соловецкой школы юнг – это здесь в военные годы из 14-летних подростков воспитали элиту Военно-морского флота СССР. 

Оттуда маршрут ведёт на Красное озеро, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков и материальны следы соловецкой истории. 

Дамба 16 века – реализованная идея «повернуть реки вспять» – спустя столетия по-прежнему выполняет целый комплекс функций, изменивших практику хозяйственной деятельности монастыря и соловецкие ландшафты. 

Достойные объекты показа – поклонные и памятные кресты – образцы кресторезного мастерства.

Насыщенная смыслами поездка также позволит насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.

Обед в кафе.

Свободное время. 

Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.

Пешеходный переход до причала.

Отправление на материк.

Прибытие в Рабочеостровск.

Трансфер на ж/д вокзал. 

Отправление домой.

Соловецкие скиты. История и легендыСоловецкие скиты. История и легендыСоловецкие скиты. История и легендыСоловецкие скиты. История и легенды

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.:

 2-хместное стандарт1-номестное стандартДоп.место2-хместное улучшеное
«Соловки-отель»31 75038 10027 90033 200
«Соловецкая слобода»30 20035 80025 80033 100 – Делюкс
«Соло Норд»29 20033 80026 700

Скидка детям до 18 лет – 1 500 руб./чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в музеи
  • Размещение в гостинице в 2-хместном номере с удобствами
  • Питание, указанное в программе
  • Работа гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кемь и обратно
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
г. Кемь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).

6. Купальный костюм.

7. Средства личной гигиены.

8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

10. Средство от комаров.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Каковы правила поведения в духовных центрах?

Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).

Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.

Будет ли мобильная связь на Соловках?

Мобильная связь на Соловках: МТС и Мегафон, а Билайн не ловит.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
17 июня 2022
Хороший тур!
Л
22 июня 2022
Все было организовано хорошо.
Е
21 июня 2022
Отлично все организовано
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