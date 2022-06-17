Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.

Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона.

Прибытие в город Кемь в 10:38 на поезде №22 .

Завтрак в гостинице.

Экскурсия "Долгая губа – Соловецкая дамба" (продолжительность 5 часов, продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе. Протяжённость пешеходного маршрута: 3 км.)

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.

На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.

Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями…

Опомниться не успеете, как увидите с воды величественное сооружение XIX века – знаменитую километровую дамбу-мост.

В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и дегустация мидий.

Обед.

Экскурсия «От «Хеты» до лабиринтов».

Прогулка от причала Хета вокруг бухты Благополучия включает обзор памятников посёлка и посвящена, большей частью, расцвету Соловецкого монастыря в XVI-XIX веках.

Экскурсия продолжится рассказом о первобытной соловецкой археологии на живописном Мысе Лабиринтов, откуда видны острова юго-западной части Соловецкого архипелага.