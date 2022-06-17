Специальная программа с поездкой на Соловецкие острова на День Независимости. Автомобильно-пешеходная экскурсия проходит по живописным лесным дорогам северной части Большого Соловецкого острова, также Вас ждет обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, морская прогулка по заливу Долгая губа и посещение знаменитой Соловецкой дамбы.
Преимущества этого тура:
Прибытие в город Кемь в 10:38 на поезде №22.
Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона.
Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.
Посадка на теплоход.
Переход на Большой Соловецкий остров.
Прибытие на Соловецкие острова.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю (продолжительность экскурсии 2,5 часа).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия "Долгая губа – Соловецкая дамба" (продолжительность 5 часов, продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе. Протяжённость пешеходного маршрута: 3 км.)
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.
На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.
Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями…
Опомниться не успеете, как увидите с воды величественное сооружение XIX века – знаменитую километровую дамбу-мост.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и дегустация мидий.
Обед.
Экскурсия «От «Хеты» до лабиринтов».
Прогулка от причала Хета вокруг бухты Благополучия включает обзор памятников посёлка и посвящена, большей частью, расцвету Соловецкого монастыря в XVI-XIX веках.
Экскурсия продолжится рассказом о первобытной соловецкой археологии на живописном Мысе Лабиринтов, откуда видны острова юго-западной части Соловецкого архипелага.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Вещи сдаются в камеру хранения.
Экскурсия "Соловецкие скиты. История и легенды" (продолжительность 4 часа).
Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков.
Первая остановка – Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей и Секирная гора – «крепость света и тьмы», где стоит церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором.
От Секирки лесная дорога уводит в Савватиевский скит – первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой СЛОН и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках.
Дальше по маршруту Аллея Юнг – остатки землянок Соловецкой школы юнг – это здесь в военные годы из 14-летних подростков воспитали элиту Военно-морского флота СССР.
Оттуда маршрут ведёт на Красное озеро, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков и материальны следы соловецкой истории.
Дамба 16 века – реализованная идея «повернуть реки вспять» – спустя столетия по-прежнему выполняет целый комплекс функций, изменивших практику хозяйственной деятельности монастыря и соловецкие ландшафты.
Достойные объекты показа – поклонные и памятные кресты – образцы кресторезного мастерства.
Насыщенная смыслами поездка также позволит насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.
Обед в кафе.
Свободное время.
Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.
Пешеходный переход до причала.
Отправление на материк.
Прибытие в Рабочеостровск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице или на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.:
|2-хместное стандарт
|1-номестное стандарт
|Доп.место
|2-хместное улучшеное
|«Соловки-отель»
|31 750
|38 100
|27 900
|33 200
|«Соловецкая слобода»
|30 200
|35 800
|25 800
|33 100 – Делюкс
|«Соло Норд»
|29 200
|33 800
|26 700
|–
Скидка детям до 18 лет – 1 500 руб./чел.
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
10. Средство от комаров.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).
Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.
Мобильная связь на Соловках: МТС и Мегафон, а Билайн не ловит.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.