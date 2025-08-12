На Соловецком архипелаге находится духовный центр северного православия, архитектурный ансамбль, постройки которого включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Вы рассмотрите тихие скиты и величественные храмы, погрузитесь в непростую историю этих мест

и узнаете о жизни монахов. До Соловков и обратно в Кемь нас ждёт переход по морю на теплоходе — приготовьтесь к завораживающим северным видам. Также посетим наивысшую точку острова, увидим церковь-маяк и погуляем по саду с экзотическими растениями в Макарьевской пустыни. Программа тура составлена с учётом прибытия и отправления питерских поездов. Для гостей из Москвы у нас есть альтернативный вариант на 4 дня с теми же локациями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Важная информация:

- Экскурсии начинаются у экскурсионного бюро, куда туристы добираются пешком самостоятельно.

- Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.

Что обязательно необходимо взять с собой в путешествие на Соловецкие острова:

•Паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования.

•Женщинам рекомендуется взять юбку и платок (головной убор) для посещения действующих монастырей и храмов.

•Личные медикаменты.

•Сим-карта на Соловках работает только от операторов МТС или «МегаФон».

•Длинный дождевик.

•Обязательно тёплую непродуваемую куртку, тёплый свитер, носки, шапку и перчатки, а также тёплые ботинки, кроссовки и термобельё (лучше, чтобы оно было в чемодане, чем его отсутствие в нужный момент);

•Репелленты (для аллергиков подойдет масло гвоздики, так как москиты его не переносят — проверено на практике).

•Два комплекта лёгкой одежды (пара футболок, шорты, лёгкие брюки).

•Таблетки от укачивания (Драмина, Авиаморе или Авиаморин).

•Купальник.

•Средство для загара.

•Наличные деньги. Оплата картой может быть затруднена из-за перебоев связи.

Рекомендации по поездам:

Санкт-Петербург — Кемь: поезд № 012Ч. Отправление из Санкт-Петербурга в 21:24. Прибытие в Кемь в 10:39.

Кемь — Санкт-Петербург: поезд № 011Ч. Отправление из Кеми в 20:40. Прибытие в Санкт-Петербург в 10:09.

С более точным расписанием поездов необходимо ознакомиться на сайте rzd.ru.

Если в расписании на сайте rzd.ru вы не нашли перечисленных нами поездов для прибытия на тур или отъезда по окончании тура, просим отправить вопрос нашему менеджеру, чтобы мы смогли предложить вам варианты прибытия и отъезда по туру.