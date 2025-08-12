Вы рассмотрите тихие скиты и величественные храмы, погрузитесь в непростую историю этих мест
Описание тура
Организационные детали
Важная информация:
- Экскурсии начинаются у экскурсионного бюро, куда туристы добираются пешком самостоятельно.
- Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.
Что обязательно необходимо взять с собой в путешествие на Соловецкие острова:
•Паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования.
•Женщинам рекомендуется взять юбку и платок (головной убор) для посещения действующих монастырей и храмов.
•Личные медикаменты.
•Сим-карта на Соловках работает только от операторов МТС или «МегаФон».
•Длинный дождевик.
•Обязательно тёплую непродуваемую куртку, тёплый свитер, носки, шапку и перчатки, а также тёплые ботинки, кроссовки и термобельё (лучше, чтобы оно было в чемодане, чем его отсутствие в нужный момент);
•Репелленты (для аллергиков подойдет масло гвоздики, так как москиты его не переносят — проверено на практике).
•Два комплекта лёгкой одежды (пара футболок, шорты, лёгкие брюки).
•Таблетки от укачивания (Драмина, Авиаморе или Авиаморин).
•Купальник.
•Средство для загара.
•Наличные деньги. Оплата картой может быть затруднена из-за перебоев связи.
Рекомендации по поездам:
Санкт-Петербург — Кемь: поезд № 012Ч. Отправление из Санкт-Петербурга в 21:24. Прибытие в Кемь в 10:39.
Кемь — Санкт-Петербург: поезд № 011Ч. Отправление из Кеми в 20:40. Прибытие в Санкт-Петербург в 10:09.
С более точным расписанием поездов необходимо ознакомиться на сайте rzd.ru.
Если в расписании на сайте rzd.ru вы не нашли перечисленных нами поездов для прибытия на тур или отъезда по окончании тура, просим отправить вопрос нашему менеджеру, чтобы мы смогли предложить вам варианты прибытия и отъезда по туру.
Проживание. В отелях: «Соловецкая слобода», «Соловки-отель», «Соло» (вариант размещения зависит от даты; иногда возможен выбор; цена отличается незначительно). 1-, 2-, 3-местное размещение со всеми удобствами (стоимость тура зависит от выбранного номера).
*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. Включены 3 завтрака и 1 обед. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус/автобус. Также в программе есть переход на теплоходе по Белому морю до Соловков и обратно.
Дети. От 4 лет. Для детей до 9 лет включительно есть скидка.
Уровень сложности. Автобусный тур с пешими прогулками.
Программа тура по дням
На теплоходе до Соловков, обзорная экскурсия и обед с беломорскими деликатесами
Встречаемся на ж/д вокзале города Кемь по прибытии поезда №012Ч. Далее трансфер в посёлок Рабочеостровск (12 км). После посадки на теплоход нас ждёт 2-часовой морской переход по Белому морю. На борту теплохода есть внутренний салон и палуба для наблюдения за морем и птицами. В конце пути откроется панорама бухты с монастырём и крепостью. По прибытию на Соловки вещи будут доставлены в гостиницу, а мы отправимся пешком к экскурсионному бюро.
Сегодня осмотрим Соловецкий кремль — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пешеходная экскурсия рассчитана на 3 часа. Прогуляемся по архитектурному ансамблю монастыря и послушаем рассказ местного гида о жизни монахов и истории обители, рассмотрим храмы и хозяйственные постройки.
После экскурсии — обед с беломорскими деликатесами.
В свободное время можно прогуляться по острову и посетить такие места, как Переговорный камень, Мыс лабиринтов, Филипповские садки и Филипповскую пустынь.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сами выберете, чему хотите посвятить день на Соловках. Предлагаем рассмотреть дополнительные экскурсии (за доплату):
1. Большой Заячий остров. Экскурсия на 3 часа, из них 45 минут на катере. Вы увидите языческое капище с 13 каменными лабиринтами, закрученными спиралью. Рассмотрите каменные выкладки, насыпи и валуны разных форм, которые являются следами пребывания древнего человека. Также в программе: Андреевская церковь и Валунная пристань.
2. Пешеходная экскурсия с погружением в историю Соловецкого лагеря особого назначения (2,5 часа). Вы узнаете о трагическом прошлом Соловков, увидите тюремные постройки и памятник заключённым. Посетите лагерный барак, где сейчас находится музей. Послушаете рассказ гида о судьбах и страшной истории предвестника системы ГУЛАГа.
3. Залив Долгая губа и дегустация мидий с переходом по морю на карбасе/катере (1 час 20 минут всего займёт морской переход; экскурсия на 4-5 часов). Этот вариант подойдёт любителям природы и гастро-впечатлений. Вы полюбуетесь пейзажами и сможете увидеть птиц и морских животных. Затем попробуете беломорские мидии.
Гора Секирная, Свято-Вознесенский скит и Ботанический сад
После завтрака сдадим вещи в камеру хранения, а сами отправимся на автобусную экскурсию на 3,5 часа.
Сегодня посетим самую высокую точку острова — гору Секирную. Здесь расположен Свято-Вознесенский скит. Вы увидите церковь, в куполе которой оборудован маяк, а также полюбуетесь видами со смотровых площадок на Сосновую губу, постройки Савватиевского скита и густые леса. Затем отправимся в Макарьевскую пустынь, чтобы прогуляться по Ботаническому саду, где есть даже экзотические растения.
После экскурсии у вас будет немного свободного времени. В 15:30 размещаемся на теплоходе и в 16:00 отходим на материк.
На ж/д вокзал Кеми прибудем к вечернему поезду №011 (отправление в 20:42).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного), «Соловецкая свобода»
|38 300 ₽
|1-местный номер, «Соловецкая свобода»
|52 600 ₽
|3-й чел. на доп.месте, «Соловецкая свобода»
|25 900 ₽
|2-местный номер (за одного), «Соловки-отель»
|39 300 ₽
|1-местный номер, «Соловки-отель»
|55 300 ₽
|3-й чел. на доп.месте, «Соловки-отель»
|26 900 ₽
|2-местный номер (за одного), «Соло», только 30.07-02.08
|33 500 ₽
|1-местный номер, «Соло», только 30.07-02.08
|41 300 ₽
|3-й чел. на доп.месте, «Соло», только 30.07-02.08
|31 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 1 обед
- Все переезды по программе, включая трансфер от/до вокзала
- Теплоход Кемь - Соловки - Кемь
- 3 экскурсии на Соловецких островах (обзорная по Соловецкому кремлю гора Секирная, Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад)
- Работа сопровождающего
Что не входит в цену
- Билеты до Кеми и обратно в ваш город
- Остальное питание
- 1-местное размещение
- Дополнительные экскурсии (по желанию) - от 900 до 3000 ₽