Автомобильно-пешеходная экскурсия проходит по живописным лесным дорогам северной части Большого Соловецкого острова.
Также вас ждет обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, морская прогулка по заливу Долгая губа и знакомство с легендами Соловецких скитов.
июн
Программа тура по дням
Экскурсия по Соловецкому кремлю
Прибытие в город Кемь поездом № 012Ч в 10:39 (из Петербурга).
Туристы, прибывающие другими поездами ожидают прибытия поезд № 012Ч.
Встреча с гидом с табличкой у входа в здание вокзала со стороны перрона.
Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.
Переход на Большой Соловецкий остров по Белому морю.
Прибытие на Соловецкие острова.
Трансфер вещей в гостиницу.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю (продолжительность экскурсии 2,5 часа).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Пешеходный переход в гостиницу.
Размещение.
Отдых.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага». Экскурсии за доп. плату
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага» (продолжительность экскурсии 3,5 часа).
Основные природные и географические особенности архипелага, сведения о местной флоре и фауне, редких явлениях, наблюдающихся на островах – то с чего мы начнём и то, что прежде всего делает Соловки уникальными.
Далее Вас ждёт осмотр памятников посёлка Соловецкий с рассказом об основных исторических эпохах Соловков: от появления первых людей на островах в VI тысячелетии до нашей эры (остановка на мысе Лабиринтов) до событий нашего времени. «Соловки как зеркало русской истории» – эта мысль «красной нитью» пронизывает повествование гида.
В увлекательном рассказе разворачивается сокровенный свиток соловецкой летописи, повествующий о регулярном участии островов в значимых для Отечества событиях и влиянии на их ход.
Строители загадочных лабиринтов, суровые православные подвижники, заключённые соловецких тюрем – главные герои этой истории.
Для желающих за дополнительную плату (в рамках тура турист может забронировать 1 дополнительную экскурсию из 4-х доступных). Экскурсии бронируется при покупке тура.
- Экскурсия «Долгая губа» (продолжительность – 4/5 ч.).
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в
воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.
Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.
Стоимость экскурсии: 3 500 руб. /чел.
- «Остров Топ» (продолжительность 2,5 ч.).
Ценители безмятежности, спокойствия и тишины, а также фотографы – эта морская поездка для вас! За полчаса скоростная лодка домчит вас до крохотного островка Большой Топ посреди безбрежного моря, где стоит маяк, отмечающий опасности для больших судов.
На соседнем Малом Топе, вдали от стандартных туристических маршрутов, гнездятся поморники и крачки, а в хорошую погоду отдыхают тюлени, кольчатые нерпы и морские зайцы.
Острова покрыты тундровым ковром, здесь растёт «северный женьшень» и находится самая большая кварцитовая плита на Белом море – сверкающие молочные кристаллы покрыли площадь около 30 квадратных метров. И не забывайте: главный принцип общения с нетронутой живой природой – «Ничего не трогать!».
При отсутствии волнения на море происходит высадка на необорудованный берег! Планируя участие в этой экскурсии, пожалуйста, рассчитывайте свои силы, чтобы иметь возможность спрыгнуть с носа катера на сушу.
Стоимость экскурсии: 3 500 руб. /чел.
- «Морская прогулка Мыс Белужий» (продолжительность 2 ч.).
Белухи – белые северные киты, миролюбивые обитатели Ледовитого океана – приходят на Белое море в летний период. Морская поездка на Белужий мыс запомнится каждой минутой: акватория мыса – одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать китов в дикой природе.
С середины июня, во время отлива на море, здесь проходят брачные игры китов, рождение и воспитание детёнышей. Здесь же находится станция океанологов, которые имеют возможность каждый день наблюдать за этими красивыми созданиями.
Не упустите свою единственную возможность заглянуть китам в глаза, ощутить мощь и красоту этих удивительных морских млекопитающих.
Примечание: доставка к берегу мыса Белужий осуществляется на морском катере. Наблюдение за белухами зависит от времени морских отливов, так как благоприятное время наблюдения – малая вода.
Стоимость экскурсии: 3 500 руб. /чел.
- «Архипелаг Кузова – мир древнего человека» (продолжительность 5 часов).
Готовьтесь испытать бурю эмоций: морской переход на скоростных катерах, высадка на скалистый берег Немецкого острова и подъём продолжительностью 30 минут на самую высокую точку Беломорской акватории (130 метров). Вы в сердце природного заказника «Архипелаг Кузова»!
На подъёме сменяются от тайги к тундре климатические зоны, абрис скалы смотрит на путника то лягушкой, то шаманом, а с вершины открывается впечатляющая панорама: Соловки, карельские шхеры и россыпи беломорских архипелагов.
В путешествии Вас ждёт знакомство с археологическим наследием острова и древнее святилище – таинственное плато сейдов – «коллекция» мегалитов, загадочных камней Севера, оставленных нам первыми обитателями.
Среди этого великолепия наслаждайтесь безмятежной тишиной и бескрайними морскими просторами, прочувствуйте особую энергетику Кузовов. В отсутствии цивилизации мир замирает и дарит возможность прочувствовать, и услышать себя и… Здесь можно дотянуться до небес!
Планируя участие в этой экскурсии, пожалуйста, рассчитывайте свои силы, чтобы иметь возможность спрыгнуть с носа катера на скалу.
Стоимость экскурсии: 4 500 руб. /чел.
Соловецкие скиты. История и легенды
Завтрак.
Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.
Встреча с турлидером на ресепшене.
Пешеходный переход к экскурсионному бюро.
Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды» (продолжительность 4 часа).
Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков.
Первая остановка – Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей и Секирная гора – «крепость света и тьмы», где стоит церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором.
От Секирки лесная дорога уводит в Савватиевский скит – первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой СЛОН и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках.
Дальше по маршруту Аллея Юнг – остатки землянок Соловецкой школы юнг – это здесь в военные годы из 14-летних подростков воспитали элиту Военно-морского флота СССР.
Оттуда маршрут ведёт на Красное озеро, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков и материальны следы соловецкой истории.
Дамба 16 века – реализованная идея «повернуть реки вспять» – спустя столетия по-прежнему выполняет целый комплекс функций, изменивших практику хозяйственной деятельности монастыря и соловецкие ландшафты.
Достойные объекты показа – поклонные и памятные кресты – образцы кресторезного мастерства.
Насыщенная смыслами поездка также позволит насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.
Свободное время.
Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря. Пешеходный переход до причала.
Подвоз багажа на причал.
Отправление на материк.
Прибытие в Рабочеостровск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отправление домой после 19:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|2-местное стандарт
|1-местное стандарт
|Доп. место
|2-местное «стандарт лофт»
|«Соловки-отель»
|47 600
|59 500
|-
|52 400
|«Соловецкая слобода»
|46 500
|-
|34 600
|-
|«Соло Норд»
|41 100
|48 800
|38 700
|-
Скидка детям до 18 лет – 2 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Соловки-Отель»
Самая комфортабельная на Соловецких островах – расположена в одном из наиболее живописных мест архипелага на берегу бухты, в 5 минутах ходьбы от знаменитого Соловецкого монастыря и древнего языческого святилища. Гостиница выдержана в традиционном русском стиле и располагается в 6 зданиях, 5 из которых предназначены для размещения гостей, а в шестом находится служба размещения, бар и ресторан.
Стандартный номер: Однокомнатный номер площадью 12 м2. В номере две раздельные кровати, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном.
2-местный «Полулюкс»: однокомнатный номер с рабочей зоной, спальней и санузлом. В номере одна большая кровать, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном. Площадь - 25 м2.
Отель «Соловецкая слобода»
Находится в трех минутах ходьбы от Соловецкого монастыря и представляет собой четырехэтажное здание с отделкой фасада, стилизованной под старинную кирпичную кладку. На цокольном этаже находится ресторан с баром и банкетным залом. На первом и втором этажах располагаются двухместные номера, люксы и апартаменты. В пристройке первого этажа находится бильярдная. На мансардном этаже расположены два номера «Люкс», одно- и четырехместные номера.
Номера отеля оформлены в нейтральных тонах, с использованием деревянных панелей, и оснащены ЖК телевизорами с приемом спутниковых каналов. Все номера отеля располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Площадь и оформление номеров соответствует евростандарту.
К услугам гостей бесплатный беспроводной доступ в сеть Internet (WiFi) в номерах и ресторане отеля, бильярд, пункт проката велосипедов и туристского оборудования, сувенирный киоск и экскурсионный центр. В дневное время питание гостей организовано по предварительно утвержденному меню, вечером ресторан работает по меню «A-la carte». Алкогольные и безалкогольные напитки можно приобрести в баре ресторана. В ресторане имеется уютный банкетный зал на 24 места, где можно отпраздновать семейный или корпоративный праздник.
Гостиница «Соло Норд»
Гостиница «Соло Норд» расположена в 400-х метрах от центрального архитектурного комплекса Соловецкого Кремля, в центре поселка Соловецкий. Это одна из старейших гостиниц на Соловках. Она представляет собой двухэтажное здание, построенное из деревянного бруса, с пристройкой из того же материала.
Стандартный номер. Площадь 18 кв. м. Номер состоит из одной комнаты и небольшой прихожей Номер оборудован современной удобной мебелью. В номере имеется: две 1.5- спальные кровати, две тумбочки, рабочий стол, ковровая дорожка. В номере есть туалетная комната с душем. Номер рассчитан на проживание двух человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
- Входные билеты в музеи
- Размещение в гостинице в 2-местном номере с удобствами
- Питание, указанное в программе
- Работа гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Кемь и обратно
- Наличные деньги
- Питание, не указанное в программе
- Доп. экскурсии по желанию
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендации участникам экологических экскурсий: обязательно иметь тёплую одежду для морских прогулок, мазь от комаров, по желанию купальный костюм и фотоаппарат!
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
10. Средство от комаров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Каковы правила поведения в духовных центрах?
Если ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).
Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.
Будет ли мобильная связь на Соловках?
На Соловках работают ТОЛЬКО операторы мобильной связи Мегафон и МТС. Если вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться вне зоны действия сети.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности посещения Соловецкого Архипелага?
- Соловецкий Архипелаг находится в сердце Белого моря. Погода на Белом море может меняться несколько раз за день. Утром вас может приветствовать солнце, а вечером настигнуть шторм и температура в районе +5. Необходимо предусмотреть набор одежды, который был бы для вас при любом ненастье. Крайне рекомендуется удобная спортивная обувь для пеших прогулок по пересеченной местности. Треккинговые ботинки или кроссовки.
- Морские экскурсии предполагают переходы на небольших судак и лодках. Если вас укачивает, лучше взять таблетки, которые помогут вам справиться с этим недугом.
- Белое море – это Северное море, где зачастую случаются шторма. Рекомендуем брать железнодорожные билеты с возможностью сдачи онлайн, на тот случай, если море не позволит Вам покинуть остров по плану.
- На Соловках мало банкоматов. Единственное отделение Сбербанка работает по расписанию, неудобному для туристов. На Соловках вам точно понадобятся наличные деньги, позаботитесь об этом.
- COVID ограничений нет.
- Туристический сезон на Соловецком Архипелаги, традиционно начинается 1 июня. Окончания сезона, обычно, не позднее 15 сентября. Это связано с регулярной навигацией теплоходов с материка на остров.
- На Соловках нет дорог, в привычном понимание городского жителя. Внутри поселка дороги грунтовые или бетонные. По острову проходят грунтовые дорогие разного состояния. Данная особенность влияет на транспорт, на котором передвигаются туристы по острову. Большие туристические автобусы не используются на Соловках.
- Все экскурсии начинаются из экскурсионного бюро в центра поселка, либо с причала близь кремля. Из гостиницы, до места начала экскурсии, туристы идут пешком. Продолжительность перехода 5-15 минут, в зависимости от выбранного отеля.
Мне требуется специальное питание, смогу ли я его получить?
В туре комплексное питание, оно не предусматривает специальные потребности.