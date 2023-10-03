Долина Актру и Чуйский тракт

Групповой тур в Кемерово
5
3 отзыва
На этом маршруте Вы отправитесь в путешествие по Чуйскому тракту, подниметесь в горный центр на высоту 2200 м и проведете там среди вечных ледников незабываемые дни, где вид на горы и ледники прямо из окна! Совершите восхождение к Голубому озеру (маршрут туристический, не категорийный).

А после Актру нас ждет спуск в Курайскую степь и продолжение прекрасных экскурсий по Чуйскому тракту.
Долина Актру и Чуйский тракт
Долина Актру и Чуйский тракт
Долина Актру и Чуйский тракт
Ближайшие даты:
9
мая
25
июл
15
авг

Что вас ожидает:

Драйв в горах
Драйв в горах
На высокопроходимом транспорте отправимся в высокогорный лагерь альпинистов
Вечные ледники
Вечные ледники
Такие пейзажи увидит не каждый путешественник на Алтае
Разноцветные горы
Разноцветные горы
Сделаем потрясающие инопланетные фотографии на Алтайском Марсе

Программа тура по дням

1 день

Альплагерь Актру

Завтрак в кафе (не входит в стоимость).

Семинский перевал, Чике-таман, слияние Чуи и Катуни, Гейзеровое озеро, Курайская степь.

16:00 Заброска в альплагерь Актру на авто повышенной проходимости.

18:00 Заселение, знакомство с окрестностями, баня, ужин.

Альплагерь АктруАльплагерь АктруАльплагерь АктруАльплагерь Актру
2 день

Поход на Голубое озеро

9:00 Завтрак.

10:00 Выход на Голубое озеро.

Мы увидим: вершину г. Упи, вершину г. Снежная, ледник большой Актру, вершину Актру-Баши, Голубое озеро, вершину г. Юбилейная, домик гляциологов.

16:00 Спуск в альплагерь.

18:00 Баня, ужин, посиделки у костра.

Поход на Голубое озероПоход на Голубое озероПоход на Голубое озероПоход на Голубое озеро
3 день

Алтайский Марс и Курайская степь

8:00-9:00 Завтрак, спуск в Курайскую степь.

11:00 Экскурсия на Алтайский Марс и Марс 2.

16:00 Заселение на базу отдыха.

18:00 Заключительный вечер, по желанию группы концерт горлового пения (не входит в стоимость).

Алтайский Марс и Курайская степьАлтайский Марс и Курайская степьАлтайский Марс и Курайская степьАлтайский Марс и Курайская степь
4 день

Дорога домой

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд обратно с заездом на экскурсии: водопад "Девичьи слезы", памятник Кольке Снегиреву, перевалы.

14:00 Обед в кафе (не входит в стоимость).

Экскурсия-бонус – Водопад Камышлинский.

Дорога домойДорога домой

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха и в альплагере.

Варианты проживания

Горный центр «Алтай-Актру»

2 ночи
Размещение в двух или трехэтажных домиках с прекрасным видом из окна. Номера двух и трехместные, без удобств, душ и туалет на территории. Душ платный, 350 руб. Баня включена в стоимость путевки. На территории базы работает кафе.
Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»Горный центр «Алтай-Актру»

База «Зеленый колобок» или аналогичная

1 ночь
Двух и трехместное размещение. Номера с комфортом (санузел, душевая кабина)
Уточняйте вариант проживания в третий день на конкретную дату при бронировании.
База «Зеленый колобок» или аналогичнаяБаза «Зеленый колобок» или аналогичнаяБаза «Зеленый колобок» или аналогичнаяБаза «Зеленый колобок» или аналогичная

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Заброска в горы на авто повышенной проходимости
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (полное питание в альплагере Актру)
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание в пути, завтрак и обед в 1 день, обеды и ужин в Курайской степи
  • Прокат снаряжения в альплагере (ботинки, палочки)
  • Концерт горлового пения 500 руб. /чел
  • WiFi в альплагере (100 руб. в час, или 400 руб. в сутки)
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск / г. Барнаул / г. Новосибирск / г. Новокузнецк / г. Кемерово
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка на детей до 12 лет включительно - 10%

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
Сбор группы:
  • г. Кемерово в 00:00 Летний вокзал;
  • г. Новокузнецк в 00:30 Прокопьевское кольцо;
  • г. Новосибирск в 01:00 ЖД вокзал;
  • г. Барнаул в 04:00 кафе "Облепиха";
  • г. Горно-Алтайск в 9:00 Аэропорт;
Прибытие по завершению тура (время указано ориентировочное):
  • ориентировочное прибытие в Горно-Алтайск в 19:00;
  • ориентировочное прибытие в Новосибирск в 02:00;
  • ориентировочное время прибытие в Барнаул в 22:00;
  • ориентировочное прибытие в Кемерово в 03:00.
Обращайте, пожалуйста, внимание, что время возвращения указано ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ, не рекомендуем брать авиа- и ж/д билеты строго по этому времени, лучше с запасом.
Какой транспорт будет в туре?
  • микроавтобус Ford Transit, количество посадочных мест - 16 мест, в том числе и на заднем ряду. Есть кондиционер;
  • авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
3 окт 2023
Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥
Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах!
Тур организован на 10/10.
Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥
Е
3 окт 2023
Добрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.
Добрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компании
С
14 янв 2024
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.

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