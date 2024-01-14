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Авторский тур
4 дня
Долина Актру и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск / г. Барнаул / г. Новосибирск / г...
25 июля в 10:00
15 авг в 10:00
35 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Алтайские каникулы
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Кемерово
2 янв в 10:00
от 17 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Алтайский Марс и цветение маральника
Начало: г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Кемерово
от 22 900₽ за человека
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Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «3-дневные туры»
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