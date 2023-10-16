Алтайский микс

Групповой тур в Кемерово
5
3 отзыва
Недельный тур в Горный Алтай! В туре лучшая подборка экскурсионных мест – самая красивая трасса мира (ТОП 5) – Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние рек Чуи и Катуни, горы высотой 4 000 м, заснеженные вершины и многие другие природные красоты Алтая.
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Ближайшие даты:
20
июн
18
июл
8
авг

Что вас ожидает:

Жемчужина Алтая
Жемчужина Алтая
Отдохнем на берегу Телецкого озера, а по желанию отправимся в круиз по водопадам
Мини-поход по Тавдинским пещерам
Мини-поход по Тавдинским пещерам
Нас ждут необычные виды, легенды и юмор местных гидов

Программа тура по дням

1 день

Нижняя Катунь

9:00 Встреча туристов из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска

9:30 Завтрак в кафе (оплачивается отдельно).

Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам.

12:00 Треккинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (оплачивается отдельно).

14:00 Заезд в магазин и заселение в отель на берегу Катуни "2 медведя" или аналогичных (в августе), или на базу отдыха “Кедровый остров” (в июне, июле).

Отдых, прогулки.

19:00 Вечер знакомств.

Нижняя КатуньНижняя КатуньНижняя КатуньНижняя Катунь
2 день

Чуйский тракт

7:00 Завтрак в отеле, выезд с вещами.

8:00 Путешествие по Чуйскому тракту. Чуйский тракт - одна из самых красивых трасс мира (ТОП 5), где каждый уголок - фотозона.

Мы поднимемся на перевал Чике-Таман, который имеет высоту 1295м, но здесь очень крутой винтовой подъем, от которого захватывает дух, а виды с высоты завораживающие!

Дальше по маршруту - слияние двух главных рек Алтая - Чуи и Катуни.

Еще одно место силы у алтайцев, и очень красивые горные пейзажи.

Гейзеровое озеро, туристическая зона Чуйские белки, первый вид на ледник Куркуре 3900 м.

Курайская степь и вид на потрясающий Северо-Чуйский хребет, ТОП2 в Сибири, с ледниковыми вершинами Чуйскую степь до п. Чаган-Узун, далее активное путешествие на автомобилях повышенной проходимости в долину реки Кызыл Чин, где мы увидим невероятные марсианские пейзажи (Марс1)

Заезд в магазин и заселение на базу отдыха в п. Акташ в домики с видом на речку и лес.

BBQ, глинтвейн, таежный чай (по желанию, самостоятельно).

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
3 день

Дополнительные экскурсии

В этот день можно отдохнуть на базе отдыха у реки или отправиться на увлекательные экскурсии (оплачиваются дополнительно).

04:00 Джип-тур на рассвет на смотровую площадку Акташского ретранслятора 3038 м, где открывается потрясающий вид на Северо- Чуйский хребет (оплачивается отдельно, 3 000 руб. с человека)

9:00 Завтрак.

10:00 Дополнительная экскурсия на Кату-Ярык для желающих: выезд на экскурсию по Улаганскому тракту к перевалу Кату-Ярык со спуском в долину Чулышмана: Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч-Кёль, легендарный перевал Кату-Ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосессия у обрыва.

Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопадов - Куркуре (с переправой через Чулышман) (6 000 р с человека).

20:00 Свободный вечер, посиделки у костра, баня по желанию.

Дополнительные экскурсииДополнительные экскурсииДополнительные экскурсииДополнительные экскурсии
4 день

Ининьские стеллы

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд с вещами на Телецкое озеро.

Большой экскурсионный день по Чуйскому тракту: водопад Девичьи слезы, памятник Кольке Снегиреву, смотровая площадка на Катуни, Ининьские стелы, рынки на перевалах, увлекательные рассказы гида.

21:00 Прибытие на Телецкое озеро, размещение на базе отдыха "Алтын Кель" с комфорт, отдых.

5 день

Круиз по Телецкому по желанию или отдых у озера

9:00 Завтрак.

10:00 Круиз на катере по оз. Телецкому, мы увидим 5 чудес Телецкого: водопады Корбу, Эстюба, Киште, Хозяина тайги, остров Любви, Каменный залив, где 500 лет назад упал метеорит, насладимся быстрой ездой и красивыми видами вокруг (экскурсия оплачивается дополнительно 3 500 руб. чел.) или отдых в отеле.

14:00 Экскурсия в музей (по желанию), или отдых у озера.

19:00 Заключительный вечер, совместные посиделки, баня по желанию.

Круиз по Телецкому по желанию или отдых у озераКруиз по Телецкому по желанию или отдых у озераКруиз по Телецкому по желанию или отдых у озераКруиз по Телецкому по желанию или отдых у озера
6 день

Треккинг к каскадному водопаду Третья речка. Завершение программы

9:00 Завтрак.

11:00 Треккинг к каскадному водопаду Третья речка, это единственный водопад Телецкого, к которому можно добраться по суше, по живописной ЭКО-тропе.

13:00 Выезд на экскурсии по лучшим локациям туристического района Телецкое: подъемник на вершину горы Кокуя 1360 м, обед в кафе с потрясающим видом (оплачивается отдельно).

Автобусная экскурсия на вершину горы Телан-Туу и к Святому источнику (желающие отправляются на экскурсию на болотоходах и квадроциклах, оплачивается дополнительно).

16:00 Выезд домой.

Для туристов, вылетающих из Горно-Алтайска будет предложена дополнительная ночевка и трансфер до аэропорта (по согласованию, не входит в стоимость).

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха “Зеленый Колобок” (удобства на выбор) или Курайские зори, в отеле “Алтын-Кель” (с удобствами) и на базе отдыха “2 медведя" или аналогичных (в августе) или на базе отдыха "Кедровый остров" (в июне, июле).

Место размещения на вашу дату заезда уточняйте у менеджера.

Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от условий размещения на б/о Зеленый Колобок, руб:

  • в домиках на базах без комфорта (с уличным душем и баней) 40500 рублей;
  • в домиках на базах с полным комфортом (душ, санузел в доме) 42500 рублей;
В других отелях, которые включены в тур, размещение стандартное по 2-3 человека.

Варианты проживания

Отель «Алтын-Кель»

2 ночи

Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств – общая кухня и туристическое бюро.

Во всех номерах есть чайник, телевизор с плоским экраном и работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах имеется балкон, а из некоторых открывается вид на озеро. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком и катания на лыжах.

Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»

Отель «2 медведя» или аналогичный

1 ночь

Заезд в августе.

База отдыха “2 медведя”, 2-3-хместное размещение, номера с комфортом.

База находится в живописном уголке Республики Алтай, на берегу реки Катунь, неподалеку от главных туристических достопримечательностей. У нас есть собственная благоустроенная территория, со всем необходимым для спортивных игр, активных развлечений и спокойного время препровождения на природе.

Отель «2 медведя» или аналогичныйОтель «2 медведя» или аналогичный

База отдыха «Кедровый остров»

1 ночь

Заезд в июне и июле.

Номера с двуспальными, односпальными кроватями и полным комфортом.

Кедровый остров - это эко-отель на Алтае. Жилой массив в горах среди леса. Здесь есть все для проживания вдали от городской суеты круглый год. Природа, уединение, отдых для души: свежий воздух, горы Алтая, лес, река Катунь, настоящие деревянные дома из кедра.

База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»

База отдыха «Зеленый Колобок»

2 ночи

Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.

В Зеленом колобке есть домики без комфорта, удобства на территории (фото 1,2).

Есть домики или номера с комфортом, удобства в номере (фото 3, 4, 5, 6). Наличие домиков с комфортом уточняйте при бронировании.

База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»

База «Курайские зори»

2 ночи

На территории гостевого двора нашим гостям предоставляются места для проживания, экскурсии, автозаброски, баня, беседка с мангалом, костровище, бесплатная автостоянка, магазинчик домашних продуктов, сувениров и закусочная.

База «Курайские зори»База «Курайские зори»База «Курайские зори»База «Курайские зори»База «Курайские зори»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание по выбранному тарифу
  • Питание: завтраки (кроме дня приезда)
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты
  • Гид-сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
  • Завтрак в день приезда - средний чек 350 руб
  • Джип-тур на рассвет - 3 000 руб. (по желанию)
  • Джип-тур в Долину Чулышмана 6 000 руб
  • Круиз по водопадам Телецкого 3 500 руб. (по желанию)
  • Обеды, ужины - средний чек 700 руб
  • Туристическая страховка 400 руб
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк / г. Кемерово
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт в туре?
  • Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель.
  • Количество посадочных мест в микроавтобусе 16, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?

Встреча:

  • г. Кемерово, Летний вокзал в 23:00 (накануне тура);
  • г. Новокузнецк (Прокопьевское кольцо) в 0:30;
  • г. Новосибирск ЖД вокзал в 23:30 (накануне тура);
  • г. Горно-Алтайск, аэропорт в 9:00 (в дату начала тура);

Завершение тура, ориентировочно:

  • Прибытие: в Горно-Алтайск в последний день тура в 19.00-20.00 (зависит от дороги);
  • Прибытие в Новосибирск в 02:00 (зависит от дороги);
  • Прибытие в Кемерово в 05:00 (зависит от дороги);
Есть ли скидки в туре?

Скидки на детей рассчитываются индивидуально.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 окт 2023
Очень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали с 5-летним ребенком, никаких проблем не возникло. Понравилось, что поехали осенью: туристов совсем немного, на некоторых локациях были одни, уже в сентябре застали смену сезонов. За 7 дней погода менялась от +17 до -5, что позволило нам увидеть многогранность этого удивительного края!
Очень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали с
Т
15 июля 2023
Всё прекрасно, жаль только были мелкие расхождения с программой. Звезду за это снимать не стала. А в целом всё здорово)))
Н
6 июля 2023
Впечатлений масса, красота неописуемая

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