Еще несколько необычных экскурсий в Керчи

Что вас ожидает

Античная Керчь

По дороге из Анапы в Керчь вы познакомитесь с историей 📖 строительства Крымского моста и рассмотрите с разных ракурсов окружающие его пейзажи. Прибыв на место, начнете исследование города с древнейших времен — 7 века до н. э., когда и основали древнее поселение. О ранних эпохах поговорим у античных руин, в самом центре Боспорского царства, на раскопках городищ Пантикапей и Нимфей и возле находок в Лапидарии. А на легендарной горе Митридат, с которой открываются захватывающие дух панорамы, я помогу представить, как бесконечные набеги, войны и завоевания меняли керченские эпохи и формировали современную цивилизацию на полуострове 🏝️.

Средневековые и современные памятники

Далее в программе — яркие достопримечательности более поздних веков. Вы посетите развалины средневековой крепости Ени-Кале и узнаете историю 📖 впечатляющего османского сооружения. Побываете в старинном храме Иоанна Предтечи, где поговорим о византийском наследии Керчи. В Музее истории 📖 обороны Аджимушкайских каменоломен — о подземном сопротивлении советских солдат в Великой Отечественной войне. Возле места высадки Эльтигенского десанта вы узнаете о начале освобождения Крыма в 1943 году. А в завершение увидите место слияния двух морей — Черного и Азовского: зрелище, которым может похвастать далеко не каждый город 🏙️.

Организационные детали