Керчь историческая

Маршрут пролегает по трассе Таврида до города-героя Керчь. Первая остановка гора Митридат, с которой открывается прекрасный панорамный вид на древнейший город 🏙️ нашей страны. Сразу за горой находится первое городище «Пантикапей», а с обратной стороны спуск по Митридатской лестнице на центральную набережную к Храму Святого Иоанна Предтечи, который построен в VIII веке н. э.

Далее мы переезжаем к «Царскому кургану». Его посещаем с экскурсоводом, окунаемся во времена древних скифов, их быт и обычаи. Следующая остановка «Аджимушкайские каменоломни». Место истории 📖 войны, памятник героям. Посещаем музей 🖼 или можем организовать проход в каменоломни со сталкером, в которых и по сей день можно найти предметы времен войны: немецкие гильзы и остатки одежды солдат. Далее, по желанию можем проехать по «Крымскому мосту».

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