Маршрут пролегает по трассе Таврида до города-героя Керчь. Первая остановка гора Митридат, с которой открывается прекрасный панорамный вид на древнейший город 🏙️ нашей страны. Сразу за горой находится первое городище «Пантикапей», а с обратной стороны спуск по Митридатской лестнице на центральную набережную к Храму Святого Иоанна Предтечи, который построен в VIII веке н. э.
Далее мы переезжаем к «Царскому кургану». Его посещаем с экскурсоводом, окунаемся во времена древних скифов, их быт и обычаи. Следующая остановка «Аджимушкайские каменоломни». Место истории 📖 войны, памятник героям. Посещаем музей 🖼 или можем организовать проход в каменоломни со сталкером, в которых и по сей день можно найти предметы времен войны: немецкие гильзы и остатки одежды солдат. Далее, по желанию можем проехать по «Крымскому мосту».
Важная информация
Детям до 6 лет посещение запрещается вход в Аджимушкайские каменоломни;
Расчет наличными, терминала и банкомата нет;
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Транспортное обслуживание на автомобиле повышенной комфортности
Услуги гида
Посещение основных достопримечательностей города.
Что не входит
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
Царский курган: взрослые —120 руб. дети (до 16 лет) — бесплатно
Аджимушкайские каменоломни: взрослые — 400 руб.
Начало и место завершения
🚩 По согласованию с туристом в Феодосии
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.