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Из Феодосии в Керчь

King’s C.
King’s C. – Гид из Керчи
В этом путешествии вы узнаете кем и когда было основано древнейшее городище «Пантикапей», увидите древнейшие храмы Аполлона и Афродиты.

Также посмотрим, как строили усыпальницы царей, построенные ещё в 438–109 гг.

до н.

э.

Мы посмотрим подземные каменоломни, где с мая и до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против Немецких войск.

Длина раскопанных ходов центральных каменоломен более 8 км.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 15 000 ₽ за экскурсию

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Из Феодосии в Керчь
Из Феодосии в Керчь

Что вы увидите

  • Гора Митридат
  • Город Пантикапей
  • Храм св. Иоанна Предтечи
  • Царский Курган
  • Аджимушкайские каменоломни
  • Крымский мост
Керчь историческая
Маршрут пролегает по трассе Таврида до города-героя Керчь. Первая остановка гора Митридат, с которой открывается прекрасный панорамный вид на древнейший город 🏙️ нашей страны. Сразу за горой находится первое городище «Пантикапей», а с обратной стороны спуск по Митридатской лестнице на центральную набережную к Храму Святого Иоанна Предтечи, который построен в VIII веке н. э.
Далее мы переезжаем к «Царскому кургану». Его посещаем с экскурсоводом, окунаемся во времена древних скифов, их быт и обычаи. Следующая остановка «Аджимушкайские каменоломни». Место истории 📖 войны, памятник героям. Посещаем музей 🖼 или можем организовать проход в каменоломни со сталкером, в которых и по сей день можно найти предметы времен войны: немецкие гильзы и остатки одежды солдат. Далее, по желанию можем проехать по «Крымскому мосту».
Важная информация
  • Детям до 6 лет посещение запрещается вход в Аджимушкайские каменоломни;
  • Расчет наличными, терминала и банкомата нет;
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Транспортное обслуживание на автомобиле повышенной комфортности
  • Услуги гида
  • Посещение основных достопримечательностей города.
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты:
  • Царский курган: взрослые —120 руб. дети (до 16 лет) — бесплатно
  • Аджимушкайские каменоломни: взрослые — 400 руб.
Начало и место завершения
🚩 По согласованию с туристом в Феодосии
Из Феодосии в Керчь
Из Феодосии в Керчь
Из Феодосии в Керчь
Из Феодосии в Керчь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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King’s C.
King’s C.
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