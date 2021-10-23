Отзыв на: Керчь и Крымский мост за одно путешествие Т Татьяна 5 Спасибо Елене за прекрасную познавательную экскурсию! Прекрасный гид, любящая свой город и заряжающая нас этой любовью! Рекомендую!

Отзыв на: Керчь: 10 топовых мест на автомобиле О Оксана 5 Всё было отлично: Елена очень интересно рассказывает, многое знает о городе и его истории, в экскурсии присутствует интерактив, на все наши дополнительные вопросы мы получили интересные и исчерпывающие ответы. Благодаря варианту "на автомобиле", посетили сразу несколько интересных мест в разных частях города, куда сами точно не попали бы. Спасибо Елене!

Отзыв на: Керчь и Крымский мост: дружеское путешествие Т Татьяна 5 Замечательная, очень интересная, познавательная экскурсия. Елена настоящий профессионал. С какой любовью она рассказывает об истории Керчи и о её настоящей жизни. Очень довольна поездкой. Спасибо Елене.

Отзыв на: Керчь сквозь столетия Н Наталья 5 Евгений, как экскурсовод нам очень понравился. Экскурсия была интересной. Какая прелесть, что нам не пришлось напрямую восходить вверх на Митридат, Евгения провел нас постепенно и без нагрузок.

Отзыв на: Керчь сквозь столетия И Ирина 5 Все понравилась, Евгений прекрасный, увлеченный своим "делом" экскурсовод🙂. Наилучшие рекомендации

Отзыв на: Керчь от древности до наших дней А Анна 5 Потрясающее погружение в историю Керчи с увлеченным и любящим свое дело гидом Андреем. Огромное спасибо за такое удивительное путешествие!

Отзыв на: Знакомьтесь, Керчь! Е Екатерина 5 Доброго дня! Очень интересная и увлекательная экскурсия. Время пролетело незаметно, побольше бы таких экскурсий. Спасибо экскурсоводы Татьяне, вы лучшая!

Отзыв на: Керчь сквозь столетия Н Наталья 5 Экскурсия проходит как непринуждённая лёгкая прогулка. Даёт прекрасное представление о городе.

Отзыв на: Керчь и Крымский мост за одно путешествие О Ольга 5 У нас было удивительное путешествие по Керчи и окрестностям с Еленой. Елена очень знающий, чуткий, внимательный и очень приятный/позитивный человек. С полуслова поняв наши интересы, она делала акцент на важных для нас знаниях, не в ущерб другим сторонам истории Керчи. Мы очень довольны экскурсией и рекомендуем всем именно этого гида. Спасибо, Вам, Елена, еще раз. С большой теплотой вспоминаем Керчь и планируем когда-нибудь вернуться