Найдено 2 экскурсии в Керчи , цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

4 часа 32 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Вечный город-герой Керчь Начало: По договоренности Расписание: В понедельник Аджимушкайские каменоломни не доступны к посещению. 5000 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 32 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Тайна царя Митридата Начало: Керчь, ул. Кирова, 1 Расписание: по предварительной договоренности 3500 ₽ за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Керчи Самые популярные экскурсии в Керчи Вечный город-герой Керчь; Тайна царя Митридата. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Керчи в августе 2026 Сейчас в Керчи можно забронировать 2 экскурсии от 3500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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