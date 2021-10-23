Все экскурсии в Керчи
Доступно 14 экскурсий 🚌 в Керчи на 2021 год, 139 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Тайна царя Митридата
В античные времена на берегу Керченского пролива располагалось Боспорское царство
по предварительной договоренности
Индивидуальная экскурсия
11ч
20 000₽
за 1-4 чел.
Из Феодосии в Керчь
В этом путешествии вы узнаете кем и когда было основано древнейшее городище Пантикапей , увидите древнейшие...
По предварительной договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 500₽
за 1-8 чел.
Керчь сквозь столетия
Погулять по древнейшему городу страны и раскрыть его богатую историю
4д
26 900₽
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 500₽
за 1-4 чел.
Керчь: 10 топовых мест на автомобиле
Познакомиться с одним из древнейших городов страны и полюбоваться его лучшими локациями
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
3 000₽
за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Керчь!
История и главные достопримечательности древнейшего города страны на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
6ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Джип-путешествие на заповедные Генеральские пляжи
Исследовать причудливое морское побережье и сделать яркие фото
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-5 чел.
Античная Керчь: пешком по Старому городу
Узнать историю Пантикапея, открыть тайны царя Митридата и ощутить дух Древней Греции
Индивидуальная экскурсия
5ч
7 500₽
за 1-5 чел.
Джип-тур в Караларский природный парк
Посетить соленое озеро Чокрак и насладиться красотой Генеральских пляжей
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
5 000₽
за 1-4 чел.
Керчь и Крымский мост за одно путешествие
Знакомство с городом пешком и с самым знаменитым сооружением полуострова — на авто
Индивидуальная экскурсия
6ч
9 100₽
за 1-6 чел.
Керчь от древности до наших дней
Погружение в историю города, положившего начало современной цивилизации на полуострове
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 000₽
за 1-4 чел.
Инста-путешествие к Розовому озеру
Проехать на внедорожнике по Опукскому заповеднику и сделать яркие фото у Кояшского озера
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
5 000₽
за 1-4 чел.
Керчь и Крымский мост: дружеское путешествие
Познакомиться с визитными карточками города и проехать по самому длинному мосту России
Индивидуальная экскурсия
8ч
9 000₽
за 1-4 чел.
Из Анапы в древнюю Керчь
Получить общее представление об одном из старейших городов мира и увидеть панорамы Крымского моста
Последние отзывы «Экскурсии Керчи»
- ТТатьяна23 октября 2021Спасибо Елене за прекрасную познавательную экскурсию! Прекрасный гид, любящая свой город и заряжающая нас этой любовью! Рекомендую!
- Отзыв на: Керчь: 10 топовых мест на автомобилеООксана16 октября 2021Всё было отлично: Елена очень интересно рассказывает, многое знает о городе и его истории, в экскурсии присутствует интерактив, на все наши дополнительные вопросы мы получили интересные и исчерпывающие ответы. Благодаря варианту "на автомобиле", посетили сразу несколько интересных мест в разных частях города, куда сами точно не попали бы. Спасибо Елене!
- ТТатьяна13 октября 2021Замечательная, очень интересная, познавательная экскурсия. Елена настоящий профессионал. С какой любовью она рассказывает об истории Керчи и о её настоящей жизни. Очень довольна поездкой. Спасибо Елене.
- ННаталья6 октября 2021Евгений, как экскурсовод нам очень понравился. Экскурсия была интересной. Какая прелесть, что нам не пришлось напрямую восходить вверх на Митридат, Евгения провел нас постепенно и без нагрузок.
- ИИрина4 октября 2021Все понравилась, Евгений прекрасный, увлеченный своим "делом" экскурсовод🙂. Наилучшие рекомендации
- Отзыв на: Керчь от древности до наших днейААнна29 сентября 2021Потрясающее погружение в историю Керчи с увлеченным и любящим свое дело гидом Андреем. Огромное спасибо за такое удивительное путешествие!
- Отзыв на: Знакомьтесь, Керчь!ЕЕкатерина27 сентября 2021Доброго дня! Очень интересная и увлекательная экскурсия. Время пролетело незаметно, побольше бы таких экскурсий. Спасибо экскурсоводы Татьяне, вы лучшая!
- ННаталья26 сентября 2021Экскурсия проходит как непринуждённая лёгкая прогулка. Даёт прекрасное представление о городе.
- ООльга25 сентября 2021У нас было удивительное путешествие по Керчи и окрестностям с Еленой. Елена очень знающий, чуткий, внимательный и очень приятный/позитивный человек. С полуслова поняв наши интересы, она делала акцент на важных для нас знаниях, не в ущерб другим сторонам истории Керчи. Мы очень довольны экскурсией и рекомендуем всем именно этого гида. Спасибо, Вам, Елена, еще раз. С большой теплотой вспоминаем Керчь и планируем когда-нибудь вернуться
- Отзыв на: Керчь: 10 топовых мест на автомобилеООксана24 сентября 2021Отличная экскурсия. Елена -замечательный гид, с такой любовью и очень интересно рассказывает о городе, его истории. Благодаря ее рассказу город предстаёт в таком великолепии и многогранности, что объективно понимаешь-здесь можно открывать и открывать для себя много интересного. Елена, спасибо Вам огромное. Вы влюбили меня в Керчь и раскрыли ее так, что однозначно сюда хочется вернуться.