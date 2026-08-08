Индивидуальная
до 4 чел.
Вечный город-герой Керчь
Начало: По договоренности
Расписание: В понедельник Аджимушкайские каменоломни не доступны к посещению.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайна царя Митридата
Начало: Керчь, ул. Кирова, 1
Расписание: по предварительной договоренности
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Керчи
Самые популярные экскурсии в Керчи
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Керчи в августе 2026
Сейчас в Керчи можно забронировать 2 экскурсии от 3500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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