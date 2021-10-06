Погулять по древнейшему городу страны и раскрыть его богатую историю

5
21 отзыв
Керчь — самый восточный город Крыма, переживший за долгие века множество светлых и драматических событий.

Вы пройдете по местному Арбату, оцените византийскую церковь Святого Иоанна Предтечи и подниметесь на гору Митридат.

Насладитесь роскошными видами, исследуете руины античного Пантикапея и увидите один из первых памятников в стране, посвященных ВОВ.
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия

Что вас ожидает

Керчь: история и современность

Сердце Керчи — центральная площадь и пешеходная улица Ленина. Гуляя по ним, вы услышите о знаменитых людях города и увидите древнейший действующий храм страны — церковь Святого Иоанна Предтечи. Я раскрою историю Керчи от Византии до наших дней и поясню, когда и почему грифоны стали ее защитниками и главным символом.

Гора Митридат

Старыми двориками и мощеными улочками мы поднимемся на гору Митридат, с которой вам откроется шикарный вид на Керчь и Крымский мост. Я покажу руины древнего Пантикапея и расскажу о знаменитом царе Боспора, которого боялся даже Древний Рим. А рядом с обелиском Славы вспомню о героических страницах Керчи и о простых советских солдатах, оборонявших и освобождавших город.

Организационные детали

Маршрут предполагает подъем на гору средней тяжести.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Евгений
Евгений
Здравствуйте, дорогие гости Крыма! Меня зовут Евгений. Я очень люблю Керчь и ее историю. С радостью поделюсь своими знаниями с вами.
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21 реальный отзыв

Н
6 окт 2021
Евгений, как экскурсовод нам очень понравился. Экскурсия была интересной. Какая прелесть, что нам не пришлось напрямую восходить вверх на Митридат, Евгения провел нас постепенно и без нагрузок.
И
4 окт 2021
Все понравилась, Евгений прекрасный, увлеченный своим "делом" экскурсовод🙂. Наилучшие рекомендации
Н
26 сен 2021
Экскурсия проходит как непринуждённая лёгкая прогулка. Даёт прекрасное представление о городе.
А
22 сен 2021
Эрудированный, интеллигентный экскурсовод Евгений с глубоким знанием материала и истории Керчи обогатил наш кругозор, получилась прекрасная индивидуальная экскурсия. Рекомендуем!
О
20 сен 2021
Спасибо Евгению за отличную экскурсию. Нам все очень понравилось. Удобный маршрут, доступно, интересно.
Ирина
11 сен 2021
Благодарим Евгения за интересный и неординарный рассказ об истории Керчи. Вся экскурсия проходила в непринужденной беседе со множеством интересных фактов. Маршрут, построенный гидом, через старые дворики Керчи, позволил почувствовать дух времени.
В
4 сен 2021
Замечательная, насыщенная необычными деталями и очень познавательная экскурсия. Мы получили большое удовольствие от общения с Евгением и очень благодарны ему за прекрасно проведённое время. Обязательно вернёмся:)
И
28 авг 2021
Неплохая экскурсия для начинающего экскурсовода. Много интересных фактов, хороший уровень владения информацией, внимательное отношение к экскурсантам. Изюминкой экскурсии, с нашей точки зрения, является показ непарадной части города - милый внутренние дворики, увитые плющем стены, булыжные мостовые. Рекомендуем. Сувениры только забыли купить, так увлеклись 😉
Е
25 авг 2021
На экскурсии были семьёй с детьми, очень понравилось. Экскурсию проводил Евгений, интересно, неутомительно. Прошло несколько дней, а мы еще полны воспоминаний.
А
22 авг 2021
Сегодня были на замечательной экскурсии с Евгением! Очень понравился маршрут, Евгений нас провел такими тропками, которые мы сами бы не нашли. Повествование интересное, много разных фактов, о которых не прочтешь в коротеньких статьях. Как нам показалось, информация излагается доступно для любого возраста слушателей. А самое главное можно задавать любые вопросы и на каждый получить развернутый ответ! Спасибо большое за эту познавательную прогулку, было очень интересно! Два часа пролетели, как один миг!
Е
7 авг 2021
Спасибо Евгению за чудесную экскурсию! Очень понравилось то, что гид точно оценил наши потребности и провел экскурсию в приятном для нас темпе.
О
3 авг 2021
Экскурсия с Евгением нам очень понравилась. Он показал и широко известные объекты города, и известные только узкому кругу лиц: дома, улочки. К тому же одному нашему участнику экскурсии на жаре было не очень хорошо. Евгений отнёсся к этому понимающе, не торопился, не раздражался. Лично мне не хватило каких-то исторических фактов по городу. А так мы в восторге от общения с гидом!
А
2 авг 2021
Улучшить экскурсию можно, если будет авто. Можно было бы съездить на знаменитые Аджимушкайские каменоломни и другие места в Керчи.
М
26 июля 2021
Экскурсия очень понравилась! Евгений рассказал очень много интересного не только о Керчи, но и о Крыме! Время экскурсии пролетело практически незаметно и очень увлекательно! Большое спасибо!
И
13 июля 2021
Интересная экскурсия. Хорошо провели время. Спасибо.
Ещё 6 отзывов

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