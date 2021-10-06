Что вас ожидает

Керчь: история и современность

Сердце Керчи — центральная площадь и пешеходная улица Ленина. Гуляя по ним, вы услышите о знаменитых людях города и увидите древнейший действующий храм страны — церковь Святого Иоанна Предтечи. Я раскрою историю Керчи от Византии до наших дней и поясню, когда и почему грифоны стали ее защитниками и главным символом.

Гора Митридат

Старыми двориками и мощеными улочками мы поднимемся на гору Митридат, с которой вам откроется шикарный вид на Керчь и Крымский мост. Я покажу руины древнего Пантикапея и расскажу о знаменитом царе Боспора, которого боялся даже Древний Рим. А рядом с обелиском Славы вспомню о героических страницах Керчи и о простых советских солдатах, оборонявших и освобождавших город.

Организационные детали

Маршрут предполагает подъем на гору средней тяжести.