Руины древнего Пантикапея

Поднимемся к руинам древнего Пантикапея, узнаем историю этого города и его самого знаменитого царя, которого боялись даже правители Древнего Рима. С горы Митридат открываются просто сказочные виды на Керчь и Крымский мост.

А в конце мы спустимся по Большой Митридатской лестнице и окажемся там, откуда начинали нашу экскурсию