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Описание
Руины древнего Пантикапея
Поднимемся к руинам древнего Пантикапея, узнаем историю этого города и его самого знаменитого царя, которого боялись даже правители Древнего Рима. С горы Митридат открываются просто сказочные виды на Керчь и Крымский мост.
А в конце мы спустимся по Большой Митридатской лестнице и окажемся там, откуда начинали нашу экскурсию
Каждый день с 8 до 18
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Керчь площадь Ленина около памятника Ленину
Завершение: Керчь, переулок Димитрова, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 8 до 18
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.