Керчь сквозь столетия

Нам предстоит увлекательная прогулка по историческому центру Керчи

Нам предстоит увлекательная прогулка по историческому центру Керчи.

Мы посетим самый древний храм России — церковь Иоанна Предтечи, узнаем кто такие грифоны и почему они стали символом города. Совершим прогулку по нашему Арбату и услышим интересные истории из жизни известных людей города. Заглянем в пару атмосферных двориков старого города.
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия
Керчь сквозь столетия
Ближайшие даты:
11
ноя
12
ноя
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Что вас ожидает 🤩

  • Храм Иоанна Предтечи
  • Пантикапей
  • Большая Митридатская лестница
  • Обелиск Славы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Руины древнего Пантикапея

Поднимемся к руинам древнего Пантикапея, узнаем историю этого города и его самого знаменитого царя, которого боялись даже правители Древнего Рима. С горы Митридат открываются просто сказочные виды на Керчь и Крымский мост.
А в конце мы спустимся по Большой Митридатской лестнице и окажемся там, откуда начинали нашу экскурсию

Каждый день с 8 до 18

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Керчь площадь Ленина около памятника Ленину
Завершение: Керчь, переулок Димитрова, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 8 до 18
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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