Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Керчи

Что вас ожидает

Исторические места в окрестностях Керчи

По дороге к вулканам вы посетите Царский курган — постройку, оставшуюся от эпохи греческой колонизации Крыма. Я расскажу о впечатляющей усыпальнице 4 века до н. э., предполагаемом правителе, для которого задумывался дворец, и далеких эпохах тогда еще Пантикапея. Вы также увидите Аджимушкайские каменоломни и места сражений Великой Отечественной войны. Послушаете рассказы о последнем рубеже обороны города и самом известном историческом музее Керчи. А еще полюбуетесь пейзажами степей Осовинского заказника.

Дыхание земли

В долине Булганакских грязевых вулканов вы увидите 7 действующих кратеров. Сможете набрать и увезти с собой глину, которую поставляют в местные санатории и лечебницы. Подышите целебным воздухом и сделаете «инопланетные» фотографии. На обратном пути сделаем остановку у камня на месте, где, по преданию, явился Георгий Победоносец и оставил следы от копыт его конь. Кроме того, по дороге домой я предложу заехать за настоящей крымской клубникой — у вас даже будет возможность нарвать ягоды своими руками.

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