Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Керчи

Царский курган и долина вулканов

Посетить античный дворец царства мертвых, прогуляться среди лунных пейзажей и увезти целебную глину

Вы осмотрите ценный памятник погребальной архитектуры и погрузитесь в эпоху Боспорского государства.

Проезжая Аджимушкайские каменоломни, познакомитесь с душераздирающей историей обороны Керчи.

Отправитесь к древним грязевым сопкам, где оцените фактурные виды кратерной долины.

А на обратном пути сможете собрать настоящую крымскую клубнику.
Царский курган и долина вулканов
Царский курган и долина вулканов
Царский курган и долина вулканов
Царский курган и долина вулканов
Царский курган и долина вулканов
Царский курган и долина вулканов
Царский курган и долина вулканов
Царский курган и долина вулканов
Царский курган и долина вулканов
Царский курган и долина вулканов

Что вас ожидает

Исторические места в окрестностях Керчи

По дороге к вулканам вы посетите Царский курган — постройку, оставшуюся от эпохи греческой колонизации Крыма. Я расскажу о впечатляющей усыпальнице 4 века до н. э., предполагаемом правителе, для которого задумывался дворец, и далеких эпохах тогда еще Пантикапея. Вы также увидите Аджимушкайские каменоломни и места сражений Великой Отечественной войны. Послушаете рассказы о последнем рубеже обороны города и самом известном историческом музее Керчи. А еще полюбуетесь пейзажами степей Осовинского заказника.

Дыхание земли

В долине Булганакских грязевых вулканов вы увидите 7 действующих кратеров. Сможете набрать и увезти с собой глину, которую поставляют в местные санатории и лечебницы. Подышите целебным воздухом и сделаете «инопланетные» фотографии. На обратном пути сделаем остановку у камня на месте, где, по преданию, явился Георгий Победоносец и оставил следы от копыт его конь. Кроме того, по дороге домой я предложу заехать за настоящей крымской клубникой — у вас даже будет возможность нарвать ягоды своими руками.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в Царский курган — 120 руб. /взрослого, дети — бесплатно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Провожу индивидуальные экскурсии по самому древнему городу Керчи и Керченскому полуострову на своем автомобиле. Знакомлю моих гостей (а все путешественники для меня именно гости) с уникальной историей Керчи. Показываю то, что обычно обходят стороной на других экскурсиях. Делюсь своей любовью и влюбляю вас.
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Елена проводит ещё 3 экскурсии

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