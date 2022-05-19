Светское и духовное образование: прогулка вдоль старых школ

Я приглашаю вас на прогулку по старинным улочкам Кинешмы

Я приглашаю вас на прогулку по старинным улочкам Кинешмы.

Мы увидим старинные здания гимназий и училищ, узнаем как жили учащиеся в дореволюционном городе, оценим их возможности в карьере и определим легче ли было учиться до появления ЕГЭ.
Светское и духовное образование: прогулка вдоль старых школ
Светское и духовное образование: прогулка вдоль старых школ
Светское и духовное образование: прогулка вдоль старых школ
Светское и духовное образование: прогулка вдоль старых школ
Светское и духовное образование: прогулка вдоль старых школ

Что вас ждет

Я приглашаю вас на прогулку по уютным улочкам города.
Мы пройдем мимо старинных зданий гимназий и училищ.
Побеседуем о детях, рожденных в дореволюционной Кинешме, об их мечтах, возможностях, карьере, достижениях.
Я расскажу какова была жизнь учащихся за 100 лет до появления ЕГЭ, в чем разница между учащимися в начале XX в. и современными школьниками, кому из них было легче, интереснее учиться.

Важно знать

На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • экскурсионное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Кинешма, ул. Ленина, д. 18
Завершение: г. Кинешма, пл. Революции
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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