Я приглашаю вас на прогулку по уютным улочкам города.
Мы пройдем мимо старинных зданий гимназий и училищ.
Побеседуем о детях, рожденных в дореволюционной Кинешме, об их мечтах, возможностях, карьере, достижениях.
Я расскажу какова была жизнь учащихся за 100 лет до появления ЕГЭ, в чем разница между учащимися в начале XX в. и современными школьниками, кому из них было легче, интереснее учиться.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.
В стоимость экскурсии включено:
экскурсионное обслуживание.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Кинешма, ул. Ленина, д. 18
Завершение: г. Кинешма, пл. Революции
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Кинешме
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