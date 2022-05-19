Что вас ждет

Я приглашаю вас на прогулку по уютным улочкам города.

Мы пройдем мимо старинных зданий гимназий и училищ.

Побеседуем о детях, рожденных в дореволюционной Кинешме, об их мечтах, возможностях, карьере, достижениях.

Я расскажу какова была жизнь учащихся за 100 лет до появления ЕГЭ, в чем разница между учащимися в начале XX в. и современными школьниками, кому из них было легче, интереснее учиться.

Важно знать

На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

экскурсионное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно: