Что вас ожидает

Славные имена небольшого города

Кажется, все волжские городки похожи — но Кинешме есть, чем удивить путешественников. Вы узнаете об интересных людях, связанных с этим купеческим городом: писателях, художниках, государственных деятелях. Поговорим и об истории повседневности, о судьбах жителей уездного города. О дореволюционных предпринимателях и фабрикантах разных калибров, об их наследии, успехах и провалах.

Прогулка вдоль Волги

Я погружу вас в темы по вашим интересам: например, в дореволюционные хроники или советский период. А маршрут экскурсии классический. Мы погуляем по Волжскому бульвару вдоль живописной реки, пройдем через центральную площадь, полюбуемся Кафедральным Троицко-Успенским собором, увидим купеческие и другие старинные дома.

Организационные детали