Неспешная прогулка по старинной Кинешме

Проникнуться уютом, видами и историями волжского города

Позвольте мне познакомить вас с чудесной Кинешмой! Я расскажу вам о милых особенностях провинциального города, которые не видны жителю мегаполиса.

На прогулке вдоль широкой Волги и по центру вы увидите старинные здания и богатую церковную архитектуру.

Услышите о судьбах города, о его развитии и жизни, об известных местных производствах и даже оцените местный хлеб.
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Неспешная прогулка по старинной Кинешме

Что вас ожидает

Славные имена небольшого города

Кажется, все волжские городки похожи — но Кинешме есть, чем удивить путешественников. Вы узнаете об интересных людях, связанных с этим купеческим городом: писателях, художниках, государственных деятелях. Поговорим и об истории повседневности, о судьбах жителей уездного города. О дореволюционных предпринимателях и фабрикантах разных калибров, об их наследии, успехах и провалах.

Прогулка вдоль Волги

Я погружу вас в темы по вашим интересам: например, в дореволюционные хроники или советский период. А маршрут экскурсии классический. Мы погуляем по Волжскому бульвару вдоль живописной реки, пройдем через центральную площадь, полюбуемся Кафедральным Троицко-Успенским собором, увидим купеческие и другие старинные дома.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, возьмите с собой теплую одежду (даже летом на берегу Волги бывает прохладно)
  • После экскурсии я сориентирую вас по городской инфраструктуре, подскажу, что еще стоит посмотреть и сделать в Кинешемском районе

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, в Кинешме живу 20 лет. Я историк, гид, педагог, аспирант и мама двух мальчишек. Более 10 лет работала в Кинешемском художественно-историческом музее. В настоящее время преподаю историю и участвую в создании Музея рода Яковлевых. С удовольствием покажу вам Кинешму и поделюсь историями из повседневной жизни города.
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