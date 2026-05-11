Погрузитесь в атмосферу старинной Кинешмы! Узнайте о знаменитых людях, связанных с этим купеческим городом, о дореволюционных предпринимателях и их наследии.



Прогулка вдоль живописной Волги, центральная площадь, Кафедральный Троицко-Успенский собор и купеческие дома - все это ждет вас на экскурсии.



В завершение экскурсии получите рекомендации по городской инфраструктуре и интересным местам Кинешемского района

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для неспешной прогулки по старинной Кинешме - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для пеших экскурсий, и можно насладиться красотой Волжского бульвара. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя в это время может быть прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на возможные погодные неудобства, прогулка вдоль Волги всё равно оставит приятные впечатления.

Сейчас август — это идеальное время.