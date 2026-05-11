Погрузитесь в атмосферу старинной Кинешмы! Узнайте о знаменитых людях, связанных с этим купеческим городом, о дореволюционных предпринимателях и их наследии.
Прогулка вдоль живописной Волги, центральная площадь, Кафедральный Троицко-Успенский собор и купеческие дома - все это ждет вас на экскурсии.
В завершение экскурсии получите рекомендации по городской инфраструктуре и интересным местам Кинешемского района
Прогулка вдоль живописной Волги, центральная площадь, Кафедральный Троицко-Успенский собор и купеческие дома - все это ждет вас на экскурсии.
В завершение экскурсии получите рекомендации по городской инфраструктуре и интересным местам Кинешемского района
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прогулка вдоль живописной Волги
- 🏛️ Знакомство с богатой церковной архитектурой
- 📜 Истории о знаменитых людях и предпринимателях
- 🏘️ Осмотр старинных купеческих домов
- 🗺️ Рекомендации по городской инфраструктуре
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для неспешной прогулки по старинной Кинешме - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для пеших экскурсий, и можно насладиться красотой Волжского бульвара. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя в это время может быть прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на возможные погодные неудобства, прогулка вдоль Волги всё равно оставит приятные впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Волжский бульвар
- Кафедральный Троицко-Успенский собор
- Центральная площадь
- Купеческие дома
Описание экскурсии
Славные имена небольшого города
Кажется, все волжские городки похожи — но Кинешме есть, чем удивить путешественников. Вы узнаете об интересных людях, связанных с этим купеческим городом: писателях, художниках, государственных деятелях. Поговорим и об истории повседневности, о судьбах жителей уездного города. О дореволюционных предпринимателях и фабрикантах разных калибров, об их наследии, успехах и провалах.
Прогулка вдоль Волги
Я погружу вас в темы по вашим интересам: например, в дореволюционные хроники или советский период. А маршрут экскурсии классический. Мы погуляем по Волжскому бульвару вдоль живописной реки, пройдем через центральную площадь, полюбуемся Кафедральным Троицко-Успенским собором, увидим купеческие и другие старинные дома.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, возьмите с собой теплую одежду (даже летом на берегу Волги бывает прохладно)
- После экскурсии я сориентирую вас по городской инфраструктуре, подскажу, что еще стоит посмотреть и сделать в Кинешемском районе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Кинешме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1585 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, в Кинешме живу 20 лет. Я историк, гид, педагог, аспирант и мама двух мальчишек. Более 10 лет работала в Кинешемском художественно-историческом музее. В настоящее время преподаю историю и участвую в создании Музея рода Яковлевых. С удовольствием покажу вам Кинешму и поделюсь историями из повседневной жизни города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 146 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Дата посещения: 9 мая 2026
Замечательная экскурсия!Спасибо Юлии за интересную, познавательную прогулку по Кинешме!
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Спасибо Юлии за прекрасную экскурсию по Кинешме. Она провела нас по всем интересным местам города и прекрасной набережной! Юлия учитель истории, рассказала много увлекательных историй о знаменитых горожанах. Хочется отметить удобство индивидуальноно формата экскурсии для семей с детьми. Боьшая благодарность за новые впечатления!
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Юлия, замечательный гид, преданный своему делу)
Экскурсия прошла очень познавательно, Юлия рассказала много интересных фактов о любимом городе, а также провела нас по самым интересным местам Кинешмы. Мы прошлись по историческому
Экскурсия прошла очень познавательно, Юлия рассказала много интересных фактов о любимом городе, а также провела нас по самым интересным местам Кинешмы. Мы прошлись по историческому
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К
В Кинешму приехали первый раз. С Трипстер была уже знакома, поэтому гида выбирала по рекомендации этого сайта. Юлия прекрасный рассказчик. Для полноты впечатлений, она принесла фото старинной Кинешмы, которой уже нет. Но это только усилило ее повествование о родном городе. Большое спасибо!
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Хороший рассказ, приятный город.
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Л
Дата посещения: 21 окт 2025
Очень понравился экскурсовод Юлия. Человек, влюблённый в свою профессию и свой город. Очень интересная, подробная и грамотная экскурсия. Большое спасибо.
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