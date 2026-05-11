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Экскурсии в Кинешме

Найдено 5 экскурсий в Кинешме, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Экскурсия по Кинешме с посещением музея валенок и мастер-классом (5+)
Пешая
3.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Кинешме с посещением музея валенок и мастер-классом (5+)
Пройти по старинным улицам, увидеть главные виды города и сделать сувенир из шерсти своими руками
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 2 чел.
Кинешма - город на Волге
Пешая
1.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма - город на Волге
Погрузитесь в атмосферу Кинешмы, где снимались культовые фильмы и процветала купеческая жизнь. Откройте для себя её историю и архитектуру
10 авг в 12:00
11 авг в 08:30
от 4286 ₽ за всё до 10 чел.
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Пешая
2 часа
146 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Индивидуальная экскурсия по Кинешме: узнайте о знаменитых жителях и их наследии, прогуляйтесь по живописным местам города
Начало: В центре города
17 авг в 15:00
18 авг в 15:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Кинешма - Плёс: один день на Волге
На теплоходе
11 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Кинешма - Плёс: один день на Волге
Многочасовая речная прогулка с пешеходными экскурсиями по Плёсу и Кинешме
Начало: На площади Революции
13 авг в 08:30
15 авг в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
Откройте для себя Кинешму через призму творчества А.Н. Островского. Погрузитесь в атмосферу города, вдохновившего великого драматурга
10 авг в 12:00
11 авг в 08:00
от 4286 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Дата посещения: 9 мая 2026
Замечательная экскурсия!Спасибо Юлии за интересную, познавательную прогулку по Кинешме!
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Л
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Дата посещения: 21 окт 2025
Очень понравился экскурсовод Юлия. Человек, влюблённый в свою профессию и свой город. Очень интересная, подробная и грамотная экскурсия. Большое спасибо.
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Н
Кинешма - город на Волге
Неплохая экскурсия. Не утомительная. Довольно информативная. Но мы заказывали экскурсию с акцентом на творчество Островского. Немного в контексте было, но в целом эта экскурсия скорее обзорная по городу и его истории.
По-настоящему были интересны детали из жизни купечества.
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К
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
В Кинешму приехали первый раз. С Трипстер была уже знакома, поэтому гида выбирала по рекомендации этого сайта. Юлия прекрасный рассказчик.
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Для полноты впечатлений, она принесла фото старинной Кинешмы, которой уже нет. Но это только усилило ее повествование о родном городе. Большое спасибо!

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А
Кинешма - Плёс: один день на Волге
Экскурсия очень понравилась! Спасибо эксукорсоводу Елене за прекрасный день!
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I
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Экскурсия, интересная, спасибо Юлии!
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М
Экскурсия по Кинешме с посещением музея валенок и мастер-классом (5+)
И экскурсия, и музей валенок с мастер-классом нам очень понравились! Музей валенок очень душевный! Экскурсия живая и с юмором. Впечатлили гигантские валенки-рекордсмены и крошечные экспонаты. Обязательно к посещению – заряжает позитивом и теплом!
И экскурсия, и музей валенок с мастер-классом нам очень понравились! Музей валенок очень душевный! Экскурсия живая
И экскурсия, и музей валенок с мастер-классом нам очень понравились! Музей валенок очень душевный! Экскурсия живая
И экскурсия, и музей валенок с мастер-классом нам очень понравились! Музей валенок очень душевный! Экскурсия живая
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Н
Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
Спасибо экскурсоводу Галине Олеговне! Экскурсия была очень интересная и содержательная. Узнали очень много интересных фактов про Островского АН и про
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г. Кинешма. Город хранит память о драматурге, который любил этот город и много для него сделал. Спасибо большое, уехали под большим впечатлением.

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М
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Огромное спасибо Юлии. Очень подробно, понятно и интересно рассказала о городе. Экскурсия была в холодный дождливый день и все равно оставила приятные впечатления.
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Н
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Очень понравилась экскурсия, Юлия все подробно и интересно рассказала! Рекомендую
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Всего 192 отзыва в Кинешме

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Ответы на вопросы от путешественников по Кинешме

Самые популярные экскурсии в Кинешме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Экскурсия по Кинешме с посещением музея валенок и мастер-классом (5+);
  2. Кинешма - город на Волге;
  3. Неспешная прогулка по старинной Кинешме;
  4. Кинешма - Плёс: один день на Волге;
  5. Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского.
Сколько стоит экскурсия по Кинешме в августе 2026
Сейчас в Кинешме можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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