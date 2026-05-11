Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Кинешме с посещением музея валенок и мастер-классом (5+)
Пройти по старинным улицам, увидеть главные виды города и сделать сувенир из шерсти своими руками
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма - город на Волге
Погрузитесь в атмосферу Кинешмы, где снимались культовые фильмы и процветала купеческая жизнь. Откройте для себя её историю и архитектуру
10 авг в 12:00
11 авг в 08:30
от 4286 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Индивидуальная экскурсия по Кинешме: узнайте о знаменитых жителях и их наследии, прогуляйтесь по живописным местам города
Начало: В центре города
17 авг в 15:00
18 авг в 15:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Кинешма - Плёс: один день на Волге
Многочасовая речная прогулка с пешеходными экскурсиями по Плёсу и Кинешме
Начало: На площади Революции
13 авг в 08:30
15 авг в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
Откройте для себя Кинешму через призму творчества А.Н. Островского. Погрузитесь в атмосферу города, вдохновившего великого драматурга
10 авг в 12:00
11 авг в 08:00
от 4286 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Дата посещения: 9 мая 2026
Замечательная экскурсия!Спасибо Юлии за интересную, познавательную прогулку по Кинешме!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Дата посещения: 21 окт 2025
Очень понравился экскурсовод Юлия. Человек, влюблённый в свою профессию и свой город. Очень интересная, подробная и грамотная экскурсия. Большое спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Неплохая экскурсия. Не утомительная. Довольно информативная. Но мы заказывали экскурсию с акцентом на творчество Островского. Немного в контексте было, но в целом эта экскурсия скорее обзорная по городу и его истории.
По-настоящему были интересны детали из жизни купечества.
По-настоящему были интересны детали из жизни купечества.
Вам был полезен этот отзыв?
К
В Кинешму приехали первый раз. С Трипстер была уже знакома, поэтому гида выбирала по рекомендации этого сайта. Юлия прекрасный рассказчик.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия очень понравилась! Спасибо эксукорсоводу Елене за прекрасный день!
Вам был полезен этот отзыв?
I
Экскурсия, интересная, спасибо Юлии!
Вам был полезен этот отзыв?
М
И экскурсия, и музей валенок с мастер-классом нам очень понравились! Музей валенок очень душевный! Экскурсия живая и с юмором. Впечатлили гигантские валенки-рекордсмены и крошечные экспонаты. Обязательно к посещению – заряжает позитивом и теплом!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо экскурсоводу Галине Олеговне! Экскурсия была очень интересная и содержательная. Узнали очень много интересных фактов про Островского АН и про
Вам был полезен этот отзыв?
М
Огромное спасибо Юлии. Очень подробно, понятно и интересно рассказала о городе. Экскурсия была в холодный дождливый день и все равно оставила приятные впечатления.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень понравилась экскурсия, Юлия все подробно и интересно рассказала! Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 192 отзыва в Кинешме
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Кинешме
Самые популярные экскурсии в Кинешме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Сколько стоит экскурсия по Кинешме в августе 2026
Сейчас в Кинешме можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Желаете разнообразить свой отдых в Кинешме? Предлагаем вам экскурсии, позволяющие увидеть город под совершенно новым углом. Наши экскурсии по городу Кинешма раскроют перед вами страницы истории, скрытые от широкой публики. Вас ждут захватывающие истории, уникальные архитектурные памятники и незабываемые впечатления. Бронируйте сейчас и начните своё путешествие в мир истории и культуры