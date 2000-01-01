Все экскурсии в Кинешме
Доступно 4 экскурсии 🚌 в Кинешме на 2021 год, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 800₽
за 1-6 чел.
Кинешма: забавы и удовольствия в городке
Дружеская познавательная прогулка по центральной части города в компании творческих людей к. XIX -...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 200₽
за 1-6 чел.
Светское и духовное образование: прогулка вдоль старых школ
Я приглашаю вас на прогулку по старинным улочкам Кинешмы
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 200₽
за 1-6 чел.
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Проникнуться уютом, видами и историями волжского города
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 200₽
за 1-6 чел.
Кинешма: судьбы людей в истории города
Город - это люди! Поговорим о жизни предпринимателей в провинциальном городе, о судьбах знаменитых фабрикантов...
По договоренности