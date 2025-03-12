7 дней
Покоряем снежные склоны Хибин на горнолыжных курортах "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Побывать за Полярным кругом, сделать крутые снимки в горах и устроить ski-вечеринку
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Кировска, 14:00
12 мар в 14:00
19 мар в 14:00
43 500₽ за человека
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