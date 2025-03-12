Найдено 1 тур в Кировске , цена 43 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

На машине 7 дней Покоряем снежные склоны Хибин на горнолыжных курортах "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр" Побывать за Полярным кругом, сделать крутые снимки в горах и устроить ski-вечеринку Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Кировска, 14:00 43 500 ₽ за человека

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