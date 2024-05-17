Авторский тур
3 дня
Выходные-перезагрузка на реке Шерна: сплав на байдарках
Полюбоваться заливными лугами и берегами со смешанным лесом, искупаться и посидеть у костра
Ж. - д. станция Бельково, Киржачский район, Владим...
17 мая
31 мая
14 июня
28 июня
10 500₽ за человека
Готовы ли вы к незабываемому путешествию по Киржачу? Наши туры предлагают погружение в богатую историю и культуру этого уникального города, расположенного недалеко от Москвы. Отправляйтесь в познавательное приключение, чтобы узнать о древних храмах, усадьбах и монастырях Киржача. Вас ждут захватывающие рассказы гидов, живописные пейзажи и атмосфера прошлых веков. Забронируйте своё путешествие прямо сейчас и станьте частью истории!