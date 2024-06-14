Лёгкий сплав по Шерне идеально подойдёт как новичкам, так и опытным, кто просто хочет отдохнуть на природе и перезагрузиться.Края живописные и тихие, берега пологие и покрыты смешанным лесом, вода чистая

и приятна для купания. Полюбуемся заливными лугами Шерны, отдохнём на песчаном пляже, увидим переменчивую реку — прямую и широкую, местами извилистую и узкую. Попаримся в бане и соберёмся у костра. К сплаву возможно присоединиться не вечером в пятницу, а в субботу утром.

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Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.