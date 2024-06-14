Выходные-перезагрузка на реке Шерна: сплав на байдарках

Полюбоваться заливными лугами и берегами со смешанным лесом, искупаться и посидеть у костра
Лёгкий сплав по Шерне идеально подойдёт как новичкам, так и опытным, кто просто хочет отдохнуть на природе и перезагрузиться.

Края живописные и тихие, берега пологие и покрыты смешанным лесом, вода чистая
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и приятна для купания.

Полюбуемся заливными лугами Шерны, отдохнём на песчаном пляже, увидим переменчивую реку — прямую и широкую, местами извилистую и узкую. Попаримся в бане и соберёмся у костра. К сплаву возможно присоединиться не вечером в пятницу, а в субботу утром.

Выходные-перезагрузка на реке Шерна: сплав на байдарках
Выходные-перезагрузка на реке Шерна: сплав на байдарках
Выходные-перезагрузка на реке Шерна: сплав на байдарках
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 21:15

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.

Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Все палатки с тентами, непромокаемые. Спальники и пенки-коврики для сна предоставляем всем желающим.

Питание. 3-разовое походное. Приготовление в полевых условиях. О пищевых особенностях и аллергии необходимо заранее сообщить инструктору.

Дети. От 2 лет. Участие детей до 12 лет включительно со скидкой.

Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для людей без опыта походов и детей. Инструктор обучит технике гребли и жизни в полевых условиях. Всего за 2 дня пройдём 23 км.

Программа тура по дням

1 день

Заезд и вечер у костра

Встречаемся в 21:15 на ж. -д. станции Бельково.

Удобнее и быстрее всего добираться на электричке с Курского вокзала — сначала до Орехово-Зуево (18:33-19:44), далее пересесть на электричку до Бельково (20:10-21:15, направление Куровская — Александров-1).

Также есть вариант поехать из Москвы на автобусе с Центрального автовокзала до г. Киржач (19:00-21:00), откуда совсем немного проехать на такси до Бельково.

Если вы едете на собственном автомобиле, рекомендуем припарковать его в деревне Ельцы (конечная точка маршрута), далее на такси доехать до Бельково.

Совсем недалеко от станции Бельково находится наш лагерь у реки (10 минут пешком), где уже будут собраны палатки и приготовлен горячий ужин. Разместимся, отдохнём и посидим у костра.

Заезд и вечер у костраЗаезд и вечер у костра
2 день

17 км по переменчивой Шерне

Желающие могут присоединиться сегодня утром. В 10:15 встречаемся в г. Киржач, откуда на такси доедем до лагеря. Время выбрано под прибытие автобуса из Москвы (08:00-10:14).

Позавтракаем, познакомимся. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, расскажет про технику гребли и разделит всех на экипажи. Сегодня нам предстоит пройти 17 км по переменчивой Шерне — река широкая и прямая, но местами превращается в извилистую и узкую. Берега пологие, покрыты смешанным лесом. Идти будем в комфортном для всех темпе, сделаем остановку на песчаном пляже, искупаемся и устроим обед-пикник.

До темноты встанем на стоянку, разобьём лагерь, приготовим горячий ужин, попаримся в бане и соберёмся у костра.

Есть возможность не оставаться ночевать в палатке, а завершить сплав здесь и отправиться в Москву.

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3 день

6 км до деревни Ельцы

Встанем в 08:30, хорошо разомнёмся на зарядке и позавтракаем. Далее соберём лагерь, загрузим байдарки и продолжим сплав. Сегодня пройдём всего 6 км. Будем останавливаться на купание и отдых — вода чистая, прозрачная.

Примерно к 13:00 достигнем финальной точки маршрута (у деревни Ельцы). Перекусим, соберём вещи и на заказном транспорте выезжаем к станции Киржач. Электричка отправляется в 15:15. Пересадка в Орехово-Зуево с 16:05 до 17:05. Ориентировочное прибытие в Москву к 18:50.

6 км до деревни Ельцы6 км до деревни Ельцы6 км до деревни Ельцы6 км до деревни Ельцы6 км до деревни Ельцы6 км до деревни Ельцы6 км до деревни Ельцы

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослые и дети от 13 лет (3 дня)10 500 ₽
От 5 до 12 лет (3 дня)9 500 ₽
Взрослые и дети от 13 лет (2 дня)9 500 ₽
От 5 до 12 лет (2 дня)8 500 ₽
Дети до 4 лет вкл.7 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Место в палатке
  • Прокат снаряжения для сплава: 2-3-4-местных байдарок с вёслами, спасательных жилетов, герметичных упаковок
  • Прокат общегруппового снаряжения: тента, кострового оборудования, топора, пилы и прочего
  • Прокат личного снаряжения (при необходимости): спальников и пенок-ковриков для сна
  • Питание
  • Работа инструктора-проводника
  • Трансфер от финишной точки у деревни Ельцы до станции Киржач
  • Сплав возможно провести только для вашей компании в удобные вам даты. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, исходя из ваших потребностей и количества человек
Что не входит в цену
  • Проезд до станции Бельково и обратно (электричка или на собственном авто)
  • Путешествие возможно сократить на один день и присоединиться в субботу утром. Стоимость для взрослого составит 9500 рублей. Для ребёнка 5-12 лет включительно - 8500 рублей. Если вы не готовы ночевать в палатке, возможно пройти только маршрут в субботу, а вечером вернуться в Москву (без ночёвки, 1-дневный сплав)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. станция Бельково, Киржачский район, Владимирская область, 21:15 или на второй день сплава в г. Киржач в 10:15
Завершение: Ж. - д. станция Киржач, электричка в 15:15, ориентировочное прибытие в Москву к 18:50
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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