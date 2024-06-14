Края живописные и тихие, берега пологие и покрыты смешанным лесом, вода чистая
Описание тура
Организационные детали
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.
О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.
Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.
Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Все палатки с тентами, непромокаемые. Спальники и пенки-коврики для сна предоставляем всем желающим.
Питание. 3-разовое походное. Приготовление в полевых условиях. О пищевых особенностях и аллергии необходимо заранее сообщить инструктору.
Дети. От 2 лет. Участие детей до 12 лет включительно со скидкой.
Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для людей без опыта походов и детей. Инструктор обучит технике гребли и жизни в полевых условиях. Всего за 2 дня пройдём 23 км.
Программа тура по дням
Заезд и вечер у костра
Встречаемся в 21:15 на ж. -д. станции Бельково.
Удобнее и быстрее всего добираться на электричке с Курского вокзала — сначала до Орехово-Зуево (18:33-19:44), далее пересесть на электричку до Бельково (20:10-21:15, направление Куровская — Александров-1).
Также есть вариант поехать из Москвы на автобусе с Центрального автовокзала до г. Киржач (19:00-21:00), откуда совсем немного проехать на такси до Бельково.
Если вы едете на собственном автомобиле, рекомендуем припарковать его в деревне Ельцы (конечная точка маршрута), далее на такси доехать до Бельково.
Совсем недалеко от станции Бельково находится наш лагерь у реки (10 минут пешком), где уже будут собраны палатки и приготовлен горячий ужин. Разместимся, отдохнём и посидим у костра.
17 км по переменчивой Шерне
Желающие могут присоединиться сегодня утром. В 10:15 встречаемся в г. Киржач, откуда на такси доедем до лагеря. Время выбрано под прибытие автобуса из Москвы (08:00-10:14).
Позавтракаем, познакомимся. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, расскажет про технику гребли и разделит всех на экипажи. Сегодня нам предстоит пройти 17 км по переменчивой Шерне — река широкая и прямая, но местами превращается в извилистую и узкую. Берега пологие, покрыты смешанным лесом. Идти будем в комфортном для всех темпе, сделаем остановку на песчаном пляже, искупаемся и устроим обед-пикник.
До темноты встанем на стоянку, разобьём лагерь, приготовим горячий ужин, попаримся в бане и соберёмся у костра.
Есть возможность не оставаться ночевать в палатке, а завершить сплав здесь и отправиться в Москву.
6 км до деревни Ельцы
Встанем в 08:30, хорошо разомнёмся на зарядке и позавтракаем. Далее соберём лагерь, загрузим байдарки и продолжим сплав. Сегодня пройдём всего 6 км. Будем останавливаться на купание и отдых — вода чистая, прозрачная.
Примерно к 13:00 достигнем финальной точки маршрута (у деревни Ельцы). Перекусим, соберём вещи и на заказном транспорте выезжаем к станции Киржач. Электричка отправляется в 15:15. Пересадка в Орехово-Зуево с 16:05 до 17:05. Ориентировочное прибытие в Москву к 18:50.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые и дети от 13 лет (3 дня)
|10 500 ₽
|От 5 до 12 лет (3 дня)
|9 500 ₽
|Взрослые и дети от 13 лет (2 дня)
|9 500 ₽
|От 5 до 12 лет (2 дня)
|8 500 ₽
|Дети до 4 лет вкл.
|7 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Место в палатке
- Прокат снаряжения для сплава: 2-3-4-местных байдарок с вёслами, спасательных жилетов, герметичных упаковок
- Прокат общегруппового снаряжения: тента, кострового оборудования, топора, пилы и прочего
- Прокат личного снаряжения (при необходимости): спальников и пенок-ковриков для сна
- Питание
- Работа инструктора-проводника
- Трансфер от финишной точки у деревни Ельцы до станции Киржач
- Сплав возможно провести только для вашей компании в удобные вам даты. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, исходя из ваших потребностей и количества человек
Что не входит в цену
- Проезд до станции Бельково и обратно (электричка или на собственном авто)
- Путешествие возможно сократить на один день и присоединиться в субботу утром. Стоимость для взрослого составит 9500 рублей. Для ребёнка 5-12 лет включительно - 8500 рублей. Если вы не готовы ночевать в палатке, возможно пройти только маршрут в субботу, а вечером вернуться в Москву (без ночёвки, 1-дневный сплав)