Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит

Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озёра Гижгит
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Что вас ожидает 🤩

  • Баксанское ущелье
  • Река Адыр-Су
  • Поляна нарзанов
  • Гора Чегет
  • Поляна Азау
  • Подъём на канатной дороге на Эльбрус
  • Озёра Гижгит (Былымские)
  • Термальный источник
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Описание

Эльбрус — настоящая жемчужина и символ Кавказа, который известен, наверное, каждому. Но в окрестностях Эльбруса существует множество красивых мест, среди которых и озёра Гижгит. Во время поездки мы посетим величественный Эльбрус и поднимемся на него на канатной дороге, а также посетим несколько ущелий и красивейшие озёра Гижгит.

• Баксанское ущелье:

Стартовой локацией нашего путешествия будет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса. Через Баксанское ущелье также проходит экскурсия на перевал Ак-Топрак.

• река Адыр-Су:

Названием Адыр-Су (с карач. -балк. «злая вода») не ограничивается только лишь река: такое же название носит ущелье и хребет, ведущие прямиком к горе Уллу-Тау.

• Поляна нарзанов:

Ни в коем случае не путайте Поляну нарзанов с Долиной нарзанов, находящейся неподалёку от Кисловодска! Поляна нарзанов находится в верховьях Баксанского ущелья между посёлками Эльбрус и Терскол. Находятся источники в окружении сосен и берёз, а найти их можно по характерной рыже-ржавой окраске камней у источников, которая даёт понять о наличии железа в составе.

• гора Чегет:

Практически в конце Баксанского ущелья находится «сосед» Эльбруса, названный общим названием — Чегет. Именно с Чегета открывается потрясающий вид на южный склон Эльбруса (не путать с классическим видом на Эльбрус, который открывается с северной стороны, когда вы едете, например, в Джилы-Су или на плато Бермамыт). Высота вершины Чегета под названием Донгуз-Орун-Баши составляет 3 769 метров над уровнем моря. Склоны Чегета пользуются популярностью у любителей горнолыжного спорта, а подняться на канатной дороге можно аж до высоты 2 700 метров!

• поляна Азау и Эльбрус:

Конечной точкой Баксанского ущелья является поляна Азау, которая находится у подножия Эльбруса на высоте 2 350 метров над уровнем моря и является популярным горнолыжным курортом Северного Кавказа наряду с Домбаем или Архызом. На поляне имеется множество кафе и гостиниц, а также масса магазинов проката снаряжения для катания на лыжах и сноуборде. На поляне Азау, как и на склоне Чегета, действует канатная дорога, на которой можно подняться на высоту 3 780 метров на точку Гара-Баши.

• озёра Гижгит:

Следующей точкой нашего путешествия станут озёра Гижгит (они же Былымские), которые также являются частью экскурсии на перевал Ак-Топрак. Озёра являются единственными водоёмами, расположенными рядом с селением Былым. Раньше эти красивейшие озёра с сине-зелёными переливами использовали в качестве отстойника Тырныаузского вольфрамо-молибденового завода. Но это уже в прошлом: завода уже давно нет, а местные рыбаки с удовольствием здесь ловят рыбу.

• термальные источники:

Ну, и напоследок, в качестве отдыха мы можем посетить термальные источники (не забудьте взять с собой купальные принадлежности!).

ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты на канатную дорогу на гору Чегет — от 500 до 1 000 руб. с человека
  • Билеты на канатную дорогу на гору Эльбрус — от 1 400 руб. за человека
  • Купание в термальном источнике (по желанию)
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место жительства в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • С собой на экскурсию нужно взять:
  • Питьевая вода (хотя бы в одну сторону)
  • Питание (по желанию)
  • Солнцезащитные очки
  • Дождевик
  • Наличные деньги
  • Паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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