Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит

Промчаться по дну ущелья и зарядиться энергией гор на одной из вершин Эльбруса

Приглашаю вас в однодневную поездку к самой высокой точке России и Европы — Эльбрусу.

Мы посетим красивейшее горное озеро Гижгит, проедем по живописному Баксанскому ущелью и попробуем целебный нарзан прямо из источника.

В конце путешествия нас ждет подъем по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3500 метров, а еще незабываемые пейзажи, чистейший горный воздух и ощущение полной свободы.
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ранним утром (в 7-9 часов) мы выезжаем из Кисловодска от места вашего проживания. И отправляемся в однодневное путешествие до Эльбруса и обратно.

Былымские озера (Гижгит). Полюбуемся красотой двух чистейших озер в окружении альпийских лесов. Спокойствие бирюзово-изумрудной воды, чистый воздух и извилистые горные панорамы наполнят душу покоем и умиротворением.

Баксанское ущелье и поляна Нарзанов. Держим путь к Эльбрусу, проезжая вдоль красочного ущелья. По разным сторонам дороги расположены отвесные скалы, местами они сужаются и как будто упираются в небо, а мы мчимся по дну — как в красивом фильме. По пути сделаем остановку на поляне Нарзанов, где вы сможете попробовать целебную воду из источников.

Поляны Чегет и Азау: подъем на Эльбрус. И вот мы высоко-высоко в горах — 2350 метров на землей, у самого подножия Эльбруса. От поляны Азау по канатной дороге поднимемся до знаменитой станции «Мир» на высоту 3500 метров, где перед вашими глазами развернутся завораживающие панорамы Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Вдохните поглубже и не забудьте о фото на память. Вы на вершине мира.

Организационные детали

  • Наденьте удобную обувь и возьмите с собой теплую одежду (в горах может быть прохладно). Также пригодятся вода и легкий перекус.
  • В дороге вам понадобятся документы (паспорта, свидетельства о рождении детей)
  • В кафе на поляне Азау вы сможете попробовать блюда местной кухни (оплачивается дополнительно)
  • Подъем по канатной дороге оплачивается дополнительно – 1400 руб/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьниковГоры🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь деньЭльбрус🗽Популярные местаПанорамыДолина НарзановКанатная дорогаГижгитПриэльбрусье

Похожие туры в Кисловодске

Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Артем
Артем
5
7 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Эльбрус - самая высокая гора России и Европы
По договоренности
2 800 за 1 человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
12 часов
🚗 На машине
Групповая
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
4.7
154 отзыва
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Добраться до самой высокой точки Европы, увидеть легендарное озеро и влюбиться в пейзажи Кавказа
по ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
Сегодня
Завтра
12 окт
13 окт
3 000 за 1 человека
Эльбрус и озеро Гижгит за один день
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.9
46 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит за один день
Прокатиться по канатной дороге, полюбоваться горным озером и увидеть самую высокую точку Европы
по договоренности
Сегодня
Завтра
12 окт
13 окт
от 13 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Артем
Артем
5
10 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Многие путешественник мечтают побывать на Эльбрусе
По договоренности
3 000 за 1 человека
Путешествие к Озеру Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами
11 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
5
28 отзывов
Путешествие к Озеру Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами
Кабардино-Балкария - одна из красивейших республик Северного Кавказа
Мы заберём вас от места вашего пребывания
Сегодня
Завтра
12 окт
13 окт
3 200 за 1 человека
Великий Эльбрус и Озеро Гижгит в мини-группе
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 9 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
4.9
81 отзыв
Великий Эльбрус и Озеро Гижгит в мини-группе
Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие к Эльбрусу
пр. Мира, 1 или от вашего места проживания
Сегодня
12 окт
13 окт
14 окт
3 200 за 1 человека
Эльбрус, Чегет и Поляна нарзанов
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Ариана
Ариана
5
1 отзыв
Эльбрус, Чегет и Поляна нарзанов
Даже те люди, которые никогда не были на Кавказе, все равно слышали о самой высокой горе в России и Европе
Проспект Мира, 1, Кисловодск
12 окт
14 окт
15 окт
16 окт
2 000 за 1 человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
4.9
34 отзыва
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день
13 окт
14 окт
15 окт
16 окт
от 1400012 600 за всё до 4 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
3
2 отзыва
Эльбрус и озеро Гижгит
Загадочный двуглавый Эльбрус издавна притягивает к себе внимание ученых
По адресу проживания
Сегодня
Завтра
12 окт
13 окт
3 000 за 1 человека
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.7
126 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
Приглашаем вас увидеть самый впечатляющий символ Кавказа - заснеженные вершины Эльбруса
Завтра
12 окт
14 окт
15 окт
2 000 за 1 человека
Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит
11 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Azimut
Azimut
5
2 отзыва
Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит
Наша экскурсия идеально подойдет для тех, кто хочет отправиться на Эльбрус небольшой компанией
по договоренности с путешественником
12 000 за всё до 7 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
5
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Завтра
12 окт
13 окт
14 окт
15 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
ХОРОШО
🧭
ТАМ