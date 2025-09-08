Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Однодневная поездка к Эльбрусу и озеру Гижгит. Уникальные виды, чистый воздух и незабываемые эмоции ждут вас в этом путешествии
Вас ждет увлекательное путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит.
Путешественники смогут насладиться видами Баксанского ущелья, попробовать целебный нарзан и подняться на высоту 3500 метров по канатной дороге. Это идеальная возможность увидеть величественные горные пейзажи и вдохнуть свежий горный воздух. Присоединяйтесь к поездке и получите незабываемые впечатления от Кавказа
Лучше всего отправляться в это путешествие в июне, июле или августе. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться красотой горных пейзажей. Май и сентябрь также подойдут для поездки, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы поездка возможна, но стоит учитывать возможные погодные условия и ограничения в доступности некоторых маршрутов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Эльбрус
Былымские озера
Баксанское ущелье
Поляна Нарзанов
Поляна Азау
Описание экскурсии
Ранним утром (в 7-9 часов) мы выезжаем из Кисловодска от места вашего проживания. И отправляемся в однодневное путешествие до Эльбруса и обратно.
Былымские озера (Гижгит). Полюбуемся красотой двух чистейших озер в окружении альпийских лесов. Спокойствие бирюзово-изумрудной воды, чистый воздух и извилистые горные панорамы наполнят душу покоем и умиротворением.
Баксанское ущелье и поляна Нарзанов. Держим путь к Эльбрусу, проезжая вдоль красочного ущелья. По разным сторонам дороги расположены отвесные скалы, местами они сужаются и как будто упираются в небо, а мы мчимся по дну — как в красивом фильме. По пути сделаем остановку на поляне Нарзанов, где вы сможете попробовать целебную воду из источников.
Поляны Чегет и Азау: подъем на Эльбрус. И вот мы высоко-высоко в горах — 2350 метров на землей, у самого подножия Эльбруса. От поляны Азау по канатной дороге поднимемся до знаменитой станции «Мир» на высоту 3500 метров, где перед вашими глазами развернутся завораживающие панорамы Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Вдохните поглубже и не забудьте о фото на память. Вы на вершине мира.
Организационные детали
Наденьте удобную обувь и возьмите с собой теплую одежду (в горах может быть прохладно). Также пригодятся вода и легкий перекус.
В дороге вам понадобятся документы (паспорта, свидетельства о рождении детей)
В кафе на поляне Азау вы сможете попробовать блюда местной кухни (оплачивается дополнительно)
Подъем по канатной дороге оплачивается дополнительно – 2000 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 176 туристов
Привет всем! Меня зовут Виктор, 15 лет назад я переехал с Урала в Кисловодск. Путешествуя по Кавказу, влюбился в живописнейшую природу этих мест. Работаю гидом с 2017 года. Приглашаю в читать дальшеуменьшить
путешествия по лучшим маршрутам в регионе на комфортабельном автомобиле. В компании со мной вы сможете чувствовать себя надёжно и легко, я буду рад стать вашим проводником в захватывающий мир кавказской природы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Остались только положительные эмоции, много красивых фотокарточек и самое главное воспоминаний.
Дорога не тяжелая, хоть и долгая. Виктор отличный проводник. Всё по делу, легко и непринужденно. Рекоменду
+2
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Елена
Могу рекомендовать путешествие с Виктором - очень тактичный, внимательный гид. Впечатления от пейзажей и локаций Кавказских гор останутся с нами надолго. Дорога продолжительная (если кто-то не привык к длительным автопробегам читать дальшеуменьшить
может быть тяжелова-то), но она сама по себе очень живописная. Наверное дорога вдоль Баксанского ущелья и панорама озера Гижгит впечатлили больше самого Эльбруса:) Нам не очень повезло с погодой поэтому впечатления от Эльбруса получились слегка смазанными. По организационным вопросам все было удобно и четко - встреча, остановки, туалеты - все есть, все продуманно. Спасибо Виктору за проведенный день.
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Е
Елена
Экскурсия очень понравилась. Целенаправленно брали индивидуальную экскурсию, чтобы не зависеть от группы туристов. Море впечатлений. К сожалению вершины Эльбруса не открылись из-за погоды, но при выезде у нас была остановка читать дальшеуменьшить
на смотровой площадке, где его величие мы увидели. Озеро Гижгит необыкновенно красивое особенно с горных высот. Спасибо большое Виктору за аккуратное вождение, интересный рассказ о достопримечательностях и красочные локации. Однозначно рекомендуем!!!
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А
Александра
Виктор потрясающий! Приехала с специально с дочкой чтоб показать горы, жаль что в этот день с погодой на Эльбрусе не повезло - за то повезло с Виктором! Приедем еще раз и попробуем увидеть больше, только с ним. . спасибо большое!!
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в
виктор
Ездели 22мая с Виктором на Эльбрус. Остались очень довольны экскурсией. Увидели много потрясающих мест, сделки не меньше 100 фото. Спасибо Виктору за комфортное вождение и отличное знание красивых мест на маршруте.
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Анна
Спасибо Виктору за замечательную поездку.
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