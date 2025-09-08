Лучше всего отправляться в это путешествие в июне, июле или августе. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться красотой горных пейзажей. Май и сентябрь также подойдут для поездки, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы поездка возможна, но стоит учитывать возможные погодные условия и ограничения в доступности некоторых маршрутов.

Вас ждет увлекательное путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит. Путешественники смогут насладиться видами Баксанского ущелья, попробовать целебный нарзан и подняться на высоту 3500 метров по канатной дороге. Это идеальная возможность увидеть величественные горные пейзажи и вдохнуть свежий горный воздух. Присоединяйтесь к поездке и получите незабываемые впечатления от Кавказа

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ранним утром (в 7-9 часов) мы выезжаем из Кисловодска от места вашего проживания. И отправляемся в однодневное путешествие до Эльбруса и обратно.

Былымские озера (Гижгит). Полюбуемся красотой двух чистейших озер в окружении альпийских лесов. Спокойствие бирюзово-изумрудной воды, чистый воздух и извилистые горные панорамы наполнят душу покоем и умиротворением.

Баксанское ущелье и поляна Нарзанов. Держим путь к Эльбрусу, проезжая вдоль красочного ущелья. По разным сторонам дороги расположены отвесные скалы, местами они сужаются и как будто упираются в небо, а мы мчимся по дну — как в красивом фильме. По пути сделаем остановку на поляне Нарзанов, где вы сможете попробовать целебную воду из источников.

Поляны Чегет и Азау: подъем на Эльбрус. И вот мы высоко-высоко в горах — 2350 метров на землей, у самого подножия Эльбруса. От поляны Азау по канатной дороге поднимемся до знаменитой станции «Мир» на высоту 3500 метров, где перед вашими глазами развернутся завораживающие панорамы Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Вдохните поглубже и не забудьте о фото на память. Вы на вершине мира.

Организационные детали