ежедневно в 06:30

Как насчёт отправиться к высочайшей вершине в Европе? Головокружительные виды, мощь гор, совершенно особенный воздух — вы поймёте, почему люди устремляются сюда, и будете очарованы пейзажами Кавказа.
Через живописное озеро Гижгит мы поедем к священному Эльбрусу, на который вы при желании подниметесь по самой высокогорной канатной дороге в мире.
Через живописное озеро Гижгит мы поедем к священному Эльбрусу, на который вы при желании подниметесь по самой высокогорной канатной дороге в мире.
Описание экскурсии
Стартуем из Кисловодска в 6:30 утра, заезжаем за участниками в Ессентуки (в 7:00) и Пятигорск (в 7:30) и направляемся в Приэльбрусье. Примерно в 9 утра сделаем остановку в кафе, чтобы позавтракать, размяться.
- Гижгит. Наше первое место назначение — и какое! Бирюзовое извилистое озеро среди гор на отметке более 2000 метров н. у. м., это нужно видеть.
- Эльбрус. Дорога к нему заслуживает отдельного внимания — возможно, это будет самый красивый путь в вашей жизни. По ней мы поедем на поляну Азау, откуда вы сможете подняться на Эльбрус до отметки 3780 м по самой высокогорной канатке в мире. Ещё здесь можно прокатиться на снегоходе или ратраке. На любование священной горой и активности у вас будет примерно 3 часа. После чего мы, уставшие и полные впечатлений, заедем на обед.
- Поляна нарзанов. Это место, где из-под земли бьют целительные минеральные воды. По экотропе вы пройдёте к источнику, попробуете нарзан и наберёте его с собой (не забудьте взять бутылку). Вот лишь часть живительного состава воды: магний — укрепляет нервную систему, натрий — необходим для водного баланса, калий — полезен для сердечной мышцы.
Время отправляться в город — вернёмся в КМВ в 19:00–20:00.
Организационные детали
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
- Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно
- Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть противопоказания по здоровью, ведь мы будем подниматься на высоту более 3000 м. н. у. м.
- Маршрут может быть скорректирован в случае форс-мажора, ухудшения погодных условий или по общему пожеланию группы
Дополнительные расходы (по желанию)
- Канатная дорога до станции Гарабаши — 2500-2900 ₽ за чел.
- Прогулка на ратраке или снегоходе — от 2000 ₽ за чел.
- Питание в кафе
ежедневно в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 17 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места пребывания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 10 мая 2026
Забрали вовремя, автомобиль очень чистый, в салоне приятно пахнет, комфортно. Водитель, он же гид Денис отзывчивый, экскурсионную информацию преподносил интересно, порекомендовал очень хорошее кафе для завтрака, дал полезные советы, поездка была очень комфортная, экскурсией довольны
Вам был полезен этот отзыв?
К
Дата посещения: 5 мая 2026
Все прошло хорошо.
Вам был полезен этот отзыв?
04.07.2026 года были на данной экскурсии. Нас сопровождал экскурсовод Виталий. Он очень интересно рассказал о местах, которые мы посетили и подробно ответил на все интерисующие вопросы. Эльбрус нас покорил! Времени
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Хочу выразить благодарность Виталию за организацию экскурсии на Эльбрус в мини-группе! Всё прошло отлично. Виталий постоянно был на связи, приехал точно вовремя, без каких-либо задержек. Сама поездка в небольшом формате
Вам был полезен этот отзыв?
Отличный гид Виталий на комфортабельном авто,всё чётко по графику и со всеми заявленными локациями. Полностью в теме и с отличным чувством юмора может рассказать обо всём что угодно! По сравнению
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Поездка полная впечатлений! Ездили в сопровождении гида Александра, было очень комфортно, все хорошо организованно, интересно рассказывает и про историю ставропольского края, и про народности и какие-то легенды, и про местность
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна нарзанов из Кисловодска»
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Из Кисловодска через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус
Отправиться по живописному маршруту в сказочное Приэльбрусье
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Медовые водопады, гора Кольцо, плато Шаджатмаз, Долина нарзанов и Эльбрус за 1 день
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С вашего адреса из Кисловодска
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4300 ₽ за человека
4400 ₽ за человека