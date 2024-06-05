Экскурсионные туры на Эльбрус из Кисловодска на автобусе или авто с гидом по выгодным ценам

Найдено 120 экскурсий в категории «Эльбрус» в Кисловодске, цены от 1 500 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
370 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
«Вы окажетесь на высоте более 3750 метров и оцените захватывающую дух панораму Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735 за человека
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
380 отзывов
Популярное предложение
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
«Рассмотрите с разных панорамных точек все красоты Кавказского хребта, раскроете секрет названия Эльбруса и узнаете, почему он издревле притягивал к себе людей»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200 за человека
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
8 часов
491 отзыв
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«И все время перед вами будут гора Эльбрус и Кавказский хребет, которые вы сможете запечатлеть с разных ракурсов»
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800 за человека
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе
Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
«С высоты 2100 метров вы полюбуетесь видами на двуглавый снежный великан Эльбрус и одну из самых красивых горных дорог страны, расположенную в устье трех рек»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
137 отзывов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
«Вам откроются фантастические виды на Главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус»
Завтра в 15:30
9 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
130 отзывов
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус
Начало: В любой точке Кисловодска
«Поднявшись к альпийским лугам, сделаем остановку у села Кичмалки — здесь перед вами предстанут во всей красе плато Канжол, ледники Эльбруса и фрагменты главного Кавказского хребта»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
102 отзыва
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
«Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и покажем памятник Первым покорителям Эльбруса»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Волшебное путешествие на Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
230 отзывов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
«Вы рассмотрите Эльбрус от подножия до пиков и раскроете историю одной из крупнейших солнечных обсерваторий страны»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320 за всё до 4 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
234 отзыва
Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа
Начало: По договоренности
«Эльбрус, водопады и «Башенное ущелье»»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
101 отзыв
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«При желании подниметесь по канатным дорогам на склоны Чегета и Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700 за человека
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
«8:00 — смотровая напротив обсерватории с видом на Эльбрус»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
15 000 за всё до 7 чел.
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе из Кисловодска
Приключение в Кисловодске: горное путешествие с уникальными находками и альпаками в ущелье Хасаут
Начало: У памятника Ленину напротив Колоннады
«Легендарное место на высоте 2100 м, с которого вам откроются виды на плато Канжол, Кавказский хребет и, конечно же, на Эльбрус»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 200 за человека
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Джилы-Су — это курортная местность на северной стороне Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
31 отзыв
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
«А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
13 000 за всё до 7 чел.
Покорить плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
«Бермамыт: плато с видом на Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Подъем к Эльбрусу по канатной дороге — вы подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь горами, альпийскими лугами и долинами»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
В гости к сусликам Джилы-Су: водопад Султан и Эльбрус в одной поездке
Приглашаем на уникальную экскурсию к сусликам Джилы-Су, где вы не только увидите водопад Султан, но и насладитесь видами Эльбруса
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
40 отзывов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Кроме того, я расскажу интересные факты об Эльбрусе и о том, как он был впервые покорен»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
57 отзывов
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Даже сам седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 200 за человека
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
«Лучшие виды на Эльбрус, Кисловодск и окрестности»
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340 за всё до 3 чел.
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
58 отзывов
На Эльбрус из Кисловодска: восхождение на крышу России
Поднимитесь на высоту 3800 метров, ощутите дух альпинизма и узнайте уникальные истории Приэльбрусья в этой захватывающей экскурсии
«Первые 100 км пути пройдут по Северо-Кавказской равнине, а от города Баксан шоссе поведет к южным склонам Эльбруса»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
Отправиться в горную поездку из Кисловодска за живописными пейзажами и историей гор
«Расскажу, как аристократы ездили на Эльбрус, кто сопровождал их в поездке и сколько стоило это путешествие»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Эксклюзивный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Вас ждет путешествие по секретным тропам Джилы-Су, где природа и история сливаются в единое целое
Начало: Кисловодск
«Вы увидите скалы Аватары, зеленые луга и, конечно, величественный Эльбрус»
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
13 800 за всё до 4 чел.
Древнее плато Бермамыт
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Путешествие на плато Бермамыт: Панорама Эльбруса и древние легенды
Проведите незабываемый день среди горных вершин, открывая панорамы Эльбруса и тайны древних аулов
Начало: По договоренности
«Вы полюбуетесь седовласым Эльбрусом и, если повезет, увидите брокенский призрак»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 500 за всё до 7 чел.
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
206 отзывов
Путешествие на внедорожнике к плато Бермамыт: природа и культура Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к плато Бермамыт, где скалистые склоны и альпийские луга сливаются с богатой культурой и традициями
Начало: По договоренности
«Перед вами предстанут горы Бештау, Машук и Верблюд и сам гордый Эльбрус, окруженный Кавказским хребтом»
Завтра в 07:00
9 июня в 03:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«Чудеса природы в урочище Джилы-Су и у подножия Эльбруса»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
Раскрыть все грани древнего региона и поразиться гармонии его нерукотворных красот с бурной историей
Начало: У вашего отеля
«С верхней точки перевала откроется одна из лучших панорам Эльбруса, Малого хребта и западной части Главного хребта»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
70 отзывов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У вашего места проживания
«Азау: ледяная красота Эльбруса»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Первая локация в нашей экскурсии — плато Шаджатмаз: вы полюбуетесь видом на могучий Эльбрус и услышите о двух обсерваториях, расположенных прямо на плато»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Из Кисловодска - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
68 отзывов
Из Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты
Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 800 за всё до 3 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
57 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озеро Гижгит в Кисловодске
Отправьтесь в Кабардино-Балкарию и насладитесь видами Эльбруса и озера Гижгит. Узнайте о кавказских традициях и попробуйте местный нарзан
Начало: По договоренности
«Далее посетите поляну Нарзанов прямо у подножия могучего Эльбруса и отведаете бьющую из недр земли минеральную воду из пяти разных источников»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 14 800 за всё до 6 чел.
Путешествие в горную Долину Нарзанов
🚗 На машине
Мини-группа
4.5 часа
67 отзывов
Путешествие в Долину Нарзанов: кавказские виды и источники здоровья
Исследуйте красоту Кавказа и исцеляющую силу нарзана в уникальной групповой экскурсии с гидом
Начало: По вашему адресу или Колонады. у входа в парк
«Вы взглянете на заснеженный Эльбрус и Кавказский хребет, увидите обсерваторию»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
75 отзывов
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии
Начало: От места вашего проживания
«Джилы-Су — заповедный кусочек Кавказа, расположенный на северном склоне Эльбруса на высоте 2500 метров»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: восхождение и панорамы
Откройте для себя величие Эльбруса, покорив гору Чегет и насладившись панорамными видами с канатных дорог
Начало: В центре Кисловодска
«Отсюда открывается шикарный вид на Эльбрус, ледник «Семёрка», Ушбу и Баксанское ущелье»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 990 за человека
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
162 отзыва
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 500 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
15 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: экскурсия из Кисловодска
Восхождение на канатной дороге, загадки озера Гижгит и величие Поляны нарзанов - все это в одной поездке
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
«В пути вас будут сопровождать истории о восхождениях на Эльбрус, а также рассказы о культуре народов края»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
50004 000 за человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
310 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Встреча с величием Эльбруса и чарующим озером Гижгит в уютной компании до 8 человек и сопровождении опытного гида
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
«Наш путь к Эльбрусу лежит вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье»»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 800 за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
«По ней мы поедем на поляну Азау, откуда вы сможете подняться на Эльбрус до отметки 3780 м по самой высокогорной канатке в мире»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
41503 735 за человека
Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу
Прокатиться на канатных дорогах и увидеть главную вершину Кавказа на автобусной экскурсии
Начало: У Колоннады в Кисловодске
«Вы с комфортом покорите Эльбрус, поднявшись в кабинке на высоту 4000 метров»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 990 за человека
Манящий Эльбрус из Кисловодска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Манящий Эльбрус из Кисловодска
Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Начало: В Кисловодске у колоннады
«Кульминацией поездки станет посещение поляны Азау (2350 метров над уровнем моря), а оттуда — на подъемнике до самой высокой станции Эльбруса»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1775015 975 за всё до 4 чел.
Домбай - душа Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
212 отзывов
Домбай из Кисловодска: канатка, природа, культура
Откройте для себя величие Кавказа, поднявшись на канатной дороге и познакомившись с культурой региона
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Вы проедете через перевал Гум-Баши, наслаждаясь шикарным видом на Кавказский хребет и Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Промчаться по дну ущелья и зарядиться энергией гор на одной из вершин Эльбруса
«И отправляемся в однодневное путешествие до Эльбруса и обратно»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
Полюбоваться Большим Кавказом в самое романтичное время суток и увезти воспоминания на всю жизнь
Начало: по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Российский Гранд Каньон великолепен всегда: окружающие его пейзажи — готовые декорации к фильмам, а открывающаяся панорама Эльбруса делают этот место сокровищем региона»
Завтра в 03:00
9 июня в 03:00
16 000 за всё до 4 чел.
В потрясающий Джилы-Су! Джиппинг в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
В потрясающий Джилы-Су! Джиппинг в мини-группе
Отправиться к подножию Эльбруса, зарядиться энергией нарзанов, увидеть «Аватары» и посетить водопады
Начало: По договоренности
«И, конечно, вам откроется чудесная панорама Кавказского хребта с величавым Эльбрусом»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
«Вы прокатитесь по высокогорному перевалу Гумбаши, наслаждаясь видами на Главный Кавказский хребет и Эльбрус»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт и конная прогулка по альпийским лугам
    Несмотря на то, что на единую экскурсию на плато + конную прогулку группа не набралась, организатор предложил присоединиться сначала к
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    группе, которая едет на плато, потом - к группе на прогулку. В итоге получилось практически бесшовно совместить две поездки, каждая из которых оставила массу положительных впечатлений. Спасибо!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Великолепная поездка! Отличная организация путешествия! Гид Сергей, все расскажет и покажет и с фотографией поможет)! Зрелище незабываемое, впечатления тоже!
  • О
    Олег
    5 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Экскурсия очень понравилась, с погодой повезло, всю дорогу открывались прекрасные виды на Эльбрус. Борис очень аккуратный водитель и интересный рассказчик. Хочется поблагодарить Бориса и организатора экскурсии!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
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    не торопясь, осмотреть всю красоту горного ущелья, покорить Эльбрус, послушать тишину озера. Дорога была комфортной и познавательной, Артемию удалось влюбить нас в этот край!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
    Выбрали джип-тур с уверенностью, что нам понравится. С нами ездил Сергей. В нашей компании достаточно общительные люди. Сергей оказался вполне
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    разговорчивым молодым человеком. Дорога была комфортная. За аккуратную езду по серпантину без тошноты отдельный респект. Технические остановки по требованию без проблем. Кафе для перекусов и обеда по маршруту предостаточно. Удалось сделать много разных видео и фото. Если вернусь в Кисловодск ещё, - с удовольствием выберу экскурсию с "v_gory_tur".

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    К моему большому стыду я не помню имени гида, с которым мы ездили, если организаторы ниже напишут, то будет здорово,
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    люди будут знать, кому отзыв. Отличный пример экскурсии, где гид и водитель это один человек. Для меня это и есть профессионализм! Отличный водитель и рассказчик, очень хорошая идея с микрофоном, слышно даже сзади (другим стоит этому поучиться). Понравилось, что рассказали не только, в каком году основали города, а действительно интересные факты: например, что существует Пятигорское мороженое (мы его все дни потом с таким кайфом ели), Кисловодская клубника, как лучше привыкнуть к высоте на Эльбрусе, какую воду, как пить, традиции народов, проживающих здесь. P.S. Нам ужасно неловко, что мы постоянно засыпали. Рассказ был очень интересный, но серпантин делал свое дело. Давайте в следующий раз будем выходить из машины на рассказ, а то так хотелось Вас больше послушать, но глаза слипались 😂😂😂

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Мы ездили на рассвете с гидом Маратом. Очень понравился гид, много знает о регионе, рассказывает действительно интересные вещи о природе,
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    лошадях, скотоводстве. Включает национальную музыку классную, шутит, подбадривает всех туристов. Сделает Вам отличные снимки, отлично водит. Рекомендую ехать именно на закате или рассвете, потому что просто днем наверное не так интересно. Рассвет сделал эту экскурсию уникальной для нас.

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
    Огромное спасибо Юрию за невероятные впечатления, отличные виды. Это самая лучшая поездка из всех наших путешествий! Профессионал своего дела, будем заказывать туры только с ним.
  • L
    Larisa
    4 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых
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    и иногда неожиданных местах. Погрузились в природу и животный мир Приэльбрусья. Путешествие было удобным и комфортным. Спасибо большое! Если еще раз придем, обязательно обратимся снова.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Эльбрус»

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  2. Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
  3. Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
  4. Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
  5. На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Кисловодска посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Кисловодска на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже
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