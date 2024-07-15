А кавказская природа просто покорит вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом!
июл
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Дорога в Пятигорск. Прогулка по городу, закат на г. Машук
Прилетайте до 12:00 в аэропорт Минеральных Вод.
В аэропорту вас встретит трансфер и отвезёт в отель Пятигорска.
Далее идём обедать, знакомиться и гулять с гидом по городу.
В завершении дня поднимемся на канатке и полюбуемся закатом на вершине горы Машук.
Ужинаем в лучшем ресторане города Пятигорск.
Баксанское и Чегемское ущелья, озеро Гижгит, водопады Чегемские и Абай-Су
Как же без инстаграмных локаций!
Мы посетим Баксанское ущелье и озеро Гижгит.
А затем через перевал Актопрак переедем в Чегемское ущелье и через село Булунгу подъедем к водопаду Абай-Су — одному из самых высоких водопадов КБР.
Обедаем в горных кафешках.
Если погода будет летная, то вы сможете полетать на параплане.
В завершение дня посетим Чегемские водопады.
Ужин.
Плато Бермамыт, спуск на зиплайне
Сегодня главная наша локация — плато Бермамыт с его невероятным видом на гору Эльбрус.
По дороге к плато у нас будет несколько остановок с красивыми видами. Над одним из этих видов мы прокатимся на самом длинном зиплайне в России. Посмотрим, насколько вы смелы!
Обед по расписанию.
Ужинаем в лучшем ресторане города Кисловодск.
Урочище Джилы-Су
Сегодня нас ждет не простая дорога, местами сложные и крутые перевалы к урочищу Джилы-Су, которое находится у самого подножия горы Эльбрус.
Если нам позволит погода и время, то мы сможем подняться на поляну Эммануэля.
Перекус/ пикник.
Ужинаем в лучшем ресторане города Кисловодск.
Прогулка по Кисловодску. Курортный парк, нарзанная галерея, г. Красное Солнышко
Напоследок мы отправимся гулять по Кисловодску.
Сначала поднимемся на смотровую площадку горы Красное Солнышко и уже пешком пойдём вниз, прогуливаясь и наслаждаясь крупнейшим городским парком в Европе.
Также посетим нарзанную галерею, где сможем испить настоящего нарзана и далее прогуляемся по Курортному бульвару.
Обед.
На этом наше путешествие закончится.
Трансфер в аэропорт.
Билеты лучше смотреть на вечернее время, после 19:00.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в двухместных номерах в городах по маршруту.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение организатора на всем маршруте
- Весь отснятый материал, в том числе на квадрокоптер
- Проживание в 2-х местных номерах
- Завтраки и обеды (перекусы/пикники в горах)
- Все передвижения и трансфер от и до аэропорта
- Услуги гида в Пятигорске
- Канатная дорога в Пятигорске и подъём на Красное солнышко в Кисловодске
- Полёт на зиплайне
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и от места окончания
- Алкоголь
- Личные расходы
- Обед в последний день
- Ужины
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт и билет до Минеральных Вод (путешественники покупают билеты самостоятельно, но я могу посодействовать);
- удобная обувь;
- ветровка и джинсы/штаны;
- небольшой рюкзак для дневных поездок;
- наличные деньги для личных расходов;
- летнюю одежду (за 2-3 дня до тура сообщаю более точную информацию);
- платья для красивых фото;
- если нужны какие-то особые лекарства, берите с собой;
- зарядка для телефона, power bank;
- постарайтесь уложить все вещи в один небольшой чемодан;
- если кому-то будет актуально — у меня с собой будут красивые платья;
- отличное настроение!
- Кто и где встретит меня в первый день путешествия?
В аэропорту вас встретят наши гиды, либо для вас будет организован трансфер до места, где начнется ваше путешествие.
- Могу ли я поехать в тур одна/один?
Конечно, можете! Около 80% моих путешественников приезжают в тур в одиночку и находят новых друзей во время поездки.
- Какой средний возраст путешественников?
Средний возраст участников 27-37 лет, но бывают люди младше или старше.
- Почему тур не подходит для детей?
Мои поездки очень насыщенные. С утра мы выезжаем около 9 утра и в 8-9 вечера только возвращаемся. Путешественники собираются схожих интересов, максимально на одной волне, где ребёнку будет не интересно, а взрослые будут себя ограничивать.
Поэтому родители оставляют детей дома и отправляются в путешествие покорять новые регионы и страны.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору