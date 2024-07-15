2 день

Баксанское и Чегемское ущелья, озеро Гижгит, водопады Чегемские и Абай-Су

Как же без инстаграмных локаций!

Мы посетим Баксанское ущелье и озеро Гижгит.

А затем через перевал Актопрак переедем в Чегемское ущелье и через село Булунгу подъедем к водопаду Абай-Су — одному из самых высоких водопадов КБР.

Обедаем в горных кафешках.

Если погода будет летная, то вы сможете полетать на параплане.

В завершение дня посетим Чегемские водопады.

Ужин.