Кавказ: две республики

Групповой тур в Кисловодске
Этот тур для тех, кто за короткое время желает получить максимум впечатлений! Знакомство с Кавказом начнём с посещения городов Кавказских Минеральных Вод — Пятигорска и Кисловодска. Также посетим Карачаево-Черкессию и Кабардино-Балкарию. Здесь вы сможете полетать на параплане и прокатиться на самом длинном зиплайне в России.

А кавказская природа просто покорит вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом!
Кавказ: две республики
Кавказ: две республики
Кавказ: две республики
Кавказ: две республики
Кавказ: две республики
Кавказ: две республики
Кавказ: две республики
Кавказ: две республики
Кавказ: две республики
Кавказ: две республики
Кавказ: две республики
Кавказ: две республики
Кавказ: две республики
Кавказ: две республики
Кавказ: две республики
Ближайшие даты:
15
июл
22
июл
5
авг

Что вас ожидает:

Высокогорные пейзажи
Высокогорные пейзажи
Полюбуемся панорамами Кавказа с высоты, преодолев основные дистанции на джипе
Активный отдых
Активный отдых
Дополним отдых спуском на зиплайне, а при желании — и полётом на параплане!
Шум водопадов
Шум водопадов
Побываем у одного из самых высоких водопадов КБР — Абай-Су и красивейших Чегемских водопадов

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Пятигорск. Прогулка по городу, закат на г. Машук

Прилетайте до 12:00 в аэропорт Минеральных Вод.

В аэропорту вас встретит трансфер и отвезёт в отель Пятигорска.

Далее идём обедать, знакомиться и гулять с гидом по городу.

В завершении дня поднимемся на канатке и полюбуемся закатом на вершине горы Машук.

Ужинаем в лучшем ресторане города Пятигорск.

Дорога в Пятигорск. Прогулка по городу, закат на г. МашукДорога в Пятигорск. Прогулка по городу, закат на г. МашукДорога в Пятигорск. Прогулка по городу, закат на г. Машук
2 день

Баксанское и Чегемское ущелья, озеро Гижгит, водопады Чегемские и Абай-Су

Как же без инстаграмных локаций!

Мы посетим Баксанское ущелье и озеро Гижгит.

А затем через перевал Актопрак переедем в Чегемское ущелье и через село Булунгу подъедем к водопаду Абай-Су — одному из самых высоких водопадов КБР.

Обедаем в горных кафешках.

Если погода будет летная, то вы сможете полетать на параплане.

В завершение дня посетим Чегемские водопады.

Ужин.

Баксанское и Чегемское ущелья, озеро Гижгит, водопады Чегемские и Абай-СуБаксанское и Чегемское ущелья, озеро Гижгит, водопады Чегемские и Абай-СуБаксанское и Чегемское ущелья, озеро Гижгит, водопады Чегемские и Абай-СуБаксанское и Чегемское ущелья, озеро Гижгит, водопады Чегемские и Абай-Су
3 день

Плато Бермамыт, спуск на зиплайне

Сегодня главная наша локация — плато Бермамыт с его невероятным видом на гору Эльбрус.

По дороге к плато у нас будет несколько остановок с красивыми видами. Над одним из этих видов мы прокатимся на самом длинном зиплайне в России. Посмотрим, насколько вы смелы!

Обед по расписанию.

Ужинаем в лучшем ресторане города Кисловодск.

Плато Бермамыт, спуск на зиплайнеПлато Бермамыт, спуск на зиплайнеПлато Бермамыт, спуск на зиплайне
4 день

Урочище Джилы-Су

Сегодня нас ждет не простая дорога, местами сложные и крутые перевалы к урочищу Джилы-Су, которое находится у самого подножия горы Эльбрус.

Если нам позволит погода и время, то мы сможем подняться на поляну Эммануэля.

Перекус/ пикник.

Ужинаем в лучшем ресторане города Кисловодск.

Урочище Джилы-СуУрочище Джилы-СуУрочище Джилы-Су
5 день

Прогулка по Кисловодску. Курортный парк, нарзанная галерея, г. Красное Солнышко

Напоследок мы отправимся гулять по Кисловодску.

Сначала поднимемся на смотровую площадку горы Красное Солнышко и уже пешком пойдём вниз, прогуливаясь и наслаждаясь крупнейшим городским парком в Европе.

Также посетим нарзанную галерею, где сможем испить настоящего нарзана и далее прогуляемся по Курортному бульвару.

Обед.

На этом наше путешествие закончится.

Трансфер в аэропорт.

Билеты лучше смотреть на вечернее время, после 19:00.

Прогулка по Кисловодску. Курортный парк, нарзанная галерея, г. Красное СолнышкоПрогулка по Кисловодску. Курортный парк, нарзанная галерея, г. Красное СолнышкоПрогулка по Кисловодску. Курортный парк, нарзанная галерея, г. Красное Солнышко

Проживание

В туре предусмотрено проживание в двухместных номерах в городах по маршруту.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение организатора на всем маршруте
  • Весь отснятый материал, в том числе на квадрокоптер
  • Проживание в 2-х местных номерах
  • Завтраки и обеды (перекусы/пикники в горах)
  • Все передвижения и трансфер от и до аэропорта
  • Услуги гида в Пятигорске
  • Канатная дорога в Пятигорске и подъём на Красное солнышко в Кисловодске
  • Полёт на зиплайне
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и от места окончания
  • Алкоголь
  • Личные расходы
  • Обед в последний день
  • Ужины
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт и билет до Минеральных Вод (путешественники покупают билеты самостоятельно, но я могу посодействовать);
  • удобная обувь;
  • ветровка и джинсы/штаны;
  • небольшой рюкзак для дневных поездок;
  • наличные деньги для личных расходов;
  • летнюю одежду (за 2-3 дня до тура сообщаю более точную информацию);
  • платья для красивых фото;
  • если нужны какие-то особые лекарства, берите с собой;
  • зарядка для телефона, power bank;
  • постарайтесь уложить все вещи в один небольшой чемодан;
  • если кому-то будет актуально — у меня с собой будут красивые платья;
  • отличное настроение!
Кто и где встретит меня в первый день путешествия?

В аэропорту вас встретят наши гиды, либо для вас будет организован трансфер до места, где начнется ваше путешествие.

Могу ли я поехать в тур одна/один?

Конечно, можете! Около 80% моих путешественников приезжают в тур в одиночку и находят новых друзей во время поездки.

Какой средний возраст путешественников?

Средний возраст участников 27-37 лет, но бывают люди младше или старше.

Почему тур не подходит для детей?

Мои поездки очень насыщенные. С утра мы выезжаем около 9 утра и в 8-9 вечера только возвращаемся. Путешественники собираются схожих интересов, максимально на одной волне, где ребёнку будет не интересно, а взрослые будут себя ограничивать.

Поэтому родители оставляют детей дома и отправляются в путешествие покорять новые регионы и страны.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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