Жемчужины Кавказа: Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Индивидуальный тур в Кисловодске

Побывать в «Долине нарзанов», увидеть Эльбрус и сравнить хычины двух республик

Едем в путешествие по двум горным республикам — вы понежитесь в термальных источниках, продегустируете нарзаны, домашнее вино и насладитесь вкусами местной кухни.

Вас ждут живописные пещеры, ущелья, водопады и подъём по канатным дорогам к впечатляющим смотровым площадкам среди Кавказских гор.
Жемчужины Кавказа: Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Жемчужины Кавказа: Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Жемчужины Кавказа: Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Жемчужины Кавказа: Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Жемчужины Кавказа: Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Жемчужины Кавказа: Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Жемчужины Кавказа: Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Жемчужины Кавказа: Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Жемчужины Кавказа: Пятигорск, Кисловодск и Домбай
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет46 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

В предложенный тур можно вносить изменения по желанию гостей, что оговаривается до бронирования и может привести к изменению стоимости в большую или меньшую сторону.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка по Пятигорску

Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и отправимся на обзорную экскурсию по Пятигорску. Посетим озеро Провал, Бесстыжие ванны, старый город и Елизаветинскую галерею с Эоловой арфой. При желании поднимемся на вершину горы Машук по канатной дороге.

Затем спустимся к парку «Цветник», посетим лермонтовскую галерею и ванны. Вы узнаете об истории города, его роли во время Кавказской войны, о том, как местный нарзан «заложил» парк и как Лермонтов устроил здесь свой последний бал. Завершим день отдыхом в термальных источниках, обедом и переездом в Кисловодск, где заселимся в уютный дом.

Встреча и прогулка по ПятигорскуВстреча и прогулка по ПятигорскуВстреча и прогулка по ПятигорскуВстреча и прогулка по Пятигорску
2 день

Кисловодск и «Долина нарзанов»

Сегодня вы узнаете об истории курорта, традициях и культуре горцев, сравните балкарские и карачаевские хычины. Утро начнём с подъёма на гору Кольцо — отсюда открывается живописная панорама Кисловодска. Затем посетим Медовые водопады в Аликоновском ущелье и вы узнаете, почему они носят такое название.

Во второй половине дня отправимся на плато Шаджатмаз с высокогорной обсерваторией и впечатляющим видом на гору Эльбрус. Затем спустимся в урочище Лахран, где находится «Долина Нарзанов» — по количеству источников, расположенных в одном месте, экопарк не имеет аналогов в мире.

По желанию можно включить в программу активные виды отдыха: зиплайн, конную прогулку, посещение фермы с альпаками или катание на тюбингах.

Кисловодск и «Долина нарзанов»Кисловодск и «Долина нарзанов»Кисловодск и «Долина нарзанов»Кисловодск и «Долина нарзанов»Кисловодск и «Долина нарзанов»
3 день

Домбай и окрестности

Утром отправимся к снежным пикам Домбая. Вас ждёт много впечатлений: на внедорожнике мы поднимемся на перевал Гум-Баши: там, на высоте 2300, находится одна из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Главный Кавказский хребет.

Затем посетим «сырные» пещеры — увидим пример того, как причудливо вода и воздух могут преобразовывать породу. Заедем в Шоанинский храм 10 века и поднимемся по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара с эффектным видом на окрестности.

Домбай и окрестностиДомбай и окрестностиДомбай и окрестностиДомбай и окрестностиДомбай и окрестности
4 день

Отъезд

Пришла пора прощаться с гостеприимным регионом! Собираем вещи и отправляемся в аэропорт Минеральных Вод.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
Завершение: Аэропорт Минеральные Воды, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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