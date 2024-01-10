Побывать в «Долине нарзанов», увидеть Эльбрус и сравнить хычины двух республик
Вас ждут живописные пещеры, ущелья, водопады и подъём по канатным дорогам к впечатляющим смотровым площадкам среди Кавказских гор.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|46 000 ₽
Описание
Организационные детали
В предложенный тур можно вносить изменения по желанию гостей, что оговаривается до бронирования и может привести к изменению стоимости в большую или меньшую сторону.
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по Пятигорску
Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и отправимся на обзорную экскурсию по Пятигорску. Посетим озеро Провал, Бесстыжие ванны, старый город и Елизаветинскую галерею с Эоловой арфой. При желании поднимемся на вершину горы Машук по канатной дороге.
Затем спустимся к парку «Цветник», посетим лермонтовскую галерею и ванны. Вы узнаете об истории города, его роли во время Кавказской войны, о том, как местный нарзан «заложил» парк и как Лермонтов устроил здесь свой последний бал. Завершим день отдыхом в термальных источниках, обедом и переездом в Кисловодск, где заселимся в уютный дом.
Кисловодск и «Долина нарзанов»
Сегодня вы узнаете об истории курорта, традициях и культуре горцев, сравните балкарские и карачаевские хычины. Утро начнём с подъёма на гору Кольцо — отсюда открывается живописная панорама Кисловодска. Затем посетим Медовые водопады в Аликоновском ущелье и вы узнаете, почему они носят такое название.
Во второй половине дня отправимся на плато Шаджатмаз с высокогорной обсерваторией и впечатляющим видом на гору Эльбрус. Затем спустимся в урочище Лахран, где находится «Долина Нарзанов» — по количеству источников, расположенных в одном месте, экопарк не имеет аналогов в мире.
По желанию можно включить в программу активные виды отдыха: зиплайн, конную прогулку, посещение фермы с альпаками или катание на тюбингах.
Домбай и окрестности
Утром отправимся к снежным пикам Домбая. Вас ждёт много впечатлений: на внедорожнике мы поднимемся на перевал Гум-Баши: там, на высоте 2300, находится одна из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Главный Кавказский хребет.
Затем посетим «сырные» пещеры — увидим пример того, как причудливо вода и воздух могут преобразовывать породу. Заедем в Шоанинский храм 10 века и поднимемся по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара с эффектным видом на окрестности.
Отъезд
Пришла пора прощаться с гостеприимным регионом! Собираем вещи и отправляемся в аэропорт Минеральных Вод.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утроЗавершение: Аэропорт Минеральные Воды, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.