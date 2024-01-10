Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и отправимся на обзорную экскурсию по Пятигорску. Посетим озеро Провал, Бесстыжие ванны, старый город и Елизаветинскую галерею с Эоловой арфой. При желании поднимемся на вершину горы Машук по канатной дороге.

Затем спустимся к парку «Цветник», посетим лермонтовскую галерею и ванны. Вы узнаете об истории города, его роли во время Кавказской войны, о том, как местный нарзан «заложил» парк и как Лермонтов устроил здесь свой последний бал. Завершим день отдыхом в термальных источниках, обедом и переездом в Кисловодск, где заселимся в уютный дом.