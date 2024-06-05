1 чел.
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скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 620₽ за человека
Мини-группа
2 часа
В тренде
Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: рядом с памятником Ленину
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
Легко, весело и красиво погулять по самому большому парку в Европе
Начало: На Вокзальной улице
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 600₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Побывать в одном из красивейших мест Кавказа и узнать об обычаях народов Карачаево-Черкесии
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа
Начало: От вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
8 000₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Групповая конная экскурсия: Берёзовское ущелье и каньоны Кисловодска
Окунитесь в мир приключений с конной прогулкой по живописным местам Кисловодска, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У входа в Кисловодский парк
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
На квадроциклах по Кавказу - в группе
Преодолеть реки, леса и болота, чтобы добраться до самых красивых локаций в окрестностях Кисловодска
Начало: У Медовых водопадов
Завтра в 08:15
9 июня в 08:15
13 500₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
Конная экскурсия в окрестностях Кисловодска
Погрузитесь в мир природы и красоты Кавказа, оседлав лошадь в увлекательной конной прогулке с инструктором
Начало: У Колоннады
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 530₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Гора Бештау: закаты и рассветы над Кавказскими Минеральными Водами
Отправиться в несложный треккинг и полюбоваться пейзажами в атмосферное время суток
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
7 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Озеро Орлёнок в Архызе - просто фантастика
Запомнить красоту Кавказа на всю жизнь, а также узнать о природе и легендах края
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 400₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
Испытать на себе суровый нрав и чарующую красоту природы Кавказа
Начало: Возле Замка коварства и любви
11 июня в 11:00
23 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Прокатиться на квадроцикле по живописному маршруту от Медовых водопадов до Замка коварства и любви
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
Прогуляться по долине реки Харес, налюбоваться сочными пейзажами и напитаться природной энергией
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Треккинг к Бадукским озёрам
С опытным проводником подняться к высокогорным бирюзовым озёрам и насладиться роскошными пейзажами
Начало: у вашего отеля
5 авг в 05:00
6 авг в 05:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Расписание: Ежедневно в 07:00, 14:00
4 000₽ за человека
Групповая
9.5 часов
Расписание: Ежедневно в 07:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Однажды я упала с лошади и мне было страшновато садится на нее снова. . Но с вашей командой все прошло
- ИИрина5 июня 2024Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!
- ЮЮлия5 июня 2024Хорошая прогулка, красивый маршрут. Подойдет для тех, кто никогда не сидел на лошади. Все лошади очень спокойные, маршрут легкий. Вас заберут из центра города и туда же привезут.
- ААнна5 июня 2024Большое спасибо организаторам конного клуба и лично Равилю и второму отважному сопровождавшему нас (не запомнила имя мальчика). Прогулка получилась замечательная! Кони спокойные и вполне послушные. Маршрут красивейший. Виды на Березовское ущелье такие, что дух захватывает от красоты. Обязательно приедем ещё!
- ООксана4 июня 2024Очень радушный хозяин. Очень интересно провел экскурсию, а уж какие виды открываются на пути - дух захватывает! Лошадки все спокойные, я каталась первый раз в жизни - все получилось))) не сомневайтесь, смело отправляйтесь на прогулку, эмоции гарантированы!
- ААнна4 июня 2024Конная прогулка по Березовскому узелью оставила самые приятные впечатления. У дочки вообще восторг, она впервые каталась на лошади. Мы ехали,
- ИИгорь4 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к
- ННаталья4 июня 2024Рекомендуююю!!! Столько положительных эмоций я не получала давно! Прогулка по обывам гор, продолжительностью больше часа-невероятные эмоции! Кони чистые, ухоженные, сопровождающий - местный, очень милый парень, много интересного рассказывал про лошадей, про места, где мы гуляли. Только позитив👍
- ТТерентьев4 июня 2024Все было потрясающе. Довезли до места с удобством. Водитель был крайне веселым и отзывчивым. На месте каждому из группы была
- ИИрина3 июня 2024Всё отлично, это была моя мечта и она сбылась. Моя душа развернулась и я вздохнула всю эту мощь гор. Олегу большое спасибо за весь маршрут, всё было на высшем пилотаже!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Активный отдых»
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