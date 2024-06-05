Л Людмила Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади читать дальше отлично 😄 Лошади очень спокойные, послушные)) Прогулка прошла безумно комфортно, команда Руслана помогали с фото и видео съемкой, за что им отдельное спасибо! Поддерживали беседой, рассказали некоторые факты о своем крае, спрашивали по ощущениям 👌 Клиентоориентированность у ребят отличная! За это им отдельное спасибо ☺️ Вернемся к вам снова 🥰 Однажды я упала с лошади и мне было страшновато садится на нее снова. . Но с вашей командой все прошло

И Ирина Нетуристической тропой в Кисловодский парк Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!

Ю Юлия Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе Хорошая прогулка, красивый маршрут. Подойдет для тех, кто никогда не сидел на лошади. Все лошади очень спокойные, маршрут легкий. Вас заберут из центра города и туда же привезут.

А Анна Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе Большое спасибо организаторам конного клуба и лично Равилю и второму отважному сопровождавшему нас (не запомнила имя мальчика). Прогулка получилась замечательная! Кони спокойные и вполне послушные. Маршрут красивейший. Виды на Березовское ущелье такие, что дух захватывает от красоты. Обязательно приедем ещё!

О Оксана Конная прогулка над ущельем в мини-группе Очень радушный хозяин. Очень интересно провел экскурсию, а уж какие виды открываются на пути - дух захватывает! Лошадки все спокойные, я каталась первый раз в жизни - все получилось))) не сомневайтесь, смело отправляйтесь на прогулку, эмоции гарантированы!

А Анна Конная прогулка в мини-группе в окрестностях Кисловодска читать дальше а рядом парили орлы. Отмечу, что ребята организаторы знатоки своего дела, любят и берегут своих лошадок, знают характер каждой. Под конец прогулки у меня ломило щеки от постоянный улыбки на лице. Спасибо большое!!!! Конная прогулка по Березовскому узелью оставила самые приятные впечатления. У дочки вообще восторг, она впервые каталась на лошади. Мы ехали,

И Игорь Нетуристической тропой в Кисловодский парк читать дальше своим подопечных, учитывает возраст и физические возможности. Первая часть экскурсии была для нас тяжеловата, в плане подьема вверх, однако открывающиеся красоты того стоили. Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к

Н Наталья Конная прогулка в мини-группе в окрестностях Кисловодска Рекомендуююю!!! Столько положительных эмоций я не получала давно! Прогулка по обывам гор, продолжительностью больше часа-невероятные эмоции! Кони чистые, ухоженные, сопровождающий - местный, очень милый парень, много интересного рассказывал про лошадей, про места, где мы гуляли. Только позитив👍

Т Терентьев Конная прогулка в окрестностях Кисловодска читать дальше подобрана своя лошадь по размеру и поведению, в зависимости от умения человека ехать верхом. Далее было несколько веселых и интересных историй и хорошие виды. Сопровождающий ехал впереди и постоянно оглядывался для контроля всей группы. В целом все более чем понравилось. Все было потрясающе. Довезли до места с удобством. Водитель был крайне веселым и отзывчивым. На месте каждому из группы была