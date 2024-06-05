Активный отдых в Кисловодске

Найдено 21 экскурсия в категории «Активный отдых» в Кисловодске, цены от 1 530 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 620 за человека
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
157 отзывов
В тренде
Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: рядом с памятником Ленину
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600 за человека
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
44 отзыва
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
1 900 за человека
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 500 за человека
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 000 за человека
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
Легко, весело и красиво погулять по самому большому парку в Европе
Начало: На Вокзальной улице
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 600 за всё до 2 чел.
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600 за человека
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Побывать в одном из красивейших мест Кавказа и узнать об обычаях народов Карачаево-Черкесии
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
20 000 за всё до 4 чел.
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
13 отзывов
Популярное предложение
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа
Начало: От вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
8 000 за человека
Групповая конная прогулка над Берёзовским ущельем
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2.5 часа
50 отзывов
Групповая конная экскурсия: Берёзовское ущелье и каньоны Кисловодска
Окунитесь в мир приключений с конной прогулкой по живописным местам Кисловодска, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У входа в Кисловодский парк
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600 за человека
На квадроциклах по Кавказу - в группе
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
1 отзыв
На квадроциклах по Кавказу - в группе
Преодолеть реки, леса и болота, чтобы добраться до самых красивых локаций в окрестностях Кисловодска
Начало: У Медовых водопадов
Завтра в 08:15
9 июня в 08:15
13 500 за человека
Конная прогулка в мини-группе в окрестностях Кисловодска
🐴 Конные прогулки
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
11 отзывов
Конная экскурсия в окрестностях Кисловодска
Погрузитесь в мир природы и красоты Кавказа, оседлав лошадь в увлекательной конной прогулке с инструктором
Начало: У Колоннады
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 530 за человека
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
🏍 На мотоцикле
🏍️ На эндуро
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за человека
Гора Бештау: закаты и рассветы над Кавказскими Минеральными Водами
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Гора Бештау: закаты и рассветы над Кавказскими Минеральными Водами
Отправиться в несложный треккинг и полюбоваться пейзажами в атмосферное время суток
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
7 300 за всё до 6 чел.
Озеро Орлёнок в Архызе - просто фантастика
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Озеро Орлёнок в Архызе - просто фантастика
Запомнить красоту Кавказа на всю жизнь, а также узнать о природе и легендах края
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 400 за всё до 3 чел.
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
11 отзывов
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
Испытать на себе суровый нрав и чарующую красоту природы Кавказа
Начало: Возле Замка коварства и любви
11 июня в 11:00
23 июня в 11:00
1 900 за человека
Квадротур по Берёзовскому ущелью
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Прокатиться на квадроцикле по живописному маршруту от Медовых водопадов до Замка коварства и любви
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 600 за всё до 3 чел.
Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
Прогуляться по долине реки Харес, налюбоваться сочными пейзажами и напитаться природной энергией
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
15 000 за всё до 6 чел.
Треккинг к Бадукским озёрам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Треккинг к Бадукским озёрам
С опытным проводником подняться к высокогорным бирюзовым озёрам и насладиться роскошными пейзажами
Начало: у вашего отеля
5 авг в 05:00
6 авг в 05:00
13 000 за всё до 6 чел.
Бермамыт
Групповая
6 часов
Бермамыт
Расписание: Ежедневно в 07:00, 14:00
4 000 за человека
Джилы Су из Кисловодска
Групповая
9.5 часов
Джилы Су из Кисловодска
Расписание: Ежедневно в 07:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
    Однажды я упала с лошади и мне было страшновато садится на нее снова. . Но с вашей командой все прошло
    читать дальше

    отлично 😄 Лошади очень спокойные, послушные)) Прогулка прошла безумно комфортно, команда Руслана помогали с фото и видео съемкой, за что им отдельное спасибо! Поддерживали беседой, рассказали некоторые факты о своем крае, спрашивали по ощущениям 👌 Клиентоориентированность у ребят отличная! За это им отдельное спасибо ☺️ Вернемся к вам снова 🥰

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Хорошая прогулка, красивый маршрут. Подойдет для тех, кто никогда не сидел на лошади. Все лошади очень спокойные, маршрут легкий. Вас заберут из центра города и туда же привезут.
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Большое спасибо организаторам конного клуба и лично Равилю и второму отважному сопровождавшему нас (не запомнила имя мальчика). Прогулка получилась замечательная! Кони спокойные и вполне послушные. Маршрут красивейший. Виды на Березовское ущелье такие, что дух захватывает от красоты. Обязательно приедем ещё!
    Большое спасибо организаторам конного клуба и лично Равилю и второму отважному сопровождавшему нас (не запомнила имя мальчика)Большое спасибо организаторам конного клуба и лично Равилю и второму отважному сопровождавшему нас (не запомнила имя мальчика)Большое спасибо организаторам конного клуба и лично Равилю и второму отважному сопровождавшему нас (не запомнила имя мальчика)Большое спасибо организаторам конного клуба и лично Равилю и второму отважному сопровождавшему нас (не запомнила имя мальчика)
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Конная прогулка над ущельем в мини-группе
    Очень радушный хозяин. Очень интересно провел экскурсию, а уж какие виды открываются на пути - дух захватывает! Лошадки все спокойные, я каталась первый раз в жизни - все получилось))) не сомневайтесь, смело отправляйтесь на прогулку, эмоции гарантированы!
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Конная прогулка в мини-группе в окрестностях Кисловодска
    Конная прогулка по Березовскому узелью оставила самые приятные впечатления. У дочки вообще восторг, она впервые каталась на лошади. Мы ехали,
    читать дальше

    а рядом парили орлы. Отмечу, что ребята организаторы знатоки своего дела, любят и берегут своих лошадок, знают характер каждой. Под конец прогулки у меня ломило щеки от постоянный улыбки на лице. Спасибо большое!!!!

  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к
    читать дальше

    своим подопечных, учитывает возраст и физические возможности. Первая часть экскурсии была для нас тяжеловата, в плане подьема вверх, однако открывающиеся красоты того стоили.

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Конная прогулка в мини-группе в окрестностях Кисловодска
    Рекомендуююю!!! Столько положительных эмоций я не получала давно! Прогулка по обывам гор, продолжительностью больше часа-невероятные эмоции! Кони чистые, ухоженные, сопровождающий - местный, очень милый парень, много интересного рассказывал про лошадей, про места, где мы гуляли. Только позитив👍
  • Т
    Терентьев
    4 июня 2024
    Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
    Все было потрясающе. Довезли до места с удобством. Водитель был крайне веселым и отзывчивым. На месте каждому из группы была
    читать дальше

    подобрана своя лошадь по размеру и поведению, в зависимости от умения человека ехать верхом. Далее было несколько веселых и интересных историй и хорошие виды. Сопровождающий ехал впереди и постоянно оглядывался для контроля всей группы. В целом все более чем понравилось.

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
    Всё отлично, это была моя мечта и она сбылась. Моя душа развернулась и я вздохнула всю эту мощь гор. Олегу большое спасибо за весь маршрут, всё было на высшем пилотаже!
    Всё отлично, это была моя мечта и она сбылась. Моя душа развернулась и я вздохнула всю

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
  2. Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
  3. Нетуристической тропой в Кисловодский парк
  4. По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
  5. Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Активный отдых" можно забронировать 21 экскурсию от 1 530 до 20 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 464 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 21 экскурсии в Кисловодске на 2024 год по теме «Активный отдых», 464 ⭐ отзыва, цены от 1530₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам