Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск

Всего за несколько дней вы зарядитесь энергией и силами, новыми впечатлениями и эмоциями

5
3 отзыва
Всего за несколько дней вы зарядитесь энергией и силами, новыми впечатлениями и эмоциями.

Именно это так важно сегодня! За два с половиной дня уикенда вам удастся насладиться городами Кавказских Минеральных Вод, великолепными горными пейзажами и кавказским гостеприимством. Итак, если вы задумались о возможности «махнуть на выходные», гостеприимный Кавказ ждет вас!
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
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Что вас ожидает 🤩

Чарующий Домбай
Чарующий Домбай
Подышим горным воздухом и насладимся красотой окружающих мест
Солнечный Кисловодск
Солнечный Кисловодск
Прогуляемся по улочкам самого южного города-курорта КМВ, снискавшего славу лучшего кардиологического курорта России
Нарзанная галерея
Нарзанная галерея
Отведаем три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее
Медовые водопады
Медовые водопады
Восхитимся красотой водопадов со сладким названием – Медовые

Программа тура по дням

1 день
Прибытие

Прилет в аэропорт Минеральные Воды.

Трансфер в Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00).

Свободное время.

2 день
Домбай

Завтрак (ланч бокс). 

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны – Домбай. 

Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк. 

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря. 

Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).

Обед на домбайской поляне (за доп. плату).

Остановка на реке Уллу-Муруджу – одной из самых чистых рек Европы.

Возвращение в отель г. Пятигорск. 

Свободное время.

ДомбайДомбайДомбайДомбай
3 день
Кисловодск и его окрестности, отъезд

Завтрак в кафе отеля. 

Освобождение номеров. 

Экскурсия по Кисловодску и окрестностям. 

Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.

Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.

Экскурсанты побывают у  природного памятникагоры – Кольцо, которую описал М.Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и о геологическом прошлом которой они услышат. 

Обед (за доп. плату).

Экскурсия на Медовые водопады

Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных  потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью. 

18:00 Возвращение в Пятигорск. 

Трансфер в аэропорт Минеральные Воды (возможен выезд в аэропорт после экскурсии из г. Кисловодска).

Кисловодск и его окрестности, отъездКисловодск и его окрестности, отъездКисловодск и его окрестности, отъездКисловодск и его окрестности, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Пятигорска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Название отеляСтоимость тураСтоимость тура с 01.06.22
«Южная»**, 2-х местный «Стандарт» (без завтрака)12 60013 500
«Южная»**, 1-но местный «Стандарт» (без завтрака)13 60014 500
«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»14 80015 300
«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»17 95018 400
«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»15 30017 200
«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»18 45021 000

Доплата за доп. сутки, за номер в рублях:

Название отеля

Стоимость номера

с завтраком

Стоимость номера с 01.06.22
«Южная»**, 2-х местный «Стандарт»2 0002 400
«Южная»**, 1-но местный «Стандарт»1 7001 700
«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»4 1004 100
«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»3 4003 400
«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»3 7004 800
«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»4 1004 100

Стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда, необходимо уточнение у куратора тура на момент бронирования.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание2 завтрака (кроме гостиницы «Южная»)экскурсионное и транспортное обслуживаниевстреча / проводы (индивидуальный трансфер)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратнопитание
  • Не указанное в программе тура (обеды и ужины)канатная дорога в Домбае
  • Все очереди – 1 600 руб. /чел. экологический сбор на Медовых водопадах – 60 руб. /чел. курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС)
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Домбая
  • удобную спортивную обувь
  • плащ-дождевик
  • солнцезащитные очки и крем
  • купальники и наряды для фотосессий
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
  • деньги на личные цели
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт (индивидуальный трансфер в отель г. Пятигорска). Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом.

Место окончания тура: г. Пятигорск (ориентировочно в 18.00), трансфер в аэропорт Минеральные Воды (возможен выезд в аэропорт после экскурсии из г. Кисловодска).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нужны ли наличные деньги с собой?

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Как оплачивать курортный сбор?

В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.

Сколько человек в группе?

Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
23 июня 2022
Очень понравилась организация Тура весь Кавказ. Все было организовано на высоком профессиональном уровне. Море впечатлений. Спасибо компании Большая Страна!!!
А
8 июня 2022
Организатор ответственная. Всех во время собрала, все рассказала, был единственный нюанс в гостинице Пятигорск номер 330 не работал кондиционер. Обратились к горничной, она его включила, а через час он отключился и больше не работал, но он и не нужен был, погода была не жаркая.
Т
19 мая 2022
Спасибо нашим капитанам лайнера и гидам и организаторам, которые разработали интересную программу‼️‼️‼️

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