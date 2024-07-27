Кавказская перезагрузка

Приглашаем в увлекательное путешествие, во время которого вы сможете не только насладиться красотами Кавказских Минеральных Вод, но и расслабиться, искупавшись в целебных водах.

Мы с вами прогуляемся по современному Железноводску, вдохновимся красотой парка «Зеленый Квартал», а после отправимся в Суворовские термальные источники.
5
10 отзывов
Кавказская перезагрузка
Кавказская перезагрузка
Кавказская перезагрузка
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Приглашаем на индивидуальную ежедневную невероятно насыщенную экскурсию, которая позволит вам отдохнуть и оздоровиться. За один день вы успеете:

  • погрузиться в атмосферу современного Железноводска и насладиться сказочными видами;
  • пропитаться невероятной энергией живописного парка «Зеленый Квартал»;
  • вдохновиться великолепие красот, созданных руками человека;
  • искупаться в источнике с животворящей водой и почувствовать себя на 10 лет моложе;
  • услышать настоящие кавказские истории. Вы увидите:• Современный Железноводск. Поднимемся по летящей каскадной лестнице, посетим рукотворное Курортное озеро с романтической европейской набережной, с фонтанами и островком в центре. Восхитимся окружающими видами Кавказских гор и почувствуем ароматы густых лесов. В многочисленных уютных кафе отведаем блюда кавказской кухни.
  • Парк «Зелёный Квартал» — удивительный парк, который расположен в сердце Кавказских Минеральных Вод. Мы прогуляемся под ненавязчивые мелодии по живописным аллеям с благоухающими цветами и экзотическими растениями, привезенными со всего мира. Пройдемся через лабиринт арок и скрытых уголков, встретим современные инсталляции и арт-объекты. Особый вид парк приобретает в тёмное время суток, когда включаются многочисленные иллюминации, которые создают волшебную атмосферу. Парк становится загадочным и романтичным.
  • Суворовские термальные источники — комплекс горячих минеральных бассейнов в помещении и под открытом небом. Особое удовольствие доставляет купание в источниках в прохладное время. Купание станет финальным аккордом этой экскурсии. Благодаря идеально выстроенному маршруту, вы совсем не почувствуете усталости.

ежедневно 08.00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Железноводск
  • Парк «Зелёный Квартал»
  • Суворовские термальные источники
Что включено
  • Трансфер по всему маршруту
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Сувениры
  • Входные билеты в парк и термальный источник
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 08.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Наш гид свяжется с Вами после бронирования для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
В
27 июл 2024
Здравствуйте) экскурсиями очень довольны!! Амин очень начитанный, рассказал много интересного, отвечал на наши многочисленные вопросы! Очень внимательный))))
Альберт молодой ‚ энергичный, веселый, с хорошим чувством юмора, и благодаря всему этому поездка в Домбай была замечательной!
Нам очень повезло, что попали в вашу команду и познакомились с очень хорошими людьми!!! Спасибо большое)))
Обязательно будем рекомендовать вас друзьям!
И
19 июл 2024
Анзор, спасибо за отличную экскурсию! Ты профессионал своего дела, большой молодец! Так держать!
М
11 июл 2024
Очень понравились экскурсии! Виды огонь! лучше гор могут быть только горы, которые еще не видел. водители - супер! Организация топ! Однозначно еще поедем с вами!
М
20 мая 2024
Добрый день)) отлично провели время. Хабиб очень понравился нам)) показал все интересные и красивые места. Мы в восторге. Хабиб сделал для нас пасмурный день солнечным)) мы очень довольны
Появилось желание съездить ещё раз. Благодарим за экскурсию
Очень много фотографий сделали на память
П
18 мая 2024
Спасибо Вам, еще раз, за организацию экскурсий! Нам повезло, что в отеле порекомендовали к Вам обратиться:) Уже скучаем и хотим в замечательный Кисловодск, бродить по парку, ездить в горы и есть хычины))
Е
2 мая 2024
Огроменное спасибо организаторам!
Вы огромные молодцы,вы настоящая команда. Путешествовать с Вами это интересно,комфортно, безопасно ‚весело. Вы очень гостеприимны! Джиппинг по Северному Кавказу- Вы лучшие! Отдельное спасибо гиду Альберту за крутые фото и настроение) хочется к Вам приехать снова и снова! До встречи!
Э
30 апр 2024
Огромное спасибо Ольге и Амину за незабываемые впечатления и отличное настроение!!! Были на экскурсии ‚тур прошёл замечательно в дружественной, приятной атмосфере. Амин прекрасный, опытный водитель, что очень важно в таких
читать дальше

поездках, перепада высоты совсем не чувствовалось, хотя поднимались на высоту 2700м. Было очень интересно узнать об истории края именно со слов коренного жителя-карачаевца, который как никто знает и чтит истинную историю своего народа! Ольга -замечательный организатор и прекрасный человек!!! Отдельное спасибо за прекрасные фото, виды и атмосферу тура!!! В следующем году продолжим путешествие по Кавказу только с Ольгой и Амином!!

От всей души желаем процветания Вашему проекту! Всем рекомендую!!!

А
25 апр 2024
Здравствуйте! Экскурсия отличная!
Все очень понравилось. На маршруте много интересных локаций! Отдельное спасибо Александру! Очень интересно все рассказывал, отвечал на все вопросы)Так же повезло с погодой!
Остались под хорошим впечатлением!
И
16 апр 2024
Поездка прошла великолепно!!! Получили множество положительных эмоций! Спасибо огромное нашему гиду Амину, который провез нас по самым интересным и красивым местам, делал впечатляющие остановки и очень познавательно обо всем рассказывал!
И
26 мар 2024
Руслан. Хотел поблагодарить за сегодняшнюю поездку. Ты очень приятный собеседник, интересный гид, и мне показалось, хороший человек. Я никогда еще не видел горы так близко. Нам с женой все очень понравилось. Рад знакомству.

Искренне желаю вам с семьей здоровья и других благ.
Будешь в Санкт Петербурге, звони пиши, встретим в лучших традициях нашего гостеприимства. Жму пять!

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии из Кисловодска

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
На машине
39 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
На машине
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
15 000 за всё до 5 чел.
Ущелье Хасаут и долина Нарзанов - красота Кавказских гор
На автобусе
106 отзывов
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Кавказские приключения: Долина Нарзанов и Хасаут
Исследуйте живописные уголки Кавказа, наслаждаясь чистым воздухом, минеральными источниками и величием гор
Начало: По вашему адресу или Колоннада, памятник Ленина
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
13 ноя в 14:00
1 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
ХорошоТам