В Влада Здравствуйте) экскурсиями очень довольны!! Амин очень начитанный, рассказал много интересного, отвечал на наши многочисленные вопросы! Очень внимательный))))

Альберт молодой ‚ энергичный, веселый, с хорошим чувством юмора, и благодаря всему этому поездка в Домбай была замечательной!

Нам очень повезло, что попали в вашу команду и познакомились с очень хорошими людьми!!! Спасибо большое)))

Обязательно будем рекомендовать вас друзьям!

И Инна Анзор, спасибо за отличную экскурсию! Ты профессионал своего дела, большой молодец! Так держать!

М Мария Очень понравились экскурсии! Виды огонь! лучше гор могут быть только горы, которые еще не видел. водители - супер! Организация топ! Однозначно еще поедем с вами!

М Марина Добрый день)) отлично провели время. Хабиб очень понравился нам)) показал все интересные и красивые места. Мы в восторге. Хабиб сделал для нас пасмурный день солнечным)) мы очень довольны

Появилось желание съездить ещё раз. Благодарим за экскурсию

Очень много фотографий сделали на память

П Полина Спасибо Вам, еще раз, за организацию экскурсий! Нам повезло, что в отеле порекомендовали к Вам обратиться:) Уже скучаем и хотим в замечательный Кисловодск, бродить по парку, ездить в горы и есть хычины))

Е Елена Огроменное спасибо организаторам!

Вы огромные молодцы,вы настоящая команда. Путешествовать с Вами это интересно,комфортно, безопасно ‚весело. Вы очень гостеприимны! Джиппинг по Северному Кавказу- Вы лучшие! Отдельное спасибо гиду Альберту за крутые фото и настроение) хочется к Вам приехать снова и снова! До встречи!

Э Элла читать дальше поездках, перепада высоты совсем не чувствовалось, хотя поднимались на высоту 2700м. Было очень интересно узнать об истории края именно со слов коренного жителя-карачаевца, который как никто знает и чтит истинную историю своего народа! Ольга -замечательный организатор и прекрасный человек!!! Отдельное спасибо за прекрасные фото, виды и атмосферу тура!!! В следующем году продолжим путешествие по Кавказу только с Ольгой и Амином!!



От всей души желаем процветания Вашему проекту! Всем рекомендую!!! Огромное спасибо Ольге и Амину за незабываемые впечатления и отличное настроение!!! Были на экскурсии ‚тур прошёл замечательно в дружественной, приятной атмосфере. Амин прекрасный, опытный водитель, что очень важно в таких

А Анна Здравствуйте! Экскурсия отличная!

Все очень понравилось. На маршруте много интересных локаций! Отдельное спасибо Александру! Очень интересно все рассказывал, отвечал на все вопросы)Так же повезло с погодой!

Остались под хорошим впечатлением!

И Ирина Поездка прошла великолепно!!! Получили множество положительных эмоций! Спасибо огромное нашему гиду Амину, который провез нас по самым интересным и красивым местам, делал впечатляющие остановки и очень познавательно обо всем рассказывал!