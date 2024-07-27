Приглашаем в увлекательное путешествие, во время которого вы сможете не только насладиться красотами Кавказских Минеральных Вод, но и расслабиться, искупавшись в целебных водах.
Мы с вами прогуляемся по современному Железноводску, вдохновимся красотой парка «Зеленый Квартал», а после отправимся в Суворовские термальные источники.
Мы с вами прогуляемся по современному Железноводску, вдохновимся красотой парка «Зеленый Квартал», а после отправимся в Суворовские термальные источники.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Приглашаем на индивидуальную ежедневную невероятно насыщенную экскурсию, которая позволит вам отдохнуть и оздоровиться. За один день вы успеете:
- погрузиться в атмосферу современного Железноводска и насладиться сказочными видами;
- пропитаться невероятной энергией живописного парка «Зеленый Квартал»;
- вдохновиться великолепие красот, созданных руками человека;
- искупаться в источнике с животворящей водой и почувствовать себя на 10 лет моложе;
- услышать настоящие кавказские истории. Вы увидите:• Современный Железноводск. Поднимемся по летящей каскадной лестнице, посетим рукотворное Курортное озеро с романтической европейской набережной, с фонтанами и островком в центре. Восхитимся окружающими видами Кавказских гор и почувствуем ароматы густых лесов. В многочисленных уютных кафе отведаем блюда кавказской кухни.
- Парк «Зелёный Квартал» — удивительный парк, который расположен в сердце Кавказских Минеральных Вод. Мы прогуляемся под ненавязчивые мелодии по живописным аллеям с благоухающими цветами и экзотическими растениями, привезенными со всего мира. Пройдемся через лабиринт арок и скрытых уголков, встретим современные инсталляции и арт-объекты. Особый вид парк приобретает в тёмное время суток, когда включаются многочисленные иллюминации, которые создают волшебную атмосферу. Парк становится загадочным и романтичным.
- Суворовские термальные источники — комплекс горячих минеральных бассейнов в помещении и под открытом небом. Особое удовольствие доставляет купание в источниках в прохладное время. Купание станет финальным аккордом этой экскурсии. Благодаря идеально выстроенному маршруту, вы совсем не почувствуете усталости.
ежедневно 08.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Железноводск
- Парк «Зелёный Квартал»
- Суворовские термальные источники
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Питание
- Сувениры
- Входные билеты в парк и термальный источник
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 08.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Наш гид свяжется с Вами после бронирования для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Влада
27 июл 2024
Здравствуйте) экскурсиями очень довольны!! Амин очень начитанный, рассказал много интересного, отвечал на наши многочисленные вопросы! Очень внимательный))))
Альберт молодой ‚ энергичный, веселый, с хорошим чувством юмора, и благодаря всему этому поездка в Домбай была замечательной!
Нам очень повезло, что попали в вашу команду и познакомились с очень хорошими людьми!!! Спасибо большое)))
Обязательно будем рекомендовать вас друзьям!
Альберт молодой ‚ энергичный, веселый, с хорошим чувством юмора, и благодаря всему этому поездка в Домбай была замечательной!
Нам очень повезло, что попали в вашу команду и познакомились с очень хорошими людьми!!! Спасибо большое)))
Обязательно будем рекомендовать вас друзьям!
И
Инна
19 июл 2024
Анзор, спасибо за отличную экскурсию! Ты профессионал своего дела, большой молодец! Так держать!
М
Мария
11 июл 2024
Очень понравились экскурсии! Виды огонь! лучше гор могут быть только горы, которые еще не видел. водители - супер! Организация топ! Однозначно еще поедем с вами!
М
Марина
20 мая 2024
Добрый день)) отлично провели время. Хабиб очень понравился нам)) показал все интересные и красивые места. Мы в восторге. Хабиб сделал для нас пасмурный день солнечным)) мы очень довольны
Появилось желание съездить ещё раз. Благодарим за экскурсию
Очень много фотографий сделали на память
Появилось желание съездить ещё раз. Благодарим за экскурсию
Очень много фотографий сделали на память
П
Полина
18 мая 2024
Спасибо Вам, еще раз, за организацию экскурсий! Нам повезло, что в отеле порекомендовали к Вам обратиться:) Уже скучаем и хотим в замечательный Кисловодск, бродить по парку, ездить в горы и есть хычины))
Е
Елена
2 мая 2024
Огроменное спасибо организаторам!
Вы огромные молодцы,вы настоящая команда. Путешествовать с Вами это интересно,комфортно, безопасно ‚весело. Вы очень гостеприимны! Джиппинг по Северному Кавказу- Вы лучшие! Отдельное спасибо гиду Альберту за крутые фото и настроение) хочется к Вам приехать снова и снова! До встречи!
Вы огромные молодцы,вы настоящая команда. Путешествовать с Вами это интересно,комфортно, безопасно ‚весело. Вы очень гостеприимны! Джиппинг по Северному Кавказу- Вы лучшие! Отдельное спасибо гиду Альберту за крутые фото и настроение) хочется к Вам приехать снова и снова! До встречи!
Э
Элла
30 апр 2024
Огромное спасибо Ольге и Амину за незабываемые впечатления и отличное настроение!!! Были на экскурсии ‚тур прошёл замечательно в дружественной, приятной атмосфере. Амин прекрасный, опытный водитель, что очень важно в таких
А
Анна
25 апр 2024
Здравствуйте! Экскурсия отличная!
Все очень понравилось. На маршруте много интересных локаций! Отдельное спасибо Александру! Очень интересно все рассказывал, отвечал на все вопросы)Так же повезло с погодой!
Остались под хорошим впечатлением!
Все очень понравилось. На маршруте много интересных локаций! Отдельное спасибо Александру! Очень интересно все рассказывал, отвечал на все вопросы)Так же повезло с погодой!
Остались под хорошим впечатлением!
И
Ирина
16 апр 2024
Поездка прошла великолепно!!! Получили множество положительных эмоций! Спасибо огромное нашему гиду Амину, который провез нас по самым интересным и красивым местам, делал впечатляющие остановки и очень познавательно обо всем рассказывал!
И
Игорь
26 мар 2024
Руслан. Хотел поблагодарить за сегодняшнюю поездку. Ты очень приятный собеседник, интересный гид, и мне показалось, хороший человек. Я никогда еще не видел горы так близко. Нам с женой все очень понравилось. Рад знакомству.
Искренне желаю вам с семьей здоровья и других благ.
Будешь в Санкт Петербурге, звони пиши, встретим в лучших традициях нашего гостеприимства. Жму пять!
Искренне желаю вам с семьей здоровья и других благ.
Будешь в Санкт Петербурге, звони пиши, встретим в лучших традициях нашего гостеприимства. Жму пять!
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Кавказские приключения: Долина Нарзанов и Хасаут
Исследуйте живописные уголки Кавказа, наслаждаясь чистым воздухом, минеральными источниками и величием гор
Начало: По вашему адресу или Колоннада, памятник Ленина
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
13 ноя в 14:00
1 500₽ за человека