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Описание
Мы можем начать экскурсию в любом из четырёх городов.
Что вас ожидает
Пятигорск
Перед вами — неофициальная столица Кавказских Минеральных Вод и её главные достопримечательности: парк Цветник, грот Дианы, Эолова Арфа. Вы также увидите Китайскую беседку, а в самом парке — знаменитую скульптуру орла, ставшую, своего рода, эмблемой региона. И не обойдём вниманием природный колодец Провал, где гостей встречает неугомонный комбинатор — вы сможете загадать у него желание, выполнив нехитрый ритуал.
Ессентуки
Этот город запомнится своим необыкновенным курортным парком с беседками, красивой архитектурой, терренкурами и прекрасными фонтанами. По пути вы рассмотрите старинные сооружения, включая Николаевские ванны 19 века. И конечно, отсюда не уезжают, не отведав Ессентуки-17 и Ессентуки-4, известные на всю страну виды нарзана.
Кисловодск
А вот и «визитная карточка» нашей экскурсии. Посетим крупнейший городской парк Европы, подойдём к Колоннаде и прогуляемся по бульвару. На знаменитом «пятачке» я расскажу, почему его так назвали местные. Кроме того, я покажу знаменитую Нарзанную галерею, Октябрьские ванны и недавно построенный необыкновенный Кисловодский фонтан.
Железноводск
Гуляя по ещё одному парку, вы рассмотрите дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов и восточными орнаментами. Также вы увидите одну из самых длинных каскадных лестниц России. И конечно, на нашем пути будет Пушкинская галерея.
Организационные детали
Я встречу вас в любой точке Пятигорска, Ессентуков, Железноводска или Кисловодска и после экскурсии отвезу обратно
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
По желанию мы заедем в кафе с местной кухней, еда и напитки оплачиваются отдельно
Маршрут экскурсии можно скорректировать
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Кисловодске
Провёл 249 экскурсий для 236 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владимир, я прожил в Кисловодске всю жизнь, то есть 62 года. Уже четверть века езжу в горы — с каждым таким путешествием моя огромная любовь к природе только увеличивается. С радостью покажу вам местные горные достопримечательности и поделюсь накопленными знаниями.
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Отзывы и рейтинг
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Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
10 мар 2023
Нам очень понравилось. Не было избытка информации. Экскурсовод уточнил, что мы посетили и заменил нам экскурсию в Пятигорск, в котором мы побывали накануне, посещением Медовых водопадов, горы-кольцо и замка коварства и любви. Отличная экскурсия для тех, кто не был в Канминводах.
Мария
24 фев 2023
Благодарим Владимира за отличную поездку по городам КМВ. Владимир опытный водитель, интересный рассказчик, много знает о своём родном крае. Смог передать и нам свою любовь к Кавказу. Рекомендуем этого хорошего человека.
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