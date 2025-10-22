Вас ждет погружение в историю и культуру региона, посещение знаковых мест Пятигорска, Ессентуков, Железноводска и Кисловодска.
В Пятигорске вы увидите
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Посещение четырёх городов за один день
- 🚗 Комфортабельное передвижение на автомобиле
- 🏞️ Уникальные природные и архитектурные достопримечательности
- 📜 Интересные рассказы от местного жителя
- 🍽️ Возможность попробовать местную кухню
Что можно увидеть
- Парк Цветник
- Грот Дианы
- Эолова Арфа
- Китайская беседка
- Скульптура орла
- Колодец Провал
- Николаевские ванны
- Нарзанная галерея
- Октябрьские ванны
- Кисловодский фонтан
- Дворец эмира Бухарского
- Каскадная лестница
- Пушкинская галерея
Описание экскурсии
Мы можем начать экскурсию в любом из четырёх городов.
Что вас ожидает
Пятигорск
Перед вами — неофициальная столица Кавказских Минеральных Вод и её главные достопримечательности: парк Цветник, грот Дианы, Эолова Арфа. Вы также увидите Китайскую беседку, а в самом парке — знаменитую скульптуру орла, ставшую, своего рода, эмблемой региона. И не обойдём вниманием природный колодец Провал, где гостей встречает неугомонный комбинатор — вы сможете загадать у него желание, выполнив нехитрый ритуал.
Ессентуки
Этот город запомнится своим необыкновенным курортным парком с беседками, красивой архитектурой, терренкурами и прекрасными фонтанами. По пути вы рассмотрите старинные сооружения, включая Николаевские ванны 19 века. И конечно, отсюда не уезжают, не отведав Ессентуки-17 и Ессентуки-4, известные на всю страну виды нарзана.
Кисловодск
А вот и «визитная карточка» нашей экскурсии. Посетим крупнейший городской парк Европы, подойдём к Колоннаде и прогуляемся по бульвару. На знаменитом «пятачке» я расскажу, почему его так назвали местные. Кроме того, я покажу знаменитую Нарзанную галерею, Октябрьские ванны и недавно построенный необыкновенный Кисловодский фонтан.
Железноводск
Гуляя по ещё одному парку, вы рассмотрите дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов и восточными орнаментами. Также вы увидите одну из самых длинных каскадных лестниц России. И конечно, на нашем пути будет Пушкинская галерея.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
- По желанию мы заедем в кафе с местной кухней, еда и напитки оплачиваются отдельно
- Маршрут экскурсии можно скорректировать
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Я не профессиональный гид, поэтому на экскурсии не будет углублённых классических рассказов — но вы откроете для себя КМВ глазами увлечённого местного жителя!
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