Откройте для себя великолепие Кавказских Минеральных Вод с индивидуальной экскурсией из Кисловодска.Вас ждет погружение в историю и культуру региона, посещение знаковых мест Пятигорска, Ессентуков, Железноводска и Кисловодска.В Пятигорске вы увидите

парк Цветник, грот Дианы и Эолову Арфу, а также сможете загадать желание у природного колодца Провал. В Ессентуках вас встретят курортный парк с беседками и знаменитые Николаевские ванны. Кисловодск порадует крупнейшим городским парком Европы и Нарзанной галереей, а в Железноводске вы прогуляетесь по парку с дворцом эмира Бухарского. Экскурсия на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva с увлеченным местным жителем, который поделится не только историческими фактами, но и местными легендами. По желанию, заедем в кафе с местной кухней. Это путешествие оставит яркие воспоминания и желание возвращаться сюда снова

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы можем начать экскурсию в любом из четырёх городов.

Что вас ожидает

Пятигорск

Перед вами — неофициальная столица Кавказских Минеральных Вод и её главные достопримечательности: парк Цветник, грот Дианы, Эолова Арфа. Вы также увидите Китайскую беседку, а в самом парке — знаменитую скульптуру орла, ставшую, своего рода, эмблемой региона. И не обойдём вниманием природный колодец Провал, где гостей встречает неугомонный комбинатор — вы сможете загадать у него желание, выполнив нехитрый ритуал.

Ессентуки

Этот город запомнится своим необыкновенным курортным парком с беседками, красивой архитектурой, терренкурами и прекрасными фонтанами. По пути вы рассмотрите старинные сооружения, включая Николаевские ванны 19 века. И конечно, отсюда не уезжают, не отведав Ессентуки-17 и Ессентуки-4, известные на всю страну виды нарзана.

Кисловодск

А вот и «визитная карточка» нашей экскурсии. Посетим крупнейший городской парк Европы, подойдём к Колоннаде и прогуляемся по бульвару. На знаменитом «пятачке» я расскажу, почему его так назвали местные. Кроме того, я покажу знаменитую Нарзанную галерею, Октябрьские ванны и недавно построенный необыкновенный Кисловодский фонтан.

Железноводск

Гуляя по ещё одному парку, вы рассмотрите дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов и восточными орнаментами. Также вы увидите одну из самых длинных каскадных лестниц России. И конечно, на нашем пути будет Пушкинская галерея.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva

По желанию мы заедем в кафе с местной кухней, еда и напитки оплачиваются отдельно

Маршрут экскурсии можно скорректировать

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Я не профессиональный гид, поэтому на экскурсии не будет углублённых классических рассказов — но вы откроете для себя КМВ глазами увлечённого местного жителя!