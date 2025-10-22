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Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)

Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
Откройте для себя великолепие Кавказских Минеральных Вод с индивидуальной экскурсией из Кисловодска.

Вас ждет погружение в историю и культуру региона, посещение знаковых мест Пятигорска, Ессентуков, Железноводска и Кисловодска.

В Пятигорске вы увидите
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парк Цветник, грот Дианы и Эолову Арфу, а также сможете загадать желание у природного колодца Провал. В Ессентуках вас встретят курортный парк с беседками и знаменитые Николаевские ванны.

Кисловодск порадует крупнейшим городским парком Европы и Нарзанной галереей, а в Железноводске вы прогуляетесь по парку с дворцом эмира Бухарского.

Экскурсия на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva с увлеченным местным жителем, который поделится не только историческими фактами, но и местными легендами. По желанию, заедем в кафе с местной кухней. Это путешествие оставит яркие воспоминания и желание возвращаться сюда снова

4.9
66 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Посещение четырёх городов за один день
  • 🚗 Комфортабельное передвижение на автомобиле
  • 🏞️ Уникальные природные и архитектурные достопримечательности
  • 📜 Интересные рассказы от местного жителя
  • 🍽️ Возможность попробовать местную кухню
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)

Что можно увидеть

  • Парк Цветник
  • Грот Дианы
  • Эолова Арфа
  • Китайская беседка
  • Скульптура орла
  • Колодец Провал
  • Николаевские ванны
  • Нарзанная галерея
  • Октябрьские ванны
  • Кисловодский фонтан
  • Дворец эмира Бухарского
  • Каскадная лестница
  • Пушкинская галерея

Описание экскурсии

Мы можем начать экскурсию в любом из четырёх городов.

Что вас ожидает

Пятигорск

Перед вами — неофициальная столица Кавказских Минеральных Вод и её главные достопримечательности: парк Цветник, грот Дианы, Эолова Арфа. Вы также увидите Китайскую беседку, а в самом парке — знаменитую скульптуру орла, ставшую, своего рода, эмблемой региона. И не обойдём вниманием природный колодец Провал, где гостей встречает неугомонный комбинатор — вы сможете загадать у него желание, выполнив нехитрый ритуал.

Ессентуки

Этот город запомнится своим необыкновенным курортным парком с беседками, красивой архитектурой, терренкурами и прекрасными фонтанами. По пути вы рассмотрите старинные сооружения, включая Николаевские ванны 19 века. И конечно, отсюда не уезжают, не отведав Ессентуки-17 и Ессентуки-4, известные на всю страну виды нарзана.

Кисловодск

А вот и «визитная карточка» нашей экскурсии. Посетим крупнейший городской парк Европы, подойдём к Колоннаде и прогуляемся по бульвару. На знаменитом «пятачке» я расскажу, почему его так назвали местные. Кроме того, я покажу знаменитую Нарзанную галерею, Октябрьские ванны и недавно построенный необыкновенный Кисловодский фонтан.

Железноводск

Гуляя по ещё одному парку, вы рассмотрите дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов и восточными орнаментами. Также вы увидите одну из самых длинных каскадных лестниц России. И конечно, на нашем пути будет Пушкинская галерея.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней, еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Маршрут экскурсии можно скорректировать
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Я не профессиональный гид, поэтому на экскурсии не будет углублённых классических рассказов — но вы откроете для себя КМВ глазами увлечённого местного жителя!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1413 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Павел и я с командой несколько десятков раз за сезон езжу в горы — с каждым таким путешествием наша огромная любовь к природе только увеличивается. С радостью покажем вам местные горные достопримечательности. С нами вы откроете КМВ глазами местного жителя!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
5
3
1
2
2
1
1
Железовский
Спасибо,Владимиру за хорошо проседенное время. Экскурсии интересные,много интересной информации. Подача материала легкая,с юмором. У Владимира хорошее знание предмета и не только по теме экскурсии,также рассказал где можно вкусно поесть и где преобрести сувениры. Много узнали о свойствах нарзанов,некоторые попробовали. Еще раз спасибо Владимиру.
Спасибо,Владимиру за хорошо проседенное время. Экскурсии интересные,много интересной информации. Подача материала легкая,с юмором. У Владимира хорошее
Спасибо,Владимиру за хорошо проседенное время. Экскурсии интересные,много интересной информации. Подача материала легкая,с юмором. У Владимира хорошее
Спасибо,Владимиру за хорошо проседенное время. Экскурсии интересные,много интересной информации. Подача материала легкая,с юмором. У Владимира хорошее
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Елена
Восхитительная поездка. Неизгладимые впечатления от встречи с замечательным, интересным и очень душевным человеком. Будем вспоминать Владимира. Очень рекомендую эту экскурсию. Большое спасибо за прекрасный день, проведенный вместе!
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Е
Замечательный экскурсовод Владимир! Все очень понравилось! Однозначно рекомендуем!
Замечательный экскурсовод Владимир! Все очень понравилось! Однозначно рекомендуем!
Замечательный экскурсовод Владимир! Все очень понравилось! Однозначно рекомендуем!
Замечательный экскурсовод Владимир! Все очень понравилось! Однозначно рекомендуем!
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Вика
Огромное спасибо Владимиру. Начиная с организации: при бронироварии сразу ответил и договорилтсь о встрече, а это за 3 или 4 месяца!
Накануне, обговорили время.
В день встречи это было минута в минуту.
Машина
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чистая, вождение идеальное, паузы на обед и личные были очень вовремя.
Ну, а сама экскурсия. Мы впервые в КМВ. И это первое знакомство произошло по городам КМВ с Владимиром. Сказать, что влюбилась в край, ничего не сказать. Мы узнали много и даже больше. Не было засилья дат и имен, было все в меру, интересно, легко. Человек обожает свой край и город.
Интересный собеседник, очень тактичный человек. Жаль, что забронировано заранее вперед у других, доверили бы свой отпуск Владимиру целиком. Рекомендую.

Огромное спасибо Владимиру. Начиная с организации: при бронироварии сразу ответил и договорилтсь о встрече, а это за 3 или 4 месяца!
Огромное спасибо Владимиру. Начиная с организации: при бронироварии сразу ответил и договорилтсь о встрече, а это за 3 или 4 месяца!
Огромное спасибо Владимиру. Начиная с организации: при бронироварии сразу ответил и договорилтсь о встрече, а это за 3 или 4 месяца!
Огромное спасибо Владимиру. Начиная с организации: при бронироварии сразу ответил и договорилтсь о встрече, а это за 3 или 4 месяца!
Огромное спасибо Владимиру. Начиная с организации: при бронироварии сразу ответил и договорилтсь о встрече, а это за 3 или 4 месяца!
Огромное спасибо Владимиру. Начиная с организации: при бронироварии сразу ответил и договорилтсь о встрече, а это за 3 или 4 месяца!
Огромное спасибо Владимиру. Начиная с организации: при бронироварии сразу ответил и договорилтсь о встрече, а это за 3 или 4 месяца!
Огромное спасибо Владимиру. Начиная с организации: при бронироварии сразу ответил и договорилтсь о встрече, а это за 3 или 4 месяца!+1
Огромное спасибо Владимиру. Начиная с организации: при бронироварии сразу ответил и договорилтсь о встрече, а это за 3 или 4 месяца!
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Софья
21.04.2025 посещали семьёй экскурсию с гидом Владимиром. Очень содержательная экскурсия, много интересной и полезной информации. В КМВ приезжали впервые, поэтому такая экскурсия по всем городам помогла как-то сориентироваться, теперь у
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нас уже сложилось представление, куда обязательно мы поедем в следующий раз. Отдельное спасибо Владимиру, за то, что пообедать привёз в очень хорошую столовую, а также, вечером перед самолётом завёз поужинать замечательными осетинскими пирогами, а потом довёз до аэропорта. Большое спасибо, экскурсия была замечательной!

21.04.2025 посещали семьёй экскурсию с гидом Владимиром. Очень содержательная экскурсия, много интересной и полезной информации. В
21.04.2025 посещали семьёй экскурсию с гидом Владимиром. Очень содержательная экскурсия, много интересной и полезной информации. В
21.04.2025 посещали семьёй экскурсию с гидом Владимиром. Очень содержательная экскурсия, много интересной и полезной информации. В
21.04.2025 посещали семьёй экскурсию с гидом Владимиром. Очень содержательная экскурсия, много интересной и полезной информации. В
21.04.2025 посещали семьёй экскурсию с гидом Владимиром. Очень содержательная экскурсия, много интересной и полезной информации. В
21.04.2025 посещали семьёй экскурсию с гидом Владимиром. Очень содержательная экскурсия, много интересной и полезной информации. В
21.04.2025 посещали семьёй экскурсию с гидом Владимиром. Очень содержательная экскурсия, много интересной и полезной информации. В
21.04.2025 посещали семьёй экскурсию с гидом Владимиром. Очень содержательная экскурсия, много интересной и полезной информации. В
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В
Очень грамотный и эрудированный гид. Нам было очень интересно!!! Любит свой край и знает историю.
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