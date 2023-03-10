Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день

«Великолепная четвёрка» кавказских городов в комфортном и увлекательном путешествии

5
2 отзыва
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За полдня вы объедете четыре города Кавказских Минеральных Вод и составите объемное представление о нашем регионе.

Кисловодский парк и Николаевские ванны в Ессентуках, лермонтовские места в Пятигорске и загадочный дворец эмира Бухарского.

Вы посетите самые интересные достопримечательности, а лёгкие рассказы о крае сделают поездку приятной и познавательной.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Мы можем начать экскурсию в любом из четырёх городов.

Что вас ожидает

Пятигорск

Перед вами — неофициальная столица Кавказских Минеральных Вод и её главные достопримечательности: парк Цветник, грот Дианы, Эолова Арфа. Вы также увидите Китайскую беседку, а в самом парке — знаменитую скульптуру орла, ставшую, своего рода, эмблемой региона. И не обойдём вниманием природный колодец Провал, где гостей встречает неугомонный комбинатор — вы сможете загадать у него желание, выполнив нехитрый ритуал.

Ессентуки

Этот город запомнится своим необыкновенным курортным парком с беседками, красивой архитектурой, терренкурами и прекрасными фонтанами. По пути вы рассмотрите старинные сооружения, включая Николаевские ванны 19 века. И конечно, отсюда не уезжают, не отведав Ессентуки-17 и Ессентуки-4, известные на всю страну виды нарзана.

Кисловодск

А вот и «визитная карточка» нашей экскурсии. Посетим крупнейший городской парк Европы, подойдём к Колоннаде и прогуляемся по бульвару. На знаменитом «пятачке» я расскажу, почему его так назвали местные. Кроме того, я покажу знаменитую Нарзанную галерею, Октябрьские ванны и недавно построенный необыкновенный Кисловодский фонтан.

Железноводск

Гуляя по ещё одному парку, вы рассмотрите дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов и восточными орнаментами. Также вы увидите одну из самых длинных каскадных лестниц России. И конечно, на нашем пути будет Пушкинская галерея.

Организационные детали

  • Я встречу вас в любой точке Пятигорска, Ессентуков, Железноводска или Кисловодска и после экскурсии отвезу обратно
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней, еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Маршрут экскурсии можно скорректировать

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
10 мар 2023
Нам очень понравилось. Не было избытка информации. Экскурсовод уточнил, что мы посетили и заменил нам экскурсию в Пятигорск, в котором мы побывали накануне, посещением Медовых водопадов, горы-кольцо и замка коварства и любви. Отличная экскурсия для тех, кто не был в Канминводах.
Мария
24 фев 2023
Благодарим Владимира за отличную поездку по городам КМВ. Владимир опытный водитель, интересный рассказчик, много знает о своём родном крае. Смог передать и нам свою любовь к Кавказу. Рекомендуем этого хорошего человека.
Благодарим Владимира за отличную поездку по городам КМВ. Владимир опытный водитель, интересный рассказчик, много знает оБлагодарим Владимира за отличную поездку по городам КМВ. Владимир опытный водитель, интересный рассказчик, много знает оБлагодарим Владимира за отличную поездку по городам КМВ. Владимир опытный водитель, интересный рассказчик, много знает оБлагодарим Владимира за отличную поездку по городам КМВ. Владимир опытный водитель, интересный рассказчик, много знает о

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