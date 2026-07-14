Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Кавказские Минеральные Воды запомнятся вам умиротворяющей курортной атмосферой, старинной архитектурой, утопающими в зелени городами и окружающими их горами. Мы покажем самые интересные места Кисловодска и Пятигорска, поможем раскрыть их прошлое и настоящее. А еще ненадолго заглянем в Карачаево-Черкесию, чтобы увидеть Медовые водопады!
Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова. Затем отправимся исследовать Кисловодск — самый южный город Ставропольского края. Прогуляемся по ухоженному Курортному бульвару, посетим национальный парк и поднимемся на смотровую площадку с фантастическими видами.
Гора Кольцо и Медовые водопады
Во второй части путешествия сделаем акцент на природных сокровищах региона. Вы увидите необычную гору Кольцо и живописные Медовые водопады, расположенные в соседней Карачаево-Черкесии. Пройдете по оборудованной тропинке вдоль речки, наслаждаясь видами, заглянете в аутентичное кафе и оцените местную кухню. Самые бесстрашные смогут прокатиться на зип-лайне над ущельем!
Организационные детали
Все авто — представительского класса
Билеты на Медовые водопады не включены в стоимость — 300 ₽ с чел.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Катание на зип-лайне по желанию. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 981 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Все наши экскурсии проводятся на комфортабельных Toyota Land Cruiser и минивэне Toyota Alphard. Мы проводим экскурсии по всему Кавказу. Всегда ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
–
3
–
2
–
1
–
Светлана
Потрясающая поездка! Маршрут из Кисловодска охватывает максимум красоты: мощь Медовых водопадов, парки Железноводска и исторические виды Пятигорска. Отдельная благодарность нашему гиду-водителю за профессионализм. Виртуозное вождение на горных серпантинах подарило полную безопасность, а глубокие, увлекательные рассказы превратили дорогу в замечательную экскурсию! Организация экскурсии, безопасность маршрута, отличный гид. Без сомнений рекомендуем! 10 из 10.
Вам был полезен этот отзыв?
Элина
Экскурсию по КМВ нам провел Роман, за что ему огромное спасибо! Сразу хочется отметить, что тк мы отдыхали в Кисловодске, то уже успели посмотреть город, а хотелось увидеть что то читать дальшеуменьшить
новое, поэтому без труда Кисловодск был заменен на Железноводск. Очень удачно вначале экскурсии посмотрели гору Кольцо и посетили Медовые водопады, можно сказать, были там одни, без толп экскурсионных групп) Неспешно прогулялись по Пятигорску и Железноводску. Приятная экскурсия с достаточным количеством необходимой и интересной информации. Очень благодарны Роману, что он чутко подстроился под наш ритм!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Надежда
Путешествовали по КМВ с Виталием. В восторге вся компания! Очень хорошо подобран маршрут, Виталий - очень приятный в общении, интересно рассказывает и отвечает абсолютно на все вопросы. Помог нам сделать читать дальшеуменьшить
классные фото на фоне потрясающих достопримечательностей. Автомобиль очень комфортный - мы впятером свободно и удобно разместились. Будем давать контакты Виталия друзьям и обязательно обратимся к нему, когда приедем еще! Огромное спасибо за интереснейшее и комфортное путешествие!!!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Василий
Всё отлично, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Галина
Всё замечательно. Отличный экскурсовод. Чистая большая удобная машина. Обошли весь город. Немного подвела погода. В целом рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юрий
Большое спасибо Виталию. Он стал для нас первооткрывателем КМВ. Прилетели накануне вечером впервые. Утром нас встретил Виталий. Автомобиль очень удобный. Сам Виталий местный,очень хорошо знающий и понимающий материал. Легко адаптирующий к нашим запросам и предпочтением. Всё было очень интересно, приятным бонусом стала экскурсия в Ессентуки. Во общем зародил нас настроением и интересом на весь краткосрочный отпуск. Всем рекомендую, не пожалеете!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска»