Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска

Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день

Индивидуально
для 6 чел.
Кавказские Минеральные Воды запомнятся вам умиротворяющей курортной атмосферой, старинной архитектурой, утопающими в зелени городами и окружающими их горами.

Мы покажем самые интересные места Кисловодска и Пятигорска, поможем раскрыть их прошлое и настоящее.

А еще ненадолго заглянем в Карачаево-Черкесию, чтобы увидеть Медовые водопады!
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пятигорск и Кисловодск

Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова. Затем отправимся исследовать Кисловодск — самый южный город Ставропольского края. Прогуляемся по ухоженному Курортному бульвару, посетим национальный парк и поднимемся на смотровую площадку с фантастическими видами.

Гора Кольцо и Медовые водопады

Во второй части путешествия сделаем акцент на природных сокровищах региона. Вы увидите необычную гору Кольцо и живописные Медовые водопады, расположенные в соседней Карачаево-Черкесии. Пройдете по оборудованной тропинке вдоль речки, наслаждаясь видами, заглянете в аутентичное кафе и оцените местную кухню. Самые бесстрашные смогут прокатиться на зип-лайне над ущельем.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Все авто — представительского класса
  • Билеты на Медовые водопады не включены в стоимость — 50 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Катание на зип-лайне по желанию. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные💧ВодопадыМедовые водопады🗽ДостопримечательностиПятигорскГора Кольцо

Еще несколько похожих предложений в Кисловодске

Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
В группе
до 30 чел.
1 000
за 1 чел.
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
🚌 На автобусе
Вы посетите необычную природную достопримечательность Кольцо гору, увидите живописные Медовые водопады, расположившиеся
27 ноя
28 ноя
29 ноя
ещё...
Каждый день в 14:00, воскресенье в 9:00
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора Кольцо
Индивидуально
для 4 чел.
5
26
5 200
за 1-4 чел.
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора Кольцо
🚗 На машине
Отправиться за яркими впечатлениями к комплексу сказочных водопадов и услышать легенды горы Кольцо
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
В группе
до 20 чел.
4.2
77
900
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
🚌 На автобусе
Северный Кавказ - рай для любителей природы
27 ноя
28 ноя
29 ноя
ещё...
Медовые водопады + Кольцо-гора + Замок коварства и любви
Индивидуально
для 8 чел.
7 000
за 1-8 чел.
Медовые водопады + Кольцо-гора + Замок коварства и любви
Приглашаю вас в путешествие в долину реки Аликоновка
ежедневно, время по договорённости.
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
Индивидуально
для 5 чел.
4.5
2
10 000
за 1-5 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
🚌 На автобусе
Добро пожаловать на Кавказ
По договоренности
Трансфер из аэропорта Минеральных Вод в любой город КМВ
Индивидуально
для 8 чел.
2 000
за 1-8 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральных Вод в любой город КМВ
🚘 Трансфер
Предлагаю вам трансфер из аэропорта Минеральных Вод в любой город Кавказских Минеральных Вод на комфортабельном минивэне
Ежедневно, по договоренности
Потрясающие окрестности Кисловодска
Индивидуально
для 8 чел.
5
3
6 000
за 1-8 чел.
Потрясающие окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Необычный замок, гора Кольцо, Медовые водопады и шикарные виды города на авто-пешеходной экскурсии
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
Индивидуально
для 3 чел.
5
34
6ч 30м
7 800
за 1-3 чел.
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
🚗 На машине
Познакомиться с символами Кисловодска, Пятигорска и Железноводска и взглянуть на них глазами поэта
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Индивидуально
до 4 чел.
4.9
18
10ч
9 000
за 1-4 чел.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Индивидуально
для 4 чел.
4.4
7
8 500
за 1-4 чел.
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне
2 дек
3 дек
6 дек
ещё...
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Индивидуально
для 7 чел.
12 000
за 1-7 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
🚗 На машине
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
28 ноя
29 ноя
30 ноя
ещё...
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
60
9 200
за 1-5 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
🚗 На машине
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
30 ноя
2 дек
3 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
🇷🇺