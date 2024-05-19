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место отдохновения, очень рекомендую посетить. Петропавловский храмовый комплекс с самой высокой фигурой Иисуса - восхитительное место. Изумило своей неповторимостью. Такого мы еще нигде не видели. Огромное спасибо гиду - Аркадию. Очень интересно рассказывает, много знает, узнали очень много местных особенности. Очень приятно было провести с ним этот замечательный день. Еще и посмотреть Пятигорск, потереть нос Кисе Воробьянинову на удачу, сфоткаться с Остапом Бендером у Провала)), выпить вкуснейший кофе в старинном кафе Пятигорска, и завершить день в Суворовских термальных источниках. Мы очень благодарны Аркадию за продуманный маршрут, внимательность ко всем нашим пожелания. Всем рекомендуем путешествие по Кавказским Минеральным Волам вместе с этим замечательным молодым человеком.