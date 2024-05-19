1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия19 мая 2024Были на экскурсии с Русланом. Очень все понравилось. Душевно, ненавязчиво, интересно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым
- ЕЕлена10 мая 2024Экскурсия очень интересная. Гора «Кольцо» - шикарный вид на Кисловодск, отличные фото, интересная легенда появления провалов в горе. Медовые водопады -
- ЕЕвгения5 марта 2024Экскурсия по Суворовским источникамПонравилась очень экскурсия. Гид Роман очень грамотный и доброжелательный. Спасибо за экскурсию.
- ДДмитрий10 февраля 2024Экскурсия по Суворовским источникамХороший трансфер. Очень приятно купаться в тёплых источниках зимой. Единственное, что в самих источниках не очень комфортно переодеваться, т. к. маленькое пространство и не совсем чистые и оборудованы душевые кабинки, брезгливым людям будет не очень приятно.
- ММария3 января 2024Спасибо потрясающему гиду Марату, рассказывал о крае и местах которые посещали, рассказ много местных легенд и обычаев. Сами места потрясающие, особенно горячие источники! Место релакса и наслаждения! Очень рекомендую данную экскурсию!
- ААндрей5 декабря 2023Суворовский термальный источник: спа-экскурсияСпасибо. Все очень понравилось. Гид замечательный. Впечатления просто супер.
- ООльга3 ноября 2023Огромное спасибо Аркадию за прекрасную экскурсию по городам КМВ. Были учтены все наши запросы и пожелания. Во время маршрута Аркадий
- ССветлана27 октября 2023Практически успели посмотреть весь КМВ. Аркадий провел очень информативную и интересную экскурсию. Было очень приятно пообщаться с молодым, эрудированным и хорошо образованным человеком. Рекомендуем.
- ННадежда14 сентября 2023Суворовские источникиПоездка в Суворовские ванны понравилась, хорошее оформление, чистота, удобство, множество бассейнов с разной температурой воды. Наш гид Ирина выше всяких похвал! Во время поездки узнали много интересной и полезной информации. Её профессионализм, душевность, клиентоориентированность на самом высоком уровне.
- ЕЕлена3 февраля 2023Экскурсия-конструктор прошла отлично. Наш гид-водитель Карен учёл все наши пожелания. Нашим дети 8 лет были в восторге. Спасибо огромное!!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Суворовские термальные источники»
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