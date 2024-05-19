Суворовские термальные источники – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Суворовские термальные источники» в Кисловодске, цены от 12 255 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 000 за всё до 4 чел.
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
    Были на экскурсии с Русланом. Очень все понравилось. Душевно, ненавязчиво, интересно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
    Экскурсия очень интересная. Гора «Кольцо» - шикарный вид на Кисловодск, отличные фото, интересная легенда появления провалов в горе. Медовые водопады -
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    место отдохновения, очень рекомендую посетить. Петропавловский храмовый комплекс с самой высокой фигурой Иисуса - восхитительное место. Изумило своей неповторимостью. Такого мы еще нигде не видели. Огромное спасибо гиду - Аркадию. Очень интересно рассказывает, много знает, узнали очень много местных особенности. Очень приятно было провести с ним этот замечательный день. Еще и посмотреть Пятигорск, потереть нос Кисе Воробьянинову на удачу, сфоткаться с Остапом Бендером у Провала)), выпить вкуснейший кофе в старинном кафе Пятигорска, и завершить день в Суворовских термальных источниках. Мы очень благодарны Аркадию за продуманный маршрут, внимательность ко всем нашим пожелания. Всем рекомендуем путешествие по Кавказским Минеральным Волам вместе с этим замечательным молодым человеком.

  • Е
    Евгения
    5 марта 2024
    Экскурсия по Суворовским источникам
    Понравилась очень экскурсия. Гид Роман очень грамотный и доброжелательный. Спасибо за экскурсию.
  • Д
    Дмитрий
    10 февраля 2024
    Экскурсия по Суворовским источникам
    Хороший трансфер. Очень приятно купаться в тёплых источниках зимой. Единственное, что в самих источниках не очень комфортно переодеваться, т. к. маленькое пространство и не совсем чистые и оборудованы душевые кабинки, брезгливым людям будет не очень приятно.
  • М
    Мария
    3 января 2024
    Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
    Спасибо потрясающему гиду Марату, рассказывал о крае и местах которые посещали, рассказ много местных легенд и обычаев. Сами места потрясающие, особенно горячие источники! Место релакса и наслаждения! Очень рекомендую данную экскурсию!
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  • А
    Андрей
    5 декабря 2023
    Суворовский термальный источник: спа-экскурсия
    Спасибо. Все очень понравилось. Гид замечательный. Впечатления просто супер.
  • О
    Ольга
    3 ноября 2023
    Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
    Огромное спасибо Аркадию за прекрасную экскурсию по городам КМВ. Были учтены все наши запросы и пожелания. Во время маршрута Аркадий
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    проявил себя как внимательный и профессиональный гид. Рассказывал нам очень много и интересно. Мы побывали на Медовых водопадах, закончили в термальных источниках. Ребенку тоже понравилось. Как водитель, тоже профессионал. Очень рекомендую

  • С
    Светлана
    27 октября 2023
    Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
    Практически успели посмотреть весь КМВ. Аркадий провел очень информативную и интересную экскурсию. Было очень приятно пообщаться с молодым, эрудированным и хорошо образованным человеком. Рекомендуем.
  • Н
    Надежда
    14 сентября 2023
    Суворовские источники
    Поездка в Суворовские ванны понравилась, хорошее оформление, чистота, удобство, множество бассейнов с разной температурой воды. Наш гид Ирина выше всяких похвал! Во время поездки узнали много интересной и полезной информации. Её профессионализм, душевность, клиентоориентированность на самом высоком уровне.
  • Е
    Елена
    3 февраля 2023
    Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
    Экскурсия-конструктор прошла отлично. Наш гид-водитель Карен учёл все наши пожелания. Нашим дети 8 лет были в восторге. Спасибо огромное!!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Суворовские термальные источники»

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  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
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Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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