Экскурсия по Онежскому озеру — прекрасное дополнение к посещению музея-заповедника «Кижи». Путешествуя в мини-группе, вы познакомитесь с малыми храмовыми постройками — часовнями, распространенными на территории Кижской волости, узнаете об особенностях традиционной деревянной архитектуры и исконном укладе жизни крестьян конца 19 — начала 20 века.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ожерелье Кижского погоста

Во время водной прогулки вы получите более объемное представление об исторических памятниках и красотах Кижской волости, ценной не только знаменитым музейным островом. В нашей программе — сохранившиеся в окрестных деревнях часовни 18-19 вв:

Успения Богородицы в д. Васильево

Спаса Нерукотворного в д. Вигово

Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского в д. Подъельники

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в д. Еглово

Петра и Павла в д. Насоновщина

Преображения Господня в д. Кавгора

Кирика и Иулитты в д. Воробьи

Как проходит экскурсия

Вас ждет путешествие на катере с тентом или без (в зависимости от погоды), на маршруте планируется два выхода к часовням и прогулка по деревням, остальные достопримечательности осматриваются с воды.

Организационные детали

Экскурсия начинается от острова Кижи или деревни Оятевщина, туда необходимо добраться самостоятельно