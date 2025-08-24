Экскурсия по Онежскому озеру — прекрасное дополнение к посещению музея-заповедника «Кижи».
Путешествуя в мини-группе, вы познакомитесь с малыми храмовыми постройками — часовнями, распространенными на территории Кижской волости, узнаете об особенностях традиционной деревянной архитектуры и исконном укладе жизни крестьян конца 19 — начала 20 века.
Путешествуя в мини-группе, вы познакомитесь с малыми храмовыми постройками — часовнями, распространенными на территории Кижской волости, узнаете об особенностях традиционной деревянной архитектуры и исконном укладе жизни крестьян конца 19 — начала 20 века.
Описание экскурсии
Ожерелье Кижского погоста
Во время водной прогулки вы получите более объемное представление об исторических памятниках и красотах Кижской волости, ценной не только знаменитым музейным островом. В нашей программе — сохранившиеся в окрестных деревнях часовни 18-19 вв:
- Успения Богородицы в д. Васильево
- Спаса Нерукотворного в д. Вигово
- Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского в д. Подъельники
- иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в д. Еглово
- Петра и Павла в д. Насоновщина
- Преображения Господня в д. Кавгора
- Кирика и Иулитты в д. Воробьи
Как проходит экскурсия
Вас ждет путешествие на катере с тентом или без (в зависимости от погоды), на маршруте планируется два выхода к часовням и прогулка по деревням, остальные достопримечательности осматриваются с воды.
Организационные детали
Экскурсия начинается от острова Кижи или деревни Оятевщина, туда необходимо добраться самостоятельно
- Путешествие на катере возможно с 1 мая по 15 ноября
- Экскурсия длится 2-2.5 часа. Возможно отправление от причала на острове Кижи или в д. Оятевщина.
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви (можно резиновые сапоги); не помешает курта/дождевик и головной убор; также возьмите спрей от комаров/клещей и, по желанию, перекус.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
О. Кижи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кижи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 508 туристов
Здравствуйте, у нас команда местных жителей из Заонежья. Живём в деревнях около острова Кижи. Все детство провели на этой территории. Знаем все потаенные места и готовы рассказать и показать их нашим гостям. Некоторые из нас работали в музее Кижи и имеют большой опыт в проведении экскурсий и обладают значительным багажем знаний, другие являются прекрасными гидами-проводниками по карельской тайге.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Классная водная прогулка по заповеднику с высадкой к часовням, к которым не попадешь без катера. Очень красивые виды на Кижи с воды. Иван отличный рассказчик, коренной житель заповедных мест. После мы вышли на остров и прошли стандартные туристические маршруты. Иван организовал дальнейший трансфер на материк
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М
Недавно мы побывали на экскурсии по острову Кижи и "Кижскому ожерелью" — и это стало одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия! Особую благодарность хотим выразить нашему гиду Ивану. Это
+2
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Огромное спасибо Ивану за потрясающую экскурсию по «Ожерелью Кижи»! Иван коренной житель Заонежья, долгое время работал в музее Кижи, участвовал в этнографических экспедициях. Он рассказал нам очень многое о жизни
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Прекрасная экскурсия у нас получилась!
Спасибо Ивану! Он местный житель, поведал нам много интересного. Прокатились с ветерком на радость всей семье!
Мы не по погоде оделись, поэтому не выходили к часовенкам. Места тут очень комариные и по словам местных еще и змеиные.
Спасибо Ивану! Он местный житель, поведал нам много интересного. Прокатились с ветерком на радость всей семье!
Мы не по погоде оделись, поэтому не выходили к часовенкам. Места тут очень комариные и по словам местных еще и змеиные.
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М
Все прекрасно, Иван провел отличную экскурсию, рекомендуем!!!
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Е
Очень понравились и экскурсия, и экскурсовод. Грамотный, эрудированный, прекрасно знает место, о котором рассказывает, что было, что есть. Очень приятно слышать, что молодого человека волнует то, что будет с этим
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от 20 000 ₽ за экскурсию