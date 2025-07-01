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Экскурсии в Кижи

Найдено 1 экскурсия в Кижи, цена 15 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Водная прогулка «Кижское ожерелье»
На катере
2.5 часа
12 отзывов
Водная прогулка
Водная прогулка «Кижское ожерелье»
Прокатиться на катере по озеру и познакомиться с историей, культурой и архитектурой Заонежья
Начало: О. Кижи
2 авг в 14:00
4 авг в 12:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июля 2025
    Водная прогулка «Кижское ожерелье»
    Иван провел замечательную экскурсию. Рекомендую.
  • М
    Марина
    14 июня 2025
    Водная прогулка «Кижское ожерелье»
    Недавно мы побывали на экскурсии по острову Кижи и "Кижскому ожерелью" — и это стало одним из самых ярких впечатлений
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    нашего путешествия! Особую благодарность хотим выразить нашему гиду Ивану. Это настоящий профессионал, влюблённый в своё дело. Его знания, глубокое понимание истории и культуры региона, а главное — умение увлекательно и живо передать эту информацию, сделали нашу экскурсию не просто интересной, а по-настоящему уникальной. Иван рассказывал не по шаблону, а с душой, с множеством деталей, которых не найдёшь в путеводителях. Благодаря ему мы увидели Кижи не просто как красивое место, а как живую часть истории и культурного наследия России. Экскурсия прошла на одном дыхании, и хочется вернуться вновь, чтобы услышать ещё больше. Огромное спасибо за такой опыт! Рекомендуем всем — если попадёте на Кижи, постарайтесь попасть именно к Ивану. Это того стоит!

    Недавно мы побывали на экскурсии по острову Кижи и "Кижскому ожерелью" — и это стало однимНедавно мы побывали на экскурсии по острову Кижи и "Кижскому ожерелью" — и это стало однимНедавно мы побывали на экскурсии по острову Кижи и "Кижскому ожерелью" — и это стало однимНедавно мы побывали на экскурсии по острову Кижи и "Кижскому ожерелью" — и это стало однимНедавно мы побывали на экскурсии по острову Кижи и "Кижскому ожерелью" — и это стало однимНедавно мы побывали на экскурсии по острову Кижи и "Кижскому ожерелью" — и это стало однимНедавно мы побывали на экскурсии по острову Кижи и "Кижскому ожерелью" — и это стало однимНедавно мы побывали на экскурсии по острову Кижи и "Кижскому ожерелью" — и это стало однимНедавно мы побывали на экскурсии по острову Кижи и "Кижскому ожерелью" — и это стало однимНедавно мы побывали на экскурсии по острову Кижи и "Кижскому ожерелью" — и это стало одним
  • А
    Андрей
    7 июня 2025
    Водная прогулка «Кижское ожерелье»
    Иван супер приятный гид. Знающий, не занудный, интересный. Проехали на лодке по архипелагу. Посетили сам остров Кижи и постройки (за доплату). Очень очень круто! Всячески рекомендую
Забронируйте экскурсию в Кижи на 2025 год, 12 ⭐ отзывов, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь