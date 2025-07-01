Водная прогулка
Водная прогулка «Кижское ожерелье»
Прокатиться на катере по озеру и познакомиться с историей, культурой и архитектурой Заонежья
Начало: О. Кижи
2 авг в 14:00
4 авг в 12:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июля 2025Иван провел замечательную экскурсию. Рекомендую.
- ММарина14 июня 2025Недавно мы побывали на экскурсии по острову Кижи и "Кижскому ожерелью" — и это стало одним из самых ярких впечатлений
- ААндрей7 июня 2025Иван супер приятный гид. Знающий, не занудный, интересный. Проехали на лодке по архипелагу. Посетили сам остров Кижи и постройки (за доплату). Очень очень круто! Всячески рекомендую
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