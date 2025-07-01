читать дальше

нашего путешествия! Особую благодарность хотим выразить нашему гиду Ивану. Это настоящий профессионал, влюблённый в своё дело. Его знания, глубокое понимание истории и культуры региона, а главное — умение увлекательно и живо передать эту информацию, сделали нашу экскурсию не просто интересной, а по-настоящему уникальной. Иван рассказывал не по шаблону, а с душой, с множеством деталей, которых не найдёшь в путеводителях. Благодаря ему мы увидели Кижи не просто как красивое место, а как живую часть истории и культурного наследия России. Экскурсия прошла на одном дыхании, и хочется вернуться вновь, чтобы услышать ещё больше. Огромное спасибо за такой опыт! Рекомендуем всем — если попадёте на Кижи, постарайтесь попасть именно к Ивану. Это того стоит!