Найдено 1 экскурсия в Кизляре , цена 6500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Знакомьтесь, Кизляр Погулять по старинному дагестанскому городу, погрузиться в его историю и узнать о современной жизни Начало: У памятника Левашову от 6500 ₽ за всё до 10 чел.

Приглашаем вас на экскурсии по Кизляру, где вы сможете ощутить дух этого уникального места. Познакомьтесь с историческими достопримечательностями, искусством и культурой, а также посетите экскурсию на коньячный завод и откройте для себя мир высококачественных напитков. Забронируйте экскурсию прямо сейчас и погрузитесь в приключение!