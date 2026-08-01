Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Кизляр
Погулять по старинному дагестанскому городу, погрузиться в его историю и узнать о современной жизни
Начало: У памятника Левашову
13 авг в 14:30
14 авг в 14:30
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Приглашаем вас на экскурсии по Кизляру, где вы сможете ощутить дух этого уникального места. Познакомьтесь с историческими достопримечательностями, искусством и культурой, а также посетите экскурсию на коньячный завод и откройте для себя мир высококачественных напитков. Забронируйте экскурсию прямо сейчас и погрузитесь в приключение!