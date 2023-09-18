Знакомьтесь, Кизляр

Погулять по старинному дагестанскому городу, погрузиться в его историю и узнать о современной жизни

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О гиде
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Ответы на вопросы
Кизляр может похвастаться богатым прошлым. Возникнув как небольшое поселение, он превратился в 18 веке в крепость, а затем и в город. Я раскрою, как именно это произошло. А также расскажу о наших днях.

О том, чем живут местные, каковы особенности экономического развития города, какие предприятия здесь находятся и что впервые на территории России появилось именно в Кизляре.
Знакомьтесь, Кизляр
Знакомьтесь, Кизляр
Знакомьтесь, Кизляр
Знакомьтесь, Кизляр
Знакомьтесь, Кизляр
Знакомьтесь, Кизляр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кизляр сквозь эпохи

Вы увидите главные символы Кизляра: центральную улицу Советская, памятник военному Левашову, уютный парк, храм Святого Георгия и Коньячный завод. Выясните, что представляла собой крепость, положившая начало городу: каково было её устройство и как она защищала в «лихие годы» южные рубежи России. Услышите, как Кизляр развивался и разрастался, чем занимались его жители и как менялся их быт.

Известные гости города

Вы раскроете, зачем в Кизляр приезжали царь-преобразователь, Лев Толстой и автор «Трех мушкетеров». Почему в городе так высоко чтят память о герое Отечественной войны 1812 года — генерале Багратионе. И как здесь появились французские солдаты, если Наполеон не доходил до этих мест. А ещё я поясню, как с нашим городом связан знаменитый путешественник Филипп Ефремов.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Левашову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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