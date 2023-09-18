Погулять по старинному дагестанскому городу, погрузиться в его историю и узнать о современной жизни
О том, чем живут местные, каковы особенности экономического развития города, какие предприятия здесь находятся и что впервые на территории России появилось именно в Кизляре.
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Описание
Что вас ожидает
Кизляр сквозь эпохи
Вы увидите главные символы Кизляра: центральную улицу Советская, памятник военному Левашову, уютный парк, храм Святого Георгия и Коньячный завод. Выясните, что представляла собой крепость, положившая начало городу: каково было её устройство и как она защищала в «лихие годы» южные рубежи России. Услышите, как Кизляр развивался и разрастался, чем занимались его жители и как менялся их быт.
Известные гости города
Вы раскроете, зачем в Кизляр приезжали царь-преобразователь, Лев Толстой и автор «Трех мушкетеров». Почему в городе так высоко чтят память о герое Отечественной войны 1812 года — генерале Багратионе. И как здесь появились французские солдаты, если Наполеон не доходил до этих мест. А ещё я поясню, как с нашим городом связан знаменитый путешественник Филипп Ефремов.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Левашову
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.