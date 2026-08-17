Кизляр может похвастаться богатым прошлым. Возникнув как небольшое поселение, он превратился в 18 веке в крепость, а затем и в город. Я раскрою, как именно это произошло. А также расскажу о наших днях. О том, чем живут местные, каковы особенности экономического развития города, какие предприятия здесь находятся и что впервые на территории России появилось именно в Кизляре.

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Описание экскурсии

Кизляр сквозь эпохи

Вы увидите главные символы Кизляра: центральную улицу Советская, памятник военному Левашову, уютный парк, храм Святого Георгия и Коньячный завод. Выясните, что представляла собой крепость, положившая начало городу: каково было её устройство и как она защищала в «лихие годы» южные рубежи России. Услышите, как Кизляр развивался и разрастался, чем занимались его жители и как менялся их быт.

Известные гости города

Вы раскроете, зачем в Кизляр приезжали царь-преобразователь, Лев Толстой и автор «Трех мушкетеров». Почему в городе так высоко чтят память о герое Отечественной войны 1812 года — генерале Багратионе. И как здесь появились французские солдаты, если Наполеон не доходил до этих мест. А ещё я поясню, как с нашим городом связан знаменитый путешественник Филипп Ефремов.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.