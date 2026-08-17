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Знакомьтесь, Кизляр

Погулять по старинному дагестанскому городу, погрузиться в его историю и узнать о современной жизни
Кизляр может похвастаться богатым прошлым. Возникнув как небольшое поселение, он превратился в 18 веке в крепость, а затем и в город. Я раскрою, как именно это произошло. А также расскажу о наших днях.

О том, чем живут местные, каковы особенности экономического развития города, какие предприятия здесь находятся и что впервые на территории России появилось именно в Кизляре.
Знакомьтесь, Кизляр
Знакомьтесь, Кизляр
Знакомьтесь, Кизляр

Описание экскурсии

Кизляр сквозь эпохи

Вы увидите главные символы Кизляра: центральную улицу Советская, памятник военному Левашову, уютный парк, храм Святого Георгия и Коньячный завод. Выясните, что представляла собой крепость, положившая начало городу: каково было её устройство и как она защищала в «лихие годы» южные рубежи России. Услышите, как Кизляр развивался и разрастался, чем занимались его жители и как менялся их быт.

Известные гости города

Вы раскроете, зачем в Кизляр приезжали царь-преобразователь, Лев Толстой и автор «Трех мушкетеров». Почему в городе так высоко чтят память о герое Отечественной войны 1812 года — генерале Багратионе. И как здесь появились французские солдаты, если Наполеон не доходил до этих мест. А ещё я поясню, как с нашим городом связан знаменитый путешественник Филипп Ефремов.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Левашову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваш гид в Кизляре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 74 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Вячеслав. Я очень люблю путешествия, треккинг и родной Кизляр. Работаю гидом уже несколько лет и с радостью посвящаю всех желающих в историю и культуру моего края.
от 6500 ₽ за экскурсию