Описание экскурсииВпервые чай привезли в Россию в 1462 году, но Иван III, а позже и Михаил Фёдорович отнеслись к нему без интереса. Лишь при Алексее Михайловиче напиток полюбили, а при Екатерине II ежегодно ввозили уже «шесть тысяч нагруженных верблюдов». На моей экскурсии вы увидите, как развивалась торговля в Клину, и узнаете множество интересных фактов о чае.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида, чаепитие
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Клин, Привокзальная площадь 1 (Сквер Ямской)
Завершение: Город Клин, Советмкая площадь 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Клина
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторические тайны Клина: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Клин подарит вам уникальные истории о чае и торговле. Узнайте о местах, где развивалась культура чаепития
Начало: На Привокзальной площади
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.