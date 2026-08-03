Экскурсии в Клине

Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от 6959 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
По тропам вдохновения - в Клин
Проникнуться атмосферой, музыкой и народными традициями города (на русском или английском)
Начало: У кафе «Завтрак. Обед. Ужин», Советская площадь 20...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Нечаянная радость
Путешествие в Клин подарит вам уникальные истории о чае и торговле. Узнайте о местах, где развивалась культура чаепития
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:30
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 10 чел.
Детективный квест по историческому центру Клина
Почувствовать себя сыщиком и раскрыть дело о пропавшем товаре
Начало: На Советской площади
10 авг в 18:30
11 авг в 10:30
от 5000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Клин: связь времён и вдохновения
Увидеть купеческие торговые ряды, Троицкий собор, реальное училище и живописный берег реки
Завтра в 09:30
10 авг в 09:00
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Волшебные выходные в Клину
Уникальная экскурсия в Клине: соборы, музеи и живописные виды реки Сестры ждут вас! Узнайте больше о богатой истории города
Начало: Клин, Советская площадь 18
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Душа Клина и его ремёсла
Увидеть древние памятники архитектуры и ненадолго стать гончаром или декоратором новогодних игрушек
Начало: На Советской площади
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Синий трактор, или Путешествие на ферму под Клином
Погладить телят, покормить козочек, узнать, как все устроено на ферме, и попробовать домашний сыр
Начало: В деревне Слобода
15 авг в 11:00
16 авг в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия «По тропам вдохновения Чайковского»
Начало: Адрес Московская область, Клин, Советская площадь,...
Расписание: Согласно расписанию.
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
Масленичные вечёрки в Клину
Прогулка по городу, народные игры + мастер-класс по созданию тряпичной куколки
Начало: Возле Торговых рядов
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Государева дорога
Увлекательное путешествие по историческому тракту, связывающему две столицы. Откройте тайны и легенды Государевой дороги
Начало: Клин, Советская площадь 18
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По клинским дорогам 19 века - с местным гидом
Увидеть Клин как город на большой дороге - и один из самых интересных уездных центров Подмосковья
Начало: У железнодорожного вокзала
10 авг в 13:00
11 авг в 13:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-игра «Царские ямщики» в Клину
Погрузиться в историю и атмосферу города 19 века (на английском или русском языке)
Завтра в 09:30
10 авг в 18:30
от 5000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Клин советский: окно в историю
Погрузиться в атмосферу дачной романтики под задушевные беседы и звуки патефона
Начало: В центре Клина
Расписание: в пятницу в 08:15
14 авг в 08:15
28 авг в 08:15
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
10 авг в 09:00
11 авг в 13:00
от 8500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Клин: путь к Победе
Узнайте о героических событиях 1941 года в Клину. Памятники и истории, которые вдохновляют и учат мужеству
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Прогулка по Клину и мастер-класс «Народная кукла-мотанка»
Посмотреть на город, узнать о местных обрядах и смастерить свой оберег
Начало: У кафе «Завтрак. Обед. Ужин»
Завтра в 09:30
11 авг в 10:30
от 5400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Нечаянная радость
Начало: Город Клин, Привокзальная площадь 1 (Сквер Ямской)
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Клина - в Сергиев-Посад, Переславль-Залесский и Суздаль
Древние города, монастыри и слон
Сегодня в 18:30
Завтра в 07:00
от 49 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Усадьба Золино в Клину
Откройте для себя тайны Клина, посетив знаменитую усадьбу Золино и узнав историю «Девочки-грибницы». Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На Советской площади
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
8000 ₽ за человека
Индивидуальная
В Клин - на пивоваренный завод (18+)
Хотите узнать секреты пивоварения? Посетите пивоваренный завод в Клине и насладитесь дегустацией уникальных сортов пива в уютном ресторане
Начало: В городе Клин
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Клин - путь к Победе
Начало: Привокзальная площадь 1
3000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
Волшебный мир елочных игрушек и гончарного искусства
Начало: Клин, Советская площадь 18
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Прогулка по Клину + мастер-класс «Рождественские истории»
Душевно провести время в провинциальном городке и сделать сувенир своими руками
13 авг в 12:00
15 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Прекрасная пешеходная экскурсия по Клину! Отдельное спасибо экскурсоводу Елене за профессионализм и душевность. Она не просто перечисляла факты, а с
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Павел, спасибо Вам за интересную и подробную экскурсию. Вы добились своей цели- мы хотим приехать в город Клин ещё не
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Экскурсия очень понравилась: Павел - увлеченный рассказчик, рассказывает интересно, живо и литературно. Причем структурно и логически рассказ выстроен так, что запоминается практически дословно, подготовил дополнительные фотоматериалы, рассказал про другие интересные места, которые можно посетить.
+6
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Просто великолепно!
Павлу 10/10 за экскурсию: материал хорошо структурирован (и хронологически выстроен), грамотная подача, много интересных фактов, вовлечение слушателей в беседу
Павлу 10/10 за экскурсию: материал хорошо структурирован (и хронологически выстроен), грамотная подача, много интересных фактов, вовлечение слушателей в беседу
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О
Однозначно рекомендуем квест, обязательно следует пройти. Мальчик 14 лет был увлечён на протяжении всего процесса. Познавательно и интересно. Ольге сердечное спасибо за содержательные 1.5 часа и милые сувенирчики.
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О
Очень душевная прогулка. Посмотрели и узнали много интересных подробностей
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Е
Сегодня с подругой совершили прогулку по Клину, прошлись «тропами вдохновения П. И. Чайковского» в сопровождении замечательного гида Екатерины, интересно рассказывающей,
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Е
Елена - прекрасный гид и настоящий знаток своего родного города
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Н
Очень увлекательная экскурсия. Заинтересованная экскурсовод со знанием интересно и увлекательно рассказала обо всем. Наше маленькое путешествие получилось. Спасибо!
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Т
Екатерина замечательный экскурсовод. Сразу видно, что любит свой город.
Рассказывает все очень понятно и доступно, её хочется слушать.
Очень внимательная и было приятно получить сувениры.
Очень советуем. Спасибо большое!!!!!
Рассказывает все очень понятно и доступно, её хочется слушать.
Очень внимательная и было приятно получить сувениры.
Очень советуем. Спасибо большое!!!!!
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Всего 114 отзывов в Клине
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Ответы на вопросы от путешественников по Клину
Самые популярные экскурсии в Клине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24:
Что посмотреть в Клине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Клину в августе 2026
Сейчас в Клине можно забронировать 24 экскурсии от 3000 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Приезжайте в Клин за незабываемыми впечатлениями и новыми знаниями. Наши экскурсии по городу Клин откроют вам мир российской культуры и традиций. Вы сможете посетить знаменитую фабрику елочных игрушек и увидеть, как рождаются новогодние чудеса. Для любознательных туристов предлагаем экскурсии в музей Чайковского, где каждая комната хранит свои истории