Экскурсии в Клине

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человека с распахнутой душой, любящего свой город! Город нам понравился! Посетили много красивых мест, услышали интересные истории о городе, о жизни П. И. Чайковского! Экскурсия сопровождалась музыкальными отрывками произведений композитора. Очень приятно было получить сувениры! Спасибо Екатерине за отличную и познавательную экскурсию! (Даже непогода не смогла испортить прогулку, т. к. Екатерина позаботилась и выручила нас тёплой одеждой) Ещё раз, Вам большое спасибо!!!