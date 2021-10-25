Экскурсии в Клине

Отзыв на: Клин: рождение «Щелкунчика» Е Екатерина 5 Огромное спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию Клин: рождение "Щелкунчика". Я просто в восторге. Огромное спасибо гиду Дмитрию, за многогранную информацию и за атмосферу – теплую и душевную. Было очень комфортно и приятно общаться с гидом. Знания Дмитрия просто обескураживают, сразу видно что человек живёт этим и сам получает удовольствие от своей деятельности. Получила очень много положительных эмоций от экскурсии. Обязательно хочу посетить другие экскурсии Дмитрия и буду рекомендовать своим друзьям. До новых встреч!

Отзыв на: Клин: рождение «Щелкунчика» Ю Юлия 5 Спасибо Дмитрию за экскурсию! Прекрасный собеседник и грамотный, увлечённый гид. Обширные познания в сфере музыки, узнала много интересного. Время проведено с удовольствием. Удобно организовано. Хочется посетить и другие экскурсии Дмитрия, музыкальные и не только. Рекомендую!

Отзыв на: Новогодний Клин, или по следам Чайковского и Щелкунчика Е Екатерина 5 Это был осенний Клин). Ехали в этот город за Чайковским и историей елочной игрушки. С Дмитрием прошли по наиболее интересным местам, посетили церкви и соборы. Все очень понравилось! Особенно хочется отметить красивую и слаженную речь, интересный рассказ и умение обратить внимание на наиболее интересные факты из жизни города. Очень познавательно, особенно для тех (это мы), кто буквально выкраивает свободное время для разных маршрутов и новых знаний. Огромное спасибо Дмитрию для отличную прогулку и интересную экскурсию!

Отзыв на: Клин: рождение «Щелкунчика» В Владимир 5 Гид Дмитрий Парнов доходчиво подготовил нас к основной экскурсии в Дом музей Чайковского. Его обширный знания в области классической музыки просто поражают. Человек на своём месте и чувствуется, что ему самому интересно. Большое ему спасибо.

Отзыв на: Новогодний Клин, или по следам Чайковского и Щелкунчика О Ольга 5 Отличная экскурсия и замечательный экскурсовод Дмитрий. Обязательно будем обращаться к нему и за другими экскурсиями и квестами по Москве и Подмосковью. Всем рекомендую!