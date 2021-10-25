Все экскурсии в Клине
Доступно 3 экскурсии 🚌 в Клине на 2021 год, 9 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-8 чел.
Клин - город Чайковского, Щелкунчика и Хрустальных шаров
Небольшой и уютный подмосковный городок Клин, привлекает туристов особенно в новогодние дни, ведь...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
9ч
89008 010₽
за 1-4 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика»
Посетить усадьбу Чайковского, прогуляться по старинным паркам и увидеть, как делают елочные игрушки
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 600₽
за 1-6 чел.
Новогодний Клин, или по следам Чайковского и Щелкунчика
Познакомиться с древним городом и узнать его славную историю
Последние отзывы «Экскурсии Клина»
- ЕЕкатерина25 октября 2021Огромное спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию Клин: рождение "Щелкунчика". Я просто в восторге. Огромное спасибо гиду Дмитрию, за многогранную информацию и за атмосферу – теплую и душевную. Было очень комфортно и приятно общаться с гидом. Знания Дмитрия просто обескураживают, сразу видно что человек живёт этим и сам получает удовольствие от своей деятельности. Получила очень много положительных эмоций от экскурсии. Обязательно хочу посетить другие экскурсии Дмитрия и буду рекомендовать своим друзьям. До новых встреч!
- ЮЮлия22 октября 2021Спасибо Дмитрию за экскурсию! Прекрасный собеседник и грамотный, увлечённый гид. Обширные познания в сфере музыки, узнала много интересного. Время проведено с удовольствием. Удобно организовано. Хочется посетить и другие экскурсии Дмитрия, музыкальные и не только. Рекомендую!
- ЕЕкатерина4 октября 2021Это был осенний Клин). Ехали в этот город за Чайковским и историей елочной игрушки. С Дмитрием прошли по наиболее интересным местам, посетили церкви и соборы. Все очень понравилось! Особенно хочется отметить красивую и слаженную речь, интересный рассказ и умение обратить внимание на наиболее интересные факты из жизни города. Очень познавательно, особенно для тех (это мы), кто буквально выкраивает свободное время для разных маршрутов и новых знаний. Огромное спасибо Дмитрию для отличную прогулку и интересную экскурсию!
- ВВладимир12 сентября 2021Гид Дмитрий Парнов доходчиво подготовил нас к основной экскурсии в Дом музей Чайковского. Его обширный знания в области классической музыки просто поражают. Человек на своём месте и чувствуется, что ему самому интересно. Большое ему спасибо.
- ООльга5 сентября 2021Отличная экскурсия и замечательный экскурсовод Дмитрий. Обязательно будем обращаться к нему и за другими экскурсиями и квестами по Москве и Подмосковью. Всем рекомендую!
- ААнна11 января 2021Благодарим Дмитрия за отличную экскурсию 10 января 2021 г! Приехали в Клин первый раз, с детьми 14 и 8 лет. Маршрут разработан очень удобно, лаконично. Для прогулки с детьми - можно сказать - все было в объеме "необходимо и достаточно". И тем не менее, образ города, его суть была отображена. Мы посетили "знаковые места", узнали историю создания и значимость достопримечательностей города. Рассказ был проведен в классическом историческом развитии, но в свободном изложении в духе беседы, ненавязчивого рассказа. Достоинство Дмитрия - его легкость в общении, эмпатия, мягкий юмор. Можно было отступить от темы повествования и обсудить возникшую мысль, воспоминание. Для прогулки с целью отдохнуть и получить приятные эмоции и впечатления - очень хорошая экскурсия.