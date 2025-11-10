На экскурсии в Клине можно узнать о развитии торговли и истории чая в России. Участники увидят ресторан Николаевской железной дороги и здание трактира Истомина. Прогулка включает посещение бывшего ресторана купца Горшкова и библиотеки-читальни. В завершение - чаепитие в старинных торговых рядах с интересными рассказами и памятными магнитами. Это путешествие станет настоящей радостью для любителей истории и чая
Что можно увидеть
- Ресторан Николаевской железной дороги
- Трактир Самсона Самсоновича Истомина
- Ресторан купца 2-й гильдии Горшкова
- Библиотека-читальня при чайной
Описание экскурсии
- Я расскажу вам о ресторане Николаевской железной дороги
- Покажу здание, известное всему городу, где находился трактир Самсона Самсоновича Истомина
- Мы посмотрим на бывший ресторан купца 2-й гильдии Горшкова
- И выясним, в каком из зданий после Октябрьской революции находилась библиотека-читальня при чайной
А во время чаепития в старинных торговых рядах я поведаю интересные истории, связанные с этим ритуалом. И подарю вам памятные магниты с видами города!
Организационные детали
Чаепитие включено в стоимость экскурсии.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Елена — ваш гид в Клине
Мы все любим путешествовать и хотим, приезжая в незнакомый город, чувствовать себя уютно и комфортно. Моя задача — сделать ваше путешествие именно таким! Со мной будет безопасно, весело и задорно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
11 ноя 2025
Великолепная подача исторического материала, с полным погружение в мир прошлых лет, отличный экскурсовод, любящая свое дело и знающая свой предмет, с удовольствием поделилась своими знаниями с нами, любителями экскурсий по старинным, интересным местам.
С удовольствием порекомендую своим знакомым и близким эту увлекательную экскурсию.
Спасибо!
Спартак
10 ноя 2025
Огромное спасибо за экскурсию. Узнал мого для себя нового.
