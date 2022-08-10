Индивидуальные экскурсии в Коктебеле с личным гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Коктебеле, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По диким местам Крыма: едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
По диким местам Крыма: едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Индивидуальная
12 минут
11 отзывов
Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Начало: Мероприятие на открытом воздухе, адреса нет
Расписание: Любо день недели, при наличии погодных условий. С 10:00 до 15:00
10 окт в 09:00
9 000 за человека
Путешествие в Бахчисарай
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Бахчисарай
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
22 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Керчь
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Керчь
Начало: По договорённости
Расписание: Все дни кроме понедельника
11 июня в 14:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Севастополь
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в Севастополь
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
24 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • v
    volkov73
    10 августа 2022
    По диким местам Крыма: едем, куда захотим
    Отлично
  • Е
    Елена
    16 июня 2022
    По диким местам Крыма: едем, куда захотим
    Наше путешествие по окрестностям Феодосии и правда получилось увлекательное и необычное. Мы побывали в местах не самых знаменитых, но невероятно
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    живописных. Из окна обычного экскурсионного автобуса такого не увидишь. А ведь таких красот и чудес наверняка много и в других районах Крыма. Надеемся на новые путешествия в подобном формате с Алексеем.

  • К
    Ксения
    23 мая 2021
    Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
    Спасибо большое за подаренные эмоции, это было очень здорово, не передаваемые ощущения! Чувствуется опыт и профессионализм инструктора, которому можно доверять!
  • В
    Вадим
    8 мая 2021
    Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
    "Большое спасибо Антону и Даше за подаренные эмоции от полета:) Успехов Вам, ребята, хороших клиентов и погоды. Еще полетаем:) И это действительно стоит попробовать, не сомневайтесь!"
  • В
    Вал
    20 апреля 2021
    Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
    Очень много ярких, незабываемых эмоций!!!! Спаааасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Коктебелю в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. По диким местам Крыма: едем, куда захотим
  2. Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
  3. Путешествие в Бахчисарай
  4. Путешествие в Керчь
  5. Путешествие в Севастополь
Сколько стоит экскурсия по Коктебелю в июне 2024
Сейчас в Коктебеле в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 9 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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