1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма: едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 минут
Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Начало: Мероприятие на открытом воздухе, адреса нет
Расписание: Любо день недели, при наличии погодных условий. С 10:00 до 15:00
10 окт в 09:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Бахчисарай
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Керчь
Начало: По договорённости
Расписание: Все дни кроме понедельника
11 июня в 14:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в Севастополь
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- vvolkov7310 августа 2022Отлично
- ЕЕлена16 июня 2022Наше путешествие по окрестностям Феодосии и правда получилось увлекательное и необычное. Мы побывали в местах не самых знаменитых, но невероятно
- ККсения23 мая 2021Спасибо большое за подаренные эмоции, это было очень здорово, не передаваемые ощущения! Чувствуется опыт и профессионализм инструктора, которому можно доверять!
- ВВадим8 мая 2021"Большое спасибо Антону и Даше за подаренные эмоции от полета:) Успехов Вам, ребята, хороших клиентов и погоды. Еще полетаем:) И это действительно стоит попробовать, не сомневайтесь!"
- ВВал20 апреля 2021Очень много ярких, незабываемых эмоций!!!! Спаааасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Коктебелю в категории «Индивидуальные»
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