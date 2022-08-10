читать дальше живописных. Из окна обычного экскурсионного автобуса такого не увидишь. А ведь таких красот и чудес наверняка много и в других районах Крыма. Надеемся на новые путешествия в подобном формате с Алексеем.

Наше путешествие по окрестностям Феодосии и правда получилось увлекательное и необычное. Мы побывали в местах не самых знаменитых, но невероятно