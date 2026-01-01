В этом трехдневном путешествии нас ждут увлекательные экскурсии, удивительные легенды, архитектура городов, музеи, соборы, дегустации, мастер-классы — встреча 2027 года будет запоминающейся!
Программа тура по дням
Отправление. Гжель, фарфоровое производство, мастер-класс. Обзорная экскурсия по Егорьевску. Прибытие в Коломну, новогодний банкет
Самостоятельное прибытие в г. Москву. Вы можете добраться любым удобным транспортом.
07:45 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление на автобусе в Гжель.
Синие узоры Гжели – одни из самых узнаваемых в России наравне с матрешкой, балалайкой и Московским кремлем.
Экскурсия на гжельское фарфоровое производство с мастер-классом.
Вступив на территорию предприятия, вы попадаете в сказку, где удивительным образом сочетается производство и неторопливая русская сельская благодать, благодаря чему появляются шедевры – знаменитые сине-белые изделия.
В программе:
- посещения музея с уникальной коллекцией изделий;
- экскурсия по производственному цеху, знакомство с полным циклом производства изделий, традиционных для Гжели;
- мастер-класс по росписи гуашью фигурной заготовки – возможность попробовать применить полученные знания на практике.
Приятным завершением в мир русского народного промысла станет посещение фирменного магазина с более чем 1000 изделий, где можно приобрести подарки на любой вкус для родных и близких.
Отправление в г. Егорьевск.
Егорьевск – город купцов, английской мануфактуры, подмосковного Биг Бена и хмеля. Здесь чувствуется дух провинциального купеческого города с сохранившейся архитектурой 19 – начала 20 веков.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу Егорьевску.
В ходе экскурсии вы увидите:
- Собор Александра Невского, построенный во второй половине XIX века;
- местный пешеходный Арбат;
- Свято-Троицкий Мариинский монастырь с уникальной оградой в «русском стиле».
Здание бумагопрядильной фабрики Хлудовых по праву является «изюминкой» Егорьевска, а красивую башню с часами в английском стиле называют местным Биг-Беном.
Отправление в г. Коломну.
Размещение. Базовое размещение: гостиница «Коломна» 3*.
Свободное время. Подготовка к встрече Нового года.
Новогодний банкет (включен в стоимость). Программа будет опубликована позднее.
Экскурсия по Коломне, Кремль, фабрика пастилы, музей калача
Поздний завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по г. Коломне.
Это самый удивительный город Подмосковья. Он поражает не только сохранностью Кремля и посада, древностью храмов, но и удивительной творческой энергией жителей, которые за последнее десятилетие превратили Коломну в музейную столицу области.
На обзорной экскурсии вы услышите коломенские истории и легенды и увидите самые красивые места города.
Коломна – очень вкусный город. Здесь продают легендарную коломенскую яблочную пастилу и угощают калачами и натуральной коломенской медовухой.
Пешеходная экскурсия по территории Коломенского кремля.
Архитектурный комплекс коломенского кремля – важнейший историко-культурный памятник Коломны, сложившийся в XIV–XIX веках. Коломенский кремль опоясан фрагментами крепостной стены и сохранившимися башнями.
В настоящее время сохранилось 7 башен кремля, из которых более значительные: Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая.
На территории кремля находятся:
- Соборная площадь с Успенским кафедральным собором, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье;
- Воскресенская церковь, в которой в 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской;
- Церковь Николы Гостиного (1501) – один из первых кирпичных храмов на Руси.
Обед в кафе города.
Посещение музейной фабрики «Пастилы» с чаепитием в малиновой комнате. Побываете на знаменитой фабрике коломенского купца Петра Карповича Чуприкова, который был удостоен медалей на Всемирных выставках в Париже и Вене за рецептуру наивкуснейшей пастилы.
Во время экскурсии:
- увидите открытое пастильное производство начала прошлого века;
- познакомитесь с принципом работы старинных кондитерских механизмов;
- осмотрите плодохранилище и кладовые в глубоких подвалах XVIII в…;
- чаепитие в Малиновой комнате с дегустацией разных вкусов коломенской пастилы – каждой со своей историей.
Театрализованная экскурсия в Музей «Калачная», возрождающий старинный городской калачный промысел.
Познакомитесь с историей коломенского калача, узнаете из чего состоит «смесь мук», как творить на ледяном столе, как выглядит «зажаристая губа».
Приятным завершением экскурсии станет дегустация калача с пылу с жару:
«Свежезаваренный ароматный чай, тёплый аппетитный калач с хрустящей ручкой и животком, подмазанным маслицем… ммм! Излюбленный вами замес мук и закваски, формы и содержания. Раскатать губу не стыдно! Главное, дойти до ручки… и съесть её».
Возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин в ресторане гостиницы.
Зарайск, экскурсия по Кремлю. Соборы Бронницы. Отъезд
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Отправление в г. Зарайск.
Зарайск – уютный городок на берегу реки Осётр. Идеальное место для путешественников и ценителей русской древности и старины.
Экскурсия по территории Зарайского кремля.
Жемчужина города и всего Подмосковья – Зарайский Кремль, самый маленький в России. И один из 12 сохранившихся в России. Построен в XVI веке и сохранился почти в первозданном виде.
Экскурсия по территории Зарайского кремля – редкая возможность погрузится в историю и обычаи 16 века, услышать удивительные легенды, дошедшие до нас из глубины веков, подняться на крепостные стены, откуда открывается чудесный вид на город.
Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам:
- вариант 1. Свободное время в городе для неспешной прогулки и приобретения подарков для родных и друзей;
- вариант 2. Знакомство с гастрономическим брендом города – зарайской коврижкой (по желанию, оплата при покупке тура).
В Зарайске создали актуальную версию старинного лакомства, сделав его гастрономическим брендом города.
Коврижка – старинное блюдо русской кухни, похожее на пряник, но отличается уникальным составом, благодаря добавлению меда она долго не черствеет, а сочетание специй придает сил и бодрости. Это первый помощник на Руси в дальней дороге и военных походах.
Мастер-класс по приготовлению коврижки – «Зарайский замес» – возможность приготовить свое собственное неповторимое лакомство.
Участников мастер-класса станут обладателями секретных рецептов и свойств специй. В завершении присвоение почетного звания «Коврижкопекца».
Обед в кафе.
Отправление в г. Бронницы.
Через Бронницы Дмитрий Донской шел на Куликово поле, а Иван Грозный «брать Казань». Спустя столетия через него же везли Емельяна Пугачева, но уже на казнь.
В конце XIX века за благоустройство Бронниц взялась крепкая рука внука Александра Сергеевича Пушкина.
Небольшой городок на юге Московской области – Бронницы по праву славится длинной и насыщенной историей, связанной, в первую очередь, с коннозаводским делом.
Визитной карточкой города по сей день является Соборная площадь (фото-стоп), с сохранившимся соборным ансамблем XVII-XIX столетий.
Собор Михаила Архангела, возводившийся с 1696 по 1705 годы, сочетает в себе элементы типичного посадского собора с характерными декоративными элементами московского барокко.
Иерусалимская церковь построена в стиле классицизм, при ней одна из самых высоких колоколен в Подмосковье (73 метра), возведенная архитектором Бове в псевдорусском стиле.
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Коломне.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Двухместное (2 человека в номере)
|Двухместное с доп. местом (3 человека в номере)
|Доплата за одноместное размещение
|Гостиница «Коломна» 3*
|45 990
|уточняйте у менеджера
|5 500
Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
Выбор места в автобусе – 1 470 руб.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Коломна»
Гостиница «Коломна» — самое высокое здание города и 15-этажный гостинично-ресторанный комплекс. Находится центре, вблизи памятников старины и православных храмов.
Комфортабельные номера различных категорий оборудованы всем необходимым для отдыха. На территории есть ресторан, банкетные залы, уютное кафе с Wi-Fi, бильярдный клуб, сувенирный киоск.
От гостиницы пешком можно добраться до любой точки города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание, указанное в программе тура: день 1: обед, новогодний банкетдень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак, обед
- День 1: обед, новогодний банкет
- День 2: завтрак, обед, ужин
- День 3: завтрак, обед
- Экскурсионное обслуживание согласно программе
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Мастер-класс по приготовлению коврижки - «Зарайский замес» - 1 000 руб. (на человека)
- Выбор места в автобусе (по желанию оплата при покупке тура) - 1470 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Присоединение детских групп к туру — под запрос.
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.