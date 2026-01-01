1 день

Отправление. Гжель, фарфоровое производство, мастер-класс. Обзорная экскурсия по Егорьевску. Прибытие в Коломну, новогодний банкет

Самостоятельное прибытие в г. Москву. Вы можете добраться любым удобным транспортом.

07:45 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление на автобусе в Гжель.

Синие узоры Гжели – одни из самых узнаваемых в России наравне с матрешкой, балалайкой и Московским кремлем.

Экскурсия на гжельское фарфоровое производство с мастер-классом.

Вступив на территорию предприятия, вы попадаете в сказку, где удивительным образом сочетается производство и неторопливая русская сельская благодать, благодаря чему появляются шедевры – знаменитые сине-белые изделия.

В программе:

посещения музея с уникальной коллекцией изделий;

с уникальной коллекцией изделий; экскурсия по производственному цеху , знакомство с полным циклом производства изделий, традиционных для Гжели;

, знакомство с полным циклом производства изделий, традиционных для Гжели; мастер-класс по росписи гуашью фигурной заготовки – возможность попробовать применить полученные знания на практике.

Приятным завершением в мир русского народного промысла станет посещение фирменного магазина с более чем 1000 изделий, где можно приобрести подарки на любой вкус для родных и близких.

Отправление в г. Егорьевск.

Егорьевск – город купцов, английской мануфактуры, подмосковного Биг Бена и хмеля. Здесь чувствуется дух провинциального купеческого города с сохранившейся архитектурой 19 – начала 20 веков.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу Егорьевску.

В ходе экскурсии вы увидите:

Собор Александра Невского , построенный во второй половине XIX века;

, построенный во второй половине XIX века; местный пешеходный Арбат ;

; Свято-Троицкий Мариинский монастырь с уникальной оградой в «русском стиле».

Здание бумагопрядильной фабрики Хлудовых по праву является «изюминкой» Егорьевска, а красивую башню с часами в английском стиле называют местным Биг-Беном.

Отправление в г. Коломну.

Размещение. Базовое размещение: гостиница «Коломна» 3*.

Свободное время. Подготовка к встрече Нового года.

Новогодний банкет (включен в стоимость). Программа будет опубликована позднее.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160