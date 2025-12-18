Мои заказы

Дар святых источников: из Королёва в Сергиев Посад за очищением и обновлением

Отправиться по древнему паломническому пути и совершать омовение с пользой для души и тела
Окунание в ледяные купели — старинный обряд духовного очищения и форма подвига в русской православной традиции. Как религиозный обычай оно воспринимается многими и сегодня. Однако также окунание несёт пользу для физического, психологического и эмоционального здоровья.
Описание экскурсии

Кому подойдёт программа

Всем, кто хочет перезагрузиться, восстановить силы, напитаться энергией святого места и природы, побыть в контакте с самим собой.

Что происходит при окунании в источник

Сразу после омовения, независимо от температуры окружающей среды, вы ощущаете, как кожа начинает «гореть» и тело обволакивает кокон из внутреннего жара. Этот эффект может продолжаться до нескольких десятков минут после купания. Кожа будто очищается от невидимого слоя, тело приобретает легкость, а в некоторых его частях исчезает напряжённость. Вероятно, вскоре вы обратитесь к своим мыслям и заметите, что их словно кто-то «пригладил». Возможно, ощутите состояние, которое описывают словом «благодать». А кто-то через некоторое время получит простые ответы на важные вопросы.

  • Физиологическая польза
    — закаливание организма, тренировка терморегуляции
    — раскрытие капилляров, укрепление кровеносных сосудов
    — избавление от шлаков
    — улучшение кровообращения внутренних органов
    — улучшение работы эндокринной системы, омоложение организма
  • На уровне эмоционального состояния, погружаясь в ледяную воду, мы переживаем такую внутреннюю бурю, после которой грозовым тучам повседневной жизни сложнее нарушить наше спокойствие.
  • С точки зрения развития силы духа, совершая своего рода подвиг, вы расширите границы своих возможностей и станете увереннее в своих силах. Укрепляя и периодически повторяя оздоровительную практику, вы заметите, как повышается ваша энергия и улучшается качество жизни.

Почему стоит поехать на источник со мной

Несколько лет назад я защитила диплом в области практической психологии — в исследовании я рассматривала психокоррекционный и физиотерапевтический эффект от применения ледяного душа и практики окунания в святой источник. Кроме теоретической ценности, в компании человека с опытом круглогодичного купания на это действо проще решиться. Также я позабочусь о вашем комфорте, подскажу, где и как лучше совершать омовение. И конечно, присутствие проводника делает процесс более безопасным, в том числе, при возможном временном головокружении, изменении состояния сознания, эйфории.

Программа путешествия

Древний паломнический путь

В поездке из Королёва в Сергиев Посад вы откроете интересные факты о Ярославском шоссе, строительстве Ярославской железной дороги и знаменитых владельцах местных усадеб. Но в центре внимания будет духовное прошлое пути, по которому издревле ходили на богомолье в Троице-Сергиеву лавру и могущественные цари, и обездоленные нищие. Я расскажу истории из жизни Сергия Радонежского и помогу лучше представить феномен паломничества как подвига, необходимого для получения прощения и благословения.

Благодать Святогорья

В сам монастырь мы заедем на обратном пути, а первым делом направимся к святому источнику. На правом берегу реки Вондиги на середине крутого склона из расщелин с силой бьет несколько ключей. Температура воды здесь круглый год +6 °C. Территория заботливо благоустроена, сооружена купель, храмы и часовни, по склонам установлены лестницы, есть раздевалки.

Вы услышите легенду о возникновении ключа, дарующего людям «исцеление и вразумение». А дальше, в зависимости от настроя и состояния здоровья, сможете выбрать разные формы взаимодействия с источником: окунание в купель, обливание, окропление водой. Можно просто умыться и попить целебной водички, набрать её с собой, насладиться природой и отдохнуть душой в этом благодатном месте.

Свято-Троицкая Сергиева лавра

Очистившись и напитавшись энергией святого источника, мы посетим Троице-Сергиеву лавру — крупнейший православный мужской монастырь России. Это место с многовековой историей, где покоятся мощи преподобного Сергия, а для иконостаса Троицкого собора Андрей Рублев написал свою знаменитую «Троицу».

Организационные детали

  • Поедем на моём автомобиле Hyundai IX35
  • Экскурсию можно продлить за дополнительную плату, заехав на обратном пути в Радонеж, Хотьково, где жили родители преподобного Сергия, Гефсиманский Черниговский Скит или в одну из усадеб — Абрамцево или Мураново
  • С собой возьмите бутылки, чтобы набрать воды из источника. Если планируете окунаться — купальник/плавки, тапочки, полотенце, а также шапку и теплые вещи, чтобы надеть после окунания.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Коммунальная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Королёве
Провела экскурсии для 215 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина — я аттестованный экскурсовод по Москве и Подмосковью, религиовед и инструктор-проводник по пешеходному туризму. Провожу пешеходные экскурсии по Москве и автовыезды по Подмосковью — к монастырям, храмам,
читать дальше

святым источникам, в исторические и природные места. Среди маршрутов — Красная площадь, Новодевичий монастырь, ВДНХ, Троице-Сергиева Лавра, Гремячий ключ, Храм Вооружённых сил, Парк «Патриот», Новоиерусалим. Буду полезна тем, кто хочет глубже понять религии и посетить святыни в сочетании с отдыхом на природе. С 2022 года сотрудничаю с проектами «Московское долголетие», выставкой «Россия», финалист конкурса «Проводники смыслов» и эксперт его второго сезона. «Проводником смыслов» я стараюсь быть и для своих экскурсантов. Многие отмечают: «Мы впервые оказались в мечети, синагоге — и поняли, как многообразен мир веры».

