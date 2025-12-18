Окунание в ледяные купели — старинный обряд духовного очищения и форма подвига в русской православной традиции. Как религиозный обычай оно воспринимается многими и сегодня. Однако также окунание несёт пользу для физического, психологического и эмоционального здоровья.

Описание экскурсии

Кому подойдёт программа

Всем, кто хочет перезагрузиться, восстановить силы, напитаться энергией святого места и природы, побыть в контакте с самим собой.

Что происходит при окунании в источник

Сразу после омовения, независимо от температуры окружающей среды, вы ощущаете, как кожа начинает «гореть» и тело обволакивает кокон из внутреннего жара. Этот эффект может продолжаться до нескольких десятков минут после купания. Кожа будто очищается от невидимого слоя, тело приобретает легкость, а в некоторых его частях исчезает напряжённость. Вероятно, вскоре вы обратитесь к своим мыслям и заметите, что их словно кто-то «пригладил». Возможно, ощутите состояние, которое описывают словом «благодать». А кто-то через некоторое время получит простые ответы на важные вопросы.

Физиологическая польза

— закаливание организма, тренировка терморегуляции

— раскрытие капилляров, укрепление кровеносных сосудов

— избавление от шлаков

— улучшение кровообращения внутренних органов

— улучшение работы эндокринной системы, омоложение организма

На уровне эмоционального состояния, погружаясь в ледяную воду, мы переживаем такую внутреннюю бурю, после которой грозовым тучам повседневной жизни сложнее нарушить наше спокойствие.

, погружаясь в ледяную воду, мы переживаем такую внутреннюю бурю, после которой грозовым тучам повседневной жизни сложнее нарушить наше спокойствие. С точки зрения развития силы духа, совершая своего рода подвиг, вы расширите границы своих возможностей и станете увереннее в своих силах. Укрепляя и периодически повторяя оздоровительную практику, вы заметите, как повышается ваша энергия и улучшается качество жизни.

Почему стоит поехать на источник со мной

Несколько лет назад я защитила диплом в области практической психологии — в исследовании я рассматривала психокоррекционный и физиотерапевтический эффект от применения ледяного душа и практики окунания в святой источник. Кроме теоретической ценности, в компании человека с опытом круглогодичного купания на это действо проще решиться. Также я позабочусь о вашем комфорте, подскажу, где и как лучше совершать омовение. И конечно, присутствие проводника делает процесс более безопасным, в том числе, при возможном временном головокружении, изменении состояния сознания, эйфории.

Программа путешествия

Древний паломнический путь

В поездке из Королёва в Сергиев Посад вы откроете интересные факты о Ярославском шоссе, строительстве Ярославской железной дороги и знаменитых владельцах местных усадеб. Но в центре внимания будет духовное прошлое пути, по которому издревле ходили на богомолье в Троице-Сергиеву лавру и могущественные цари, и обездоленные нищие. Я расскажу истории из жизни Сергия Радонежского и помогу лучше представить феномен паломничества как подвига, необходимого для получения прощения и благословения.

Благодать Святогорья

В сам монастырь мы заедем на обратном пути, а первым делом направимся к святому источнику. На правом берегу реки Вондиги на середине крутого склона из расщелин с силой бьет несколько ключей. Температура воды здесь круглый год +6 °C. Территория заботливо благоустроена, сооружена купель, храмы и часовни, по склонам установлены лестницы, есть раздевалки.

Вы услышите легенду о возникновении ключа, дарующего людям «исцеление и вразумение». А дальше, в зависимости от настроя и состояния здоровья, сможете выбрать разные формы взаимодействия с источником: окунание в купель, обливание, окропление водой. Можно просто умыться и попить целебной водички, набрать её с собой, насладиться природой и отдохнуть душой в этом благодатном месте.

Свято-Троицкая Сергиева лавра

Очистившись и напитавшись энергией святого источника, мы посетим Троице-Сергиеву лавру — крупнейший православный мужской монастырь России. Это место с многовековой историей, где покоятся мощи преподобного Сергия, а для иконостаса Троицкого собора Андрей Рублев написал свою знаменитую «Троицу».

Организационные детали