Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса
Познакомиться с историей и достопримечательностями космической столицы России
Добро пожаловать в крупнейший наукоград нашей страны! На прогулке мы осмотрим центр Королёва и прикоснемся к его истории — от секретных разработок ученого-артиллериста В. Г. Грабина до открытий С. П. Королёва. Дома в стиле конструктивизма, старые улочки и памятники советской эпохи — как коренной житель я помогу вам подметить главное и поделюсь городскими легендами.
Первая часть экскурсии посвящена довоенной эпохе в жизни города. Мы прогуляемся по историческому центру, району станции «Подлипки-Дачные»: посмотрим на сохранившуюся застройку, первую пожарную часть города и проходную РКК «Энергия». Довоенные хроники Королева связаны прежде всего с именем В. Г. Грабина — вы узнаете, чем прославился выдающийся теоретик артиллерийской науки, и оцените его вклад в дело Победы. А еще разберемся, как образовался город и почему в СССР было два Калининграда.
Послевоенный Королёв: космос и конструктивизм
Дальше мы перенесемся в послевоенные годы: пройдем по местам, связанным с легендарным ученым С. П. Королёвым, свернем на улицы Ленина и Коминтерна, осмотрим уникальные дома в стиле советского конструктивизма, среди которых примечательный «дом-трактор». Вы узнаете, какой след в истории Королёва оставил всесоюзный староста М. И. Калинин, увидите Дом культуры, построенный на его средства. И конечно, услышите городские легенды, которые дополнят исторические факты.
Организационные детали
Экскурсия начинается в городе Королёв, куда вы добираетесь самостоятельно
Как лучше добраться на общественном транспорте: — от станции метро ВДНХ на автобусе № 392 до остановки «станция Подлипки», в пути около 25 минут — от Ярославского вокзала электропоездом до станции «Подлипки-Дачные», в пути около 35 минут
Экскурсия проводится с системой радио-гид, каждый участник получит индивидуальные наушники для хорошей слышимости
Экскурсия не предполагает посещение музея. По вашему желанию и за отдельную плату можно дополнить программу экскурсией по городскому краеведческому музею.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Королёве на улице Грабина около дома 2-а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Королёве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 406 туристов
Живу одновременно в двух городах: подмосковном Королёве и в Москве. Много лет занимаюсь историй столичного подземного транспорта. Коренной москвич, кандидат наук, историк, автор книг и научных статей. Во время экскурсии показываю архивные фото, рассказываю об изменениях, произошедших в Москве и в метро за годы его существования. Поделюсь с вами историями о Москве и подмосковном Королёве, свидетелем которых был сам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Дмитрий очень известный рассказчик и знающий материал экскурсовод! Тем более было интересно пообщаться с местным жителем) Ориентировался на интересы группы, когда мы замёрзли завёл нас в кафе на чашечку кофе. Безусловно рекомендую!
Дмитрий
Ответ организатора:
Наталья, благодарю Вас за теплый отзыв, рад, что Вам понравилась экскурсия!
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галина
Благодарим гида Дмитрия за прекрасно организованную экскурсию. Все было безупречно. В музее очень интересно и познавательно всем, и взрослым, и детям. Экскурсоводы Ольга и Юлия глубоко знают материал и адаптировано читать дальшеуменьшить
донося сложные технические моменты нам, не искушенным в технике слушателям. Мы чувствовали, что наши экскурсоводы - живут и дыша космической отраслью. Радуются победам, глубоко переживают неудачи и верят в лучшее будущее отечественной космонавтики! Все экспонаты - натуральные, можно потрогать руками, забраться внутрь космических станций, почувствовать себя космонавтом в кресле космического корабля. Все представленное громадно и масштабно. Еще раз особая благодарность гиду и организатору нашей экскурсии Дмитрию! Его рассказы об истории города - наукограда, о талантливых людях - молодых ученых, которые приезжали со всей страны строили своими руками город и формировали мозговой центр сначала советской артиллерии, а после Отечественной войны - космонавтики. Мы открыли для себя мир наших исключительно Советских Людей-Ученых, которые жили и работали исключительно за идею - идею освоения космоса и посвятили этому свои жизни без остатка. Мы искали возможность посетить Королев и музей РКК "Энергия" целый год! Итог превзошел все наши ожидания! Мы в восторге! Эта экскурсия заинтересует любого взрослого и ребенка, и наверняка откроет в душе каждого новые, свои личные горизонты. С уважением, группа рязанского муниципального предприятия 90 человек. 31.01.2026, 14.02.2026.
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Р
Роман
Экскурсия была очень познавательной, многое узнали об родном городе. Рекомендую! Дмитрий очень интересно и увлекательно подносит информацию, совершенно не устаёшь и 3 часа часа экскурсии пролетели незаметно. В честь дня рождения подарил приятный сувенир. Благодарны Дмитрию за увлекательное путешествие!
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М
Мария
Отличная экскурсия! Очень ценно, что история города оказалась тесно связана с историей семьи Дмитрия, от этого экскурсия стала более объёмной и живой. Дмитрий не только хороший рассказчик, но и заботливый проводник — учёл наше желание перекусить и завёл в отличное кафе:)
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Мария
Отличная познавательная экскурсия! Узнали множество интересных фактов о городе, в котором живём.
Сколько интересных фактов, оказывается, связано с Королёвом! И это не только про космос))
Спасибо Дмитрию за приятную и полезную прогулку!
Дмитрий
Ответ организатора:
Мария Благодарю Вас, очень приятно было провести экскурсию для Вашей семьи.
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Мария
Рекомендую
Дмитрий
Ответ организатора:
Мария, благодарю Вас
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