Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса

Познакомиться с историей и достопримечательностями космической столицы России

Индивидуальная
Добро пожаловать в крупнейший наукоград нашей страны! На прогулке мы осмотрим центр Королёва и прикоснемся к его истории — от секретных разработок ученого-артиллериста В. Г. Грабина до открытий С. П. Королёва. Дома в стиле конструктивизма, старые улочки и памятники советской эпохи — как коренной житель я помогу вам подметить главное и поделюсь городскими легендами.
Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса
Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса
Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса
Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса
Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса
Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса
Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса
Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса
Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса
Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса
Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса
Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса
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Что вас ожидает

Подмосковный Калининград: истоки города

Первая часть экскурсии посвящена довоенной эпохе в жизни города. Мы прогуляемся по историческому центру, району станции «Подлипки-Дачные»: посмотрим на сохранившуюся застройку, первую пожарную часть города и проходную РКК «Энергия». Довоенные хроники Королева связаны прежде всего с именем В. Г. Грабина — вы узнаете, чем прославился выдающийся теоретик артиллерийской науки, и оцените его вклад в дело Победы. А еще разберемся, как образовался город и почему в СССР было два Калининграда.

Послевоенный Королёв: космос и конструктивизм

Дальше мы перенесемся в послевоенные годы: пройдем по местам, связанным с легендарным ученым С. П. Королёвым, свернем на улицы Ленина и Коминтерна, осмотрим уникальные дома в стиле советского конструктивизма, среди которых примечательный «дом-трактор». Вы узнаете, какой след в истории Королёва оставил всесоюзный староста М. И. Калинин, увидите Дом культуры, построенный на его средства. И конечно, услышите городские легенды, которые дополнят исторические факты.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в городе Королёв, куда вы добираетесь самостоятельно
  • Как лучше добраться на общественном транспорте:
    — от станции метро ВДНХ на автобусе № 392 до остановки «станция Подлипки», в пути около 25 минут
    — от Ярославского вокзала электропоездом до станции «Подлипки-Дачные», в пути около 35 минут
  • Экскурсия проводится с системой радио-гид, каждый участник получит индивидуальные наушники для хорошей слышимости
  • Экскурсия не предполагает посещение музея. По вашему желанию и за отдельную плату можно дополнить программу экскурсией по городскому краеведческому музею.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Королёве на улице Калинина
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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