Добро пожаловать в крупнейший наукоград нашей страны! На прогулке мы осмотрим центр Королёва и прикоснемся к его истории — от секретных разработок ученого-артиллериста В. Г. Грабина до открытий С. П. Королёва. Дома в стиле конструктивизма, старые улочки и памятники советской эпохи — как коренной житель я помогу вам подметить главное и поделюсь городскими легендами.

Описание экскурсии

Подмосковный Калининград: истоки города

Первая часть экскурсии посвящена довоенной эпохе в жизни города. Мы прогуляемся по историческому центру, району станции «Подлипки-Дачные»: посмотрим на сохранившуюся застройку, первую пожарную часть города и проходную РКК «Энергия». Довоенные хроники Королева связаны прежде всего с именем В. Г. Грабина — вы узнаете, чем прославился выдающийся теоретик артиллерийской науки, и оцените его вклад в дело Победы. А еще разберемся, как образовался город и почему в СССР было два Калининграда.

Послевоенный Королёв: космос и конструктивизм

Дальше мы перенесемся в послевоенные годы: пройдем по местам, связанным с легендарным ученым С. П. Королёвым, свернем на улицы Ленина и Коминтерна, осмотрим уникальные дома в стиле советского конструктивизма, среди которых примечательный «дом-трактор». Вы узнаете, какой след в истории Королёва оставил всесоюзный староста М. И. Калинин, увидите Дом культуры, построенный на его средства. И конечно, услышите городские легенды, которые дополнят исторические факты.

Организационные детали