В гости к Ирбисту. Истоки реки Ирбисту, Южно-Чуйский хребет

В гости к Ирбисту

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Ответы на вопросы
Это — идеальное приключение для тех, кто хочет совершить настоящий горный поход, но не готов утомлять себя многодневными подходами. Мы отправимся покорять самую высокую точку Южно-Чуйского хребта, гору Ирбисту. По пути нас ожидают несколько бродов, долины рек и грандиозные панорамы с высоты птичьего полета.
В гости к Ирбисту. Истоки реки Ирбисту, Южно-Чуйский хребет
В гости к Ирбисту. Истоки реки Ирбисту, Южно-Чуйский хребет
В гости к Ирбисту. Истоки реки Ирбисту, Южно-Чуйский хребет
В гости к Ирбисту. Истоки реки Ирбисту, Южно-Чуйский хребет
В гости к Ирбисту. Истоки реки Ирбисту, Южно-Чуйский хребет
В гости к Ирбисту. Истоки реки Ирбисту, Южно-Чуйский хребет
В гости к Ирбисту. Истоки реки Ирбисту, Южно-Чуйский хребет
В гости к Ирбисту. Истоки реки Ирбисту, Южно-Чуйский хребет
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Верховья реки Ирбисту
  • Гора Ирбисту
  • Южно-Чуйский хребет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Горы Алтая Гора Ирбисту — самая высокая точка Южно-Чуйского хребта (3967 м). А Река Ирбисту берет своё начало в небольшом озерце в распадках хребта.
По пути — несколько бродов, а вверх по склону ведёт разбитая колея по верховым болотам и кочкарнику. Машина будто карабкается прямо в небо…
Мы сможем пройти по гребню отрога, спуститься в котловину, к истокам рек, и подняться на ближайшую вершинку (3425 м), чтобы полюбоваться грандиозной панорамой горного массива, долин, рек и озёр с высоты птичьего полёта.
Это путешествие для тех, кто готов к приключениям и не боится физических нагрузок, для тех, кого влекут вершины и настоящие горы. Вся активная часть проходит на высотах не менее 3000 м. над уровнем моря. Это уникальная возможность совершить настоящий горный мини-поход без утомительных многодневных подходов к вершинам и подъёмов с рюкзаками на плечах.
Организационные детали• Выезд из кемпинга после завтрака, сбор группы в 9:30, возвращение — к ужину.
Обед включен в экскурсию.

Ежедневно в 9:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Питание
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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