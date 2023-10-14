В гости к Ирбисту
Это — идеальное приключение для тех, кто хочет совершить настоящий горный поход, но не готов утомлять себя многодневными подходами. Мы отправимся покорять самую высокую точку Южно-Чуйского хребта, гору Ирбисту. По пути нас ожидают несколько бродов, долины рек и грандиозные панорамы с высоты птичьего полета.
Ближайшие даты:
14
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Верховья реки Ирбисту
- Гора Ирбисту
- Южно-Чуйский хребет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Горы Алтая Гора Ирбисту — самая высокая точка Южно-Чуйского хребта (3967 м). А Река Ирбисту берет своё начало в небольшом озерце в распадках хребта.
По пути — несколько бродов, а вверх по склону ведёт разбитая колея по верховым болотам и кочкарнику. Машина будто карабкается прямо в небо…
Мы сможем пройти по гребню отрога, спуститься в котловину, к истокам рек, и подняться на ближайшую вершинку (3425 м), чтобы полюбоваться грандиозной панорамой горного массива, долин, рек и озёр с высоты птичьего полёта.
Это путешествие для тех, кто готов к приключениям и не боится физических нагрузок, для тех, кого влекут вершины и настоящие горы. Вся активная часть проходит на высотах не менее 3000 м. над уровнем моря. Это уникальная возможность совершить настоящий горный мини-поход без утомительных многодневных подходов к вершинам и подъёмов с рюкзаками на плечах.
Организационные детали• Выезд из кемпинга после завтрака, сбор группы в 9:30, возвращение — к ужину.
Обед включен в экскурсию.
Ежедневно в 9:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Питание
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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