Горы Алтая Гора Ирбисту — самая высокая точка Южно-Чуйского хребта (3967 м). А Река Ирбисту берет своё начало в небольшом озерце в распадках хребта.

По пути — несколько бродов, а вверх по склону ведёт разбитая колея по верховым болотам и кочкарнику. Машина будто карабкается прямо в небо…

Мы сможем пройти по гребню отрога, спуститься в котловину, к истокам рек, и подняться на ближайшую вершинку (3425 м), чтобы полюбоваться грандиозной панорамой горного массива, долин, рек и озёр с высоты птичьего полёта.

Это путешествие для тех, кто готов к приключениям и не боится физических нагрузок, для тех, кого влекут вершины и настоящие горы. Вся активная часть проходит на высотах не менее 3000 м. над уровнем моря. Это уникальная возможность совершить настоящий горный мини-поход без утомительных многодневных подходов к вершинам и подъёмов с рюкзаками на плечах.

Организационные детали• Выезд из кемпинга после завтрака, сбор группы в 9:30, возвращение — к ужину.

Обед включен в экскурсию.