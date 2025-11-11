Вас ждет легкий подъем на гору, откуда открывается панорама Чуйской степи, знакомство с древними петроглифами и загадками истории, обзор уникальных ветровых скульптур, мир тишины и бескрайнего простора.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПодъем на гору несложен, но открывающийся вид на Чуйскую степь поражает воображение. На одной из сторон горы на камнях высечены древние изображения животных: марала, горного барана и многих других. Здесь можно увидеть многолетнюю работу степного ветра, который, словно искусный скульптор, точит камни. Краткая программа:
- Выезд из Кош-Агача;
- Подъем на гору, наслаждение видом и просторами;
- Изучение петроглифов, расскажу как они появились и что означают;
- Дорога обратно до Кош-Агача.
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Джалгизтобе
- Петроглифы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Еда.
Место начала и завершения?
Село Кош-Агач, Горно-Алтайская 11
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
