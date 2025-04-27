Программа тура по дням
Туркомплекс «Таежник» - село Кош-Агач - с. Джазатор
Сбор группы на территории туркомплекса Таежник до 10:00 утра.
Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту до села Кош-Агач, где группа пересаживается из комфортного транспорта в транспорт повышенной проходимости.
Дорога, входящая в десятку красивейших дорог мира проходит через перевалы Семинский и Чике-Таман, мимо слияния великих рек Горного Алтая Чуи и Катуни.
Внимание! Необходимо с собой иметь паспорт для пропуска через погранзаставу.
Размещение на территории туркомплекса "Кабарга" в с. Джазатор, в палатках (в домиках за дополнительную плату)
Протяженность: на авто – 430 км.
Конный переход по долине реки Судобай
Подготовка к походу.
Инструктаж по верховой езде.
Выход на маршрут.
Конный переход вверх по долине реки Судобай.
По пути можно увидеть покрытые лесами скалы, ручьи, мелодично звучащие потоки бурных рек (Ак-Калаха и Джазатор), беснующиеся среди потемневших валунов.
Ночлег на берегу реки.
Конный переход 3-4 часа. Протяженность: 15 км.
Река Судобай - перевал Кара-Булак - озеро Кара-Булак
Переход до истока реки Судобай. Подъём на перевал Кара-Булак (2800 м).
В верховьях реки Кара-Булак проходят пути миграции снежного барана – аргали.
С вершины перевала Кара-Булак можно увидеть все три высокогорные вершины Алтая (Белуха, Табын-Богда-Ола, Ийкту).
Спуск к великолепным озерам, которые поражают своей необычной формой расположения и цветом воды.
Озёра являются истоком р. Кара-Булак.
Здесь отличная рыбалка на хариуса.
Ночлег на озере.
Конный переход 4-5 часов. Протяженность: 20 км.
Озеро Кара-Булак - река Аккол - река Акалаха
Переход вниз по долине р. Кара-Булак до места её впадения в р. Акалаха.
Тропа идёт вдоль горного отрога, напоминающего своим строением амфитеатр.
Там путешественников ждут несметные природные сокровища, сказка горных долин с причудливыми очертаниями фигур животных, образованных в результате воздействия ветра и дождя.
При удачном стечении обстоятельств можно увидеть горных козерогов, а если очень повезет, – и снежного барса.
Встречаются очень живописные водопады и озёра: одно из них – красного цвета, два других располагаются параллельно друг другу на разной высоте; вода в них насыщенного синего цвета).
Ночлег на реке Акалаха.
Конный переход 7-8 часов. Протяженность: 30 км.
Конный переход до озера Кальджин-Куль-Бас
Продолжение путешествия по заповедным местам природного парка «Укок» с чистейшими реками и прозрачными озерами.
Подъём на небольшой перевал, откуда плато Укок предстаёт во всей своей неописуемой красоте.
Открывается восхитительный вид на горный массив Табын-Богдо-Ола – Пять Священных гор, гору Найрамдал (4374 м) – вторую вершину по высоте в Сибири после Белухи – гору Канас и другие вершины Южно-Алтайского хребта.
Удивляет огромное количество озёр.
Спуск в урочище Кызылтас.
Осмотр петроглифов Бертекской писаницы, на которой представлено более 120 изображений.
Далее мимо старого казахского кладбища дорога идёт вверх по долине р. Ак-Алаха.
Встречается большое количество археологических памятников разных эпох.
Осмотр места захоронения «Принцессы Алтая».
После чего путь пролегает мимо пограничной заставы (где необходимо пройти проверку документов) к необычайно красивому озёру Кальджин-Куль-Бас.
Ночлег на берегу озера.
Конный переход 6-7 часов. Протяженность: 25 км.
Оз. Кальджин-Куль-Бас - пер. Мукур-Табаты - ручей Мукыр
Подъём на перевал Мукур-Табаты (2590 м).
Перевал представляет собой небольшое высокогорное плато, где, каким бы удивительным это ни казалось, расположены многочисленные озёра редкой красоты.
С перевала в последний раз открываются красоты плоскогорья Укок.
Спуск по узкой долине вдоль скал из блестящих сланцев приводит к истоку ручья Мукыр.
Параллельно ручью в 8 км к югу от него проходит российско-казахская граница.
Далее путь пролегает по правой стороне ручья до лиственничного леса.
В ручье водится крупный хариус.
Ночлег на поляне среди величественных лиственниц.
Конный переход 6-7 часов. Протяженность: 30 км.
Ручей Мукыр - р. Чиндагатуй - Чиндагатуйский рудник - оз. Алахинское
Переход до устья ручья Мукыр, где открывается долина р. Чиндагатуй.
По левому берегу р. Чиндагатуй в 1940-х годах проходила грунтовая дорога, ведущая на Чиндагатуйский рудник.
Развалины электростанции и бараков лагеря видны слева по ходу. На руднике в период с 1938 по 1954 гг. добывали молибден и вольфрам.
После осмотра этого памятника сталинской эпохи продолжаем движение до подъема на перевал Чиндакитай (китайская вершина), откуда открывается панорама на плато Укок, Китай, Моголию, Казахстан.
Отсюда плато Укок предстает во всей своей неописуемой красоте: безмолвные камни и степь, словно завороженные ледяным взглядом пяти священных гор Табын-Богда-Ола (4371м), зеркальные озера и стаи птиц, среди которых есть исчезающие виды, занесенные в Красную книгу РА.
Все это вы можете увидеть своими глазами.
С перевала спуск к Алахинскому озеру.
Конный переход 6-7 часов. Протяженность: 30 км.
Дневка на озере Алахинское
Прогулки в окрестностях Алахинского озера среди кедров.
С западной стороны озеро окружают горы, с которых срываются многочисленные водопады, в озеро вдаётся небольшой мысок с кедрами – увиденное завораживает.
Озеро славится крупным хариусом.
Ночлег на берегу озера.
Протяженность: пешком – 2 км.
Озеро Алахинское - урочище Асемдара
Переход по конной тропе от Алахинского озера до ур. Асемдара.
Конный переход 4-5 часов. Протяженность: 25 км.
Урочище Асемдара - урочище Чокпартас
Урочище Чокпартас уникальное место, где камни по своей форме напоминают застывшие навечно облака, а дух местности внимательно наблюдает за путниками.
В хорошую погоду от урочища открывается великолепный вид на окрестности.
Конный переход 4-5 часов. Протяженность: 20 км.
Урочище Чокпартас - с. Джазатор
Возвращение на турбазу «Кабарга» в с. Джазатор.
Баня.
Размещение в палатках.
Конный переход 4-5 часов. Протяженность: 20 км.
Джазатор - «Таёжник»
Переезд от села Джазатор до базы отдыха «Таёжник».
Обед в кафе. Ужин в кафе отеля «Таёжник».
Окончание программы.
Ночевка в палатках на территории турбазы «Таёжник» (завтрак на утро следующего дня в стоимость не входит).
Протяженность: на авто – 570 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках на территории туркомплекса «Кабарга» в с. Джазатор (размещение в домиках за доплату) и в туристических палатках на маршруте.
Ночевка в домиках за доплату при наличии свободных мест возможна только в 1 день, когда приезжают на стоянку перед туром, и с 11 на 12 день, когда снова приходят на стоянку после тура. На активной части маршрута только палатки.
Варианты проживания
Палаточный лагерь на территории базы отдыха «Кабарга»
База отдыха «Кабарга» у слияния рек Аргут и Джазатор предлагает отдых в красивейшем месте Горного Алтая недалеко от плато Укок.
На маршруте: размещение в палатках.
В 1 и 11 ночь: размещение в домиках за дополнительную плату на месте.
Двухэтажный дом с печкой. Две комнаты (4 основных + 3 мансардных места), свет, розетки.
Интернет есть, хотя работает нестабильно. Сотовая связь: МТС, Мегафон, Йота.
Палаточный лагерь
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Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
- Баня, согласно программы тура
- Аренда лошадей
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Оплата рекреационных сборов
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
- Доставка из всех городов до т/к «Таежник», кроме группового трансфера из Горно-Алтайска (доставка в подарок), (стоимость зависит от перевозчика)
- Проживание до начала тура и после
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50).
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочится запечатлеть будет много, а подзарядиться негде! .
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
23. Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств)
24. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
В чем мне везти вещи? Как мы их повезем на маршруте? Где оставить ненужные для похода вещи?
Из дома вы можете везти вещи в рюкзаке любого размера, чемодане, дорожной сумке (хоть в чем). На стартовой стоянке все личные вещи перекладываются в арчимаки – переметные сумки, которые крепятся на коня. Они вместительные, туда влезут все вещи туриста и часть продуктов питания. Продукты распределяются равномерно между всеми участниками. Палатка, спальный мешок, коврик выдаются на месте и убираются в драйбег, он тоже крепится на коня. Свои пустые чемоданы/рюкзаки туристы оставляют на стартовой стоянке. Там же можно оставить ненужные вещи, городскую одежду.
После конной части арчимаки и драйбеги моются и сдаются.
* Полезно будет взять с собой упаковку мусорных мешков, упаковывать в них вещи для дополнительной защиты от влаги.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Нужно ли оформлять пропуск?
Прием заявок на тур заканчивается за 20 дней до начала тура для граждан России, и за 35 дней для иностранцев, поскольку на этот тур оформляется пропуск в погранзону.
Входит ли доставка к началу тура в стоимость?
Организация трансфера.
Совет от организаторов тура: покупать авиабилеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00, т. к. доставка с аэропорта до «Таёжника» занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край — соседний регион) до «Таёжника» занимает 4-5 ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса «Таёжник» (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Доставка из аэропорта Горно-Алтайска и в аэропорт Горно-Алтайска (встреча/отъезд групповым трансфером) осуществляется согласно графикам прилета самолетов всех участников тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура. Если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день — билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте ссылка либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура, необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск — Чемал до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к «Таёжник», о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции, расположенной у ж\д вокзала — 22:45), дата выезда — в день, предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал — Новосибирск, время отъезда от т\к «Таёжник» 22:40 — 23:00, автобус необходимо остановить у т\к «Таёжник». Время прибытия в Новосибирск — 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку): встреча в аэропорту г. Барнаула с 5:50 до 7:50 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам). В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет, если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут, не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины, и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться, и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к «Таёжник» осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 — 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах от 2000 руб. в одну сторону (стоимость зависит от перевозчика, туроператор не гарантирует фиксированную стоимость, оплачивается на месте водителю, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуальной доставки в любое время по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 9000 руб. за машину в одну сторону, такой трансфер заказывается заранее(стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком) на телефон (телефон будет указан в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать, мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться, и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те, кто прилетел раньше, будут ожидать посадки следующего самолета и туристов, прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с/в аэропорта до «Таёжника», если вы не желаете ехать групповым трансфером.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Внимание! За один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов, чтобы удобно было связаться с водителем.
Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска, контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.
Зачем нам резиновые сапоги? Можно ли взять короткие сапоги (галоши, полусапоги)? Можно вместо сапогов взять непромокаемые треккинговые ботинки?
Резиновые сапоги нужно взять обязательно. Практика показывает, что даже самые хорошие треккинговые ботинки не заменяют резиновые сапоги. В конном туре резиновые сапоги будут очень полезны по следующим причинам:
- на маршруте есть броды. Броды преодолеваются верхом. Но вода в реках бурная, сильное течение (особенно после дождей) и даже при прохождении брода верхом вода будет заливаться в обувь;
- при езде верхом сапоги самый удобный вариант – так как стременной ремень сильно натирает ноги при долгой езде, а высокие сапоги (в идеале почти до колена) спасут туриста от синяков на икрах;
- после дождей трава мокрая, ходить по лагерю без сапогов не комфортно, ноги сразу намокают.
Сапоги обязательно брать, лучше высокие. Короткие галоши не удобны, все равно промокнут. При этом сапоги не должны быть единственной обувью туриста, кроме них обязательно взять кроссовки или треккинговые ботинки (для пеших радиалок, для отдыха в лагере в сухую погоду). А еще резиновые сапоги отлично сохнут у костра и не деформируются, в отличае от треккинговых ботинок, они могут испортиться.
Питание на маршруте
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
Какое выдается групповое снаряжение?
- палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур. Размещение туристов по одному крайне нежелательно, поскольку упаковать в один конный драйбег палатку, коврик и спальник с вкладышем довольно проблематично;
- спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
- вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
- коврик пенополиуритановый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
- плащ ОЗК выдается все в обязательном порядке. Спасает от сильных и затяжных дождей во время конных переходов и в лагере. На случай мелкого, непродолжительного дождя туристам пригодятся плотные ветровки, куртки с влагоотталкивающими свойствами из их ЛИЧНЫХ вещей. В магазинах можно приобрести пропитку для одежды от дождя и влаги и обработать одежду заранее;
- драйбег конный, или сухая сумка. Предназначен для перевозки палаток, спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место;
- арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Особенности маршрута
На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу.
На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх.
На маршруте выдается все необходимое снаряжение.
Требования к подготовке и возрасту участников
Маршрут сложный, для участия в нем туристам желательно иметь опыт конных походов, либо хороший уровень физической подготовки.
Дети до 14 лет на маршрут не допускаются.