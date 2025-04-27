Организация трансфера.

Совет от организаторов тура: покупать авиабилеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00, т. к. доставка с аэропорта до «Таёжника» занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край — соседний регион) до «Таёжника» занимает 4-5 ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса «Таёжник» (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Доставка из аэропорта Горно-Алтайска и в аэропорт Горно-Алтайска (встреча/отъезд групповым трансфером) осуществляется согласно графикам прилета самолетов всех участников тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура. Если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день — билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте ссылка либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура, необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск — Чемал до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к «Таёжник», о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции, расположенной у ж\д вокзала — 22:45), дата выезда — в день, предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал — Новосибирск, время отъезда от т\к «Таёжник» 22:40 — 23:00, автобус необходимо остановить у т\к «Таёжник». Время прибытия в Новосибирск — 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку): встреча в аэропорту г. Барнаула с 5:50 до 7:50 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам). В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет, если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут, не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины, и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться, и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к «Таёжник» осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 — 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах от 2000 руб. в одну сторону (стоимость зависит от перевозчика, туроператор не гарантирует фиксированную стоимость, оплачивается на месте водителю, уточняйте при бронировании).

Возможна организация индивидуальной доставки в любое время по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 9000 руб. за машину в одну сторону, такой трансфер заказывается заранее(стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком) на телефон (телефон будет указан в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать, мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться, и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те, кто прилетел раньше, будут ожидать посадки следующего самолета и туристов, прибывающих на нем.

Возможна организация индивидуальная доставка с/в аэропорта до «Таёжника», если вы не желаете ехать групповым трансфером.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

Внимание! За один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов, чтобы удобно было связаться с водителем.

Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска, контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.