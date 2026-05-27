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и сама природа по мере пересечения республики с севера на юг. Путешествие было в мае, но сложилось ощущение, что мы побывали во всех четырех сезонах! Цветущие горы, бурлящие реки, таежные леса, необозримые степи, лесные озера - многообразие пейзажей действительно впечатляет! Особенно, впечатлила прогулка по марсианскому урочищу Кызыл-Чина, где мы делали себе сувениры из марсианских пород, посещение фантасичного голубого гейзерного озера, где мы застали изменение рисунка на его дне, и, конечно, потрясающее цветение маральника, от которого было порой не оторваться!:) Незабываемым было и встретить рассвет в Курайской степи с видом на ледяные горы Северо-Чуйского хребта! Тур получился отчасти и этническим, так как поездка проходила по тем районами региона, где проживает коренное население. Нас знакомили с традициями и культурой алтайцев, погружали в историю на экскурсии по священным местам с петроглифами, в туре была возможность попробовать блюда традиционной алтайской кухни, напитки и местные сладости. Очень здорово, что нам удалось побывать аж на двух концертах живого алтайского горлового пения - слушали, затаив дыхание! Несмотря на то, что была на Алтае не в первый раз, узнала о нем очень много нового! Также порадовало проживание в уютных деревянных домиках со всеми удобствами на турбазах, расположенных в тихих живописных местах, где чувствовалось волшебное сочетание природы и спокойствия. Отмечу гостеприимство хозяев! Конечно, отзывом не передать и половины впечатлений, полученных в туре! Всем, кто хочет увидеть красоты суровой сибирской природы Алтая, погрузиться в уникальную культуру и гостеприимство региона - однозначно рекомендую этот тур!