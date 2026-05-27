К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
14 июл в 10:00
20 июл в 10:00
185 000 ₽ за человека
-
10%
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
Сегодня в 10:00
5 июл в 10:00
86 000 ₽
96 000 ₽ за человека
Горы в цвету. Маральник на Алтае
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
67 500 ₽ за человека
Конное путешествие на плато Укок
Начало: Г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Горно-Алтайск
17 июл в 10:00
14 авг в 10:00
107 600 ₽ за человека
Тропы и дороги Алтая. Треккинги налегке
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
24 июл в 10:00
11 сен в 10:00
75 500 ₽ за человека
Алтай. Чокпортас
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
21 июл в 10:00
116 700 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
Е
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией! Удивило, как меняется климат
+6
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Путешествие очень понравилось!! Повезло и с погодой, и с компанией. Приятно удивило,что была небольшая группа, всего 6 человек. За 5
Вам был полезен этот отзыв?
И
Маршрут:
Тур выбирали в первую очередь из-за маршрута. В этом плане всё отлично, все локации очень красивые, невозможно насмотреться.
Проживание:
Всё отлично, по
Тур выбирали в первую очередь из-за маршрута. В этом плане всё отлично, все локации очень красивые, невозможно насмотреться.
Проживание:
Всё отлично, по
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Поездка вышла потрясающая❤️ спасибо гиду Кристине! Водителю Алексею! Прекрасно все организовано, не было никаких накладок! все было по любви, вкусно, комфортно, удобно. ХНадеюсь еще получится приехать на сказочный Алтай 🫶🏼
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Добрый день!
Нам все понравилось, спасибо большое! ☺️ отличная программа, питание, размещение, гид Кристина, водитель Алексей - лучшие ❤️ бесконечно КРАСИВО вокруг 🥰
Нам все понравилось, спасибо большое! ☺️ отличная программа, питание, размещение, гид Кристина, водитель Алексей - лучшие ❤️ бесконечно КРАСИВО вокруг 🥰
Вам был полезен этот отзыв?
К
Был в этом туре 08.07-13.07 с сыном 15 лет. Впечатления зашкаливают. Хотя до этого проезжали весь Алтай по Чуйскому тракту
Вам был полезен этот отзыв?
К
Замечательная организация тура, задержек не было, в лагере всё продумано до мелочей, персонал приветливый: харизматичный дядя Дима), спокойный и основательный
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Все очень понравилось! Маршруты в туре подобраны удачно и позволяют увидеть всю красоту горного Алтая. Места ночевок подобраны отлично: вдали от массового скопления туристических баз с прекраснейшими видами из домика и даже из окна на горы. Просто супер!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Ходила на этот маршрут уже 7 или 8 раз. Без ума от него. Мне уже сильно за 50 и я
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Незабываемые впечатления! Если вы готовы путешествовать в горах верхом, очень рекомендую.
+6
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 10 отзывов
Все отзывы об авторских турах в Коше-Агач доступны на странице тура — просто нажмите на нужную карточку в списке выше
Ответы на вопросы от путешественников по Кошу-Агач
Самые популярные туры в Коше-Агач
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6:
Сколько стоит тур в Коше-Агач в июне 2026
Сейчас в Коше-Агач можно забронировать 6 авторских туров от 67 500 до 185 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Предлагаем вам туры по России из Коша-Агач в 2026 году. У нас доступные цены от 67500₽ за проезд и посещение многих достопримечательностей. Закажите тур с нами и получите замечательные впечатления