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Авторские туры в Коше-Агач

Найдено 6 туров в Коше-Агач, цены от 67 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге
Пешая
Джиппинг
На автобусе
Джип-туры
6 дней
2 отзыва
К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
14 июл в 10:00
20 июл в 10:00
185 000 ₽ за человека
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Пешая
На автобусе
Сплавы и рафтинг
7 дней
-
10%
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
Сегодня в 10:00
5 июл в 10:00
86 000 ₽96 000 ₽ за человека
Горы в цвету. Маральник на Алтае
5 дней
3 отзыва
Горы в цвету. Маральник на Алтае
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
67 500 ₽ за человека
Конное путешествие на плато Укок
Конные прогулки
Конные туры
12 дней
2 отзыва
Конное путешествие на плато Укок
Начало: Г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Горно-Алтайск
17 июл в 10:00
14 авг в 10:00
107 600 ₽ за человека
Тропы и дороги Алтая. Треккинги налегке
Пешая
6 дней
Тропы и дороги Алтая. Треккинги налегке
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
24 июл в 10:00
11 сен в 10:00
75 500 ₽ за человека
Алтай. Чокпортас
Конные прогулки
Конные туры
6 дней
Алтай. Чокпортас
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
21 июл в 10:00
116 700 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Е
Горы в цвету. Маральник на Алтае
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией! Удивило, как меняется климат
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и сама природа по мере пересечения республики с севера на юг. Путешествие было в мае, но сложилось ощущение, что мы побывали во всех четырех сезонах! Цветущие горы, бурлящие реки, таежные леса, необозримые степи, лесные озера - многообразие пейзажей действительно впечатляет! Особенно, впечатлила прогулка по марсианскому урочищу Кызыл-Чина, где мы делали себе сувениры из марсианских пород, посещение фантасичного голубого гейзерного озера, где мы застали изменение рисунка на его дне, и, конечно, потрясающее цветение маральника, от которого было порой не оторваться!:) Незабываемым было и встретить рассвет в Курайской степи с видом на ледяные горы Северо-Чуйского хребта! Тур получился отчасти и этническим, так как поездка проходила по тем районами региона, где проживает коренное население. Нас знакомили с традициями и культурой алтайцев, погружали в историю на экскурсии по священным местам с петроглифами, в туре была возможность попробовать блюда традиционной алтайской кухни, напитки и местные сладости. Очень здорово, что нам удалось побывать аж на двух концертах живого алтайского горлового пения - слушали, затаив дыхание! Несмотря на то, что была на Алтае не в первый раз, узнала о нем очень много нового! Также порадовало проживание в уютных деревянных домиках со всеми удобствами на турбазах, расположенных в тихих живописных местах, где чувствовалось волшебное сочетание природы и спокойствия. Отмечу гостеприимство хозяев! Конечно, отзывом не передать и половины впечатлений, полученных в туре! Всем, кто хочет увидеть красоты суровой сибирской природы Алтая, погрузиться в уникальную культуру и гостеприимство региона - однозначно рекомендую этот тур!

Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!+6
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
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Б
Горы в цвету. Маральник на Алтае
Путешествие очень понравилось!! Повезло и с погодой, и с компанией. Приятно удивило,что была небольшая группа, всего 6 человек. За 5
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дней мы увидели все основные красоты Алтая, проехали и прошли много красивейших мест. Даже встретили рассвет на холме с видом на горы!! Маральник, за которым мы ехали, оказался потрясающим кустарником цвета фуксии, он цвел везде: вдоль дороги, на горах… Рекомендую этот тур всем, кто любит природу, пешие прогулки и хочет увидеть что-то новое!

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И
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Маршрут:
Тур выбирали в первую очередь из-за маршрута. В этом плане всё отлично, все локации очень красивые, невозможно насмотреться.

Проживание:
Всё отлично, по
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удобствам вопросов нет - всё соответствует тому, что написано в описании тура. Виды на всех трёх базах просто шикарные, первые две базы расположены у речки - это большой плюс.

Еда:
В целом нормально, но белка в рационе очень мало.

Транспорт:
Тут есть вопросы.

Во-первых, у некоторых машин окна были грязные, в разводах - всё же мы проводим много времени в дороге, смотрим в окно, фотографируем. Считаю, что то что окна должны быть чистыми и без разводов даже не обсуждается.

Во-вторых, в некоторых машинах кому-то приходилось сидеть посередине, смотреть увидеть в окно или сфотографировать сидя так довольно проблематично.

В одной из машин вообще не хватало места на всех, чтобы все поместились, кому-то нужно было сесть четверым в ряд, предназначенный для трёх или ехать спиной по ходу движения, сидя на каком-то импровизированном месте.

Подводя итоги, скажу, что тур нам понравился, и оценка однозначно 5 из 5 т. к. в первую очередь ехали за природой Алтая. Да, впечатление чуть подпортил транспорт, надеюсь будут сделаны выводы по поводу минимальных стандартов для транспорта.

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Е
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Поездка вышла потрясающая❤️ спасибо гиду Кристине! Водителю Алексею! Прекрасно все организовано, не было никаких накладок! все было по любви, вкусно, комфортно, удобно. ХНадеюсь еще получится приехать на сказочный Алтай 🫶🏼
Поездка вышла потрясающая❤️ спасибо гиду Кристине! Водителю Алексею! Прекрасно все организовано, не было никаких накладок! все
Поездка вышла потрясающая❤️ спасибо гиду Кристине! Водителю Алексею! Прекрасно все организовано, не было никаких накладок! все
Поездка вышла потрясающая❤️ спасибо гиду Кристине! Водителю Алексею! Прекрасно все организовано, не было никаких накладок! все
Поездка вышла потрясающая❤️ спасибо гиду Кристине! Водителю Алексею! Прекрасно все организовано, не было никаких накладок! все+1
Поездка вышла потрясающая❤️ спасибо гиду Кристине! Водителю Алексею! Прекрасно все организовано, не было никаких накладок! все
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Е
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Добрый день!
Нам все понравилось, спасибо большое! ☺️ отличная программа, питание, размещение, гид Кристина, водитель Алексей - лучшие ❤️ бесконечно КРАСИВО вокруг 🥰
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К
К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге
Был в этом туре 08.07-13.07 с сыном 15 лет. Впечатления зашкаливают. Хотя до этого проезжали весь Алтай по Чуйскому тракту
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до Монгольской границы и видели уже многое. Несмотря на то, что группа собралась небольшая (всего 5 человек), вся программа состоялась. А как нас кормили!

Был в этом туре 08.07-13.07 с сыном 15 лет. Впечатления зашкаливают. Хотя до этого проезжали весь
Был в этом туре 08.07-13.07 с сыном 15 лет. Впечатления зашкаливают. Хотя до этого проезжали весь
Был в этом туре 08.07-13.07 с сыном 15 лет. Впечатления зашкаливают. Хотя до этого проезжали весь
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К
К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге
Замечательная организация тура, задержек не было, в лагере всё продумано до мелочей, персонал приветливый: харизматичный дядя Дима), спокойный и основательный
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гид Саша, чудесный полноправный член команды пёс Арчи. Отдельное спасибо Наталье -- нашему гиду, которая водила нас на ледники.
Спасибо Никите, который придумал идею тура и построил замечательную базу всего в 4-х километрах от ледников.

Замечательная организация тура, задержек не было, в лагере всё продумано до мелочей, персонал приветливый: харизматичный дядя
Замечательная организация тура, задержек не было, в лагере всё продумано до мелочей, персонал приветливый: харизматичный дядя
Замечательная организация тура, задержек не было, в лагере всё продумано до мелочей, персонал приветливый: харизматичный дядя
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Г
Горы в цвету. Маральник на Алтае
Все очень понравилось! Маршруты в туре подобраны удачно и позволяют увидеть всю красоту горного Алтая. Места ночевок подобраны отлично: вдали от массового скопления туристических баз с прекраснейшими видами из домика и даже из окна на горы. Просто супер!
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Н
Конное путешествие на плато Укок
Ходила на этот маршрут уже 7 или 8 раз. Без ума от него. Мне уже сильно за 50 и я
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человек не спортивный, но вполне выдерживаю долгие конные переходы. Жду очередного тура как возвращения в родные места или встречи с добрым старым другом. Природа очень разнообразна. Сначала это лиственничные леса, долины рек. Затем каменистые перевалы, с которых открываются сказочные виды Южно-Чуйского хребта, Иикту. После спуска с перевала начинаются пейзажи высокогорных плато, изрезанных реками, ограждённых скалами. Несколько разнообразных дней вокруг плато Укок, и снова через перевал совсем в другой мир. Кедровые леса, рыбные озера и реки. Затем снова подъём на знаменитое плато Чокпортас с его волшебными останцами и сказочным видом на Белуху. И вот уже спуск на базу и остаётся только ждать следующего лета…

Ходила на этот маршрут уже 7 или 8 раз. Без ума от него. Мне уже сильно
Ходила на этот маршрут уже 7 или 8 раз. Без ума от него. Мне уже сильно
Ходила на этот маршрут уже 7 или 8 раз. Без ума от него. Мне уже сильно
Ходила на этот маршрут уже 7 или 8 раз. Без ума от него. Мне уже сильно+1
Ходила на этот маршрут уже 7 или 8 раз. Без ума от него. Мне уже сильно
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Т
Конное путешествие на плато Укок
Незабываемые впечатления! Если вы готовы путешествовать в горах верхом, очень рекомендую.
Незабываемые впечатления! Если вы готовы путешествовать в горах верхом, очень рекомендую.
Незабываемые впечатления! Если вы готовы путешествовать в горах верхом, очень рекомендую.
Незабываемые впечатления! Если вы готовы путешествовать в горах верхом, очень рекомендую.
Незабываемые впечатления! Если вы готовы путешествовать в горах верхом, очень рекомендую.+6
Незабываемые впечатления! Если вы готовы путешествовать в горах верхом, очень рекомендую.
Незабываемые впечатления! Если вы готовы путешествовать в горах верхом, очень рекомендую.
Незабываемые впечатления! Если вы готовы путешествовать в горах верхом, очень рекомендую.
Незабываемые впечатления! Если вы готовы путешествовать в горах верхом, очень рекомендую.
Незабываемые впечатления! Если вы готовы путешествовать в горах верхом, очень рекомендую.
Незабываемые впечатления! Если вы готовы путешествовать в горах верхом, очень рекомендую.
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Всего 10 отзывов

Все отзывы об авторских турах в Коше-Агач доступны на странице тура — просто нажмите на нужную карточку в списке выше

Ответы на вопросы от путешественников по Кошу-Агач

Самые популярные туры в Коше-Агач
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6:
  1. К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге;
  2. Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур;
  3. Горы в цвету. Маральник на Алтае;
  4. Конное путешествие на плато Укок;
  5. Тропы и дороги Алтая. Треккинги налегке.
Сколько стоит тур в Коше-Агач в июне 2026
Сейчас в Коше-Агач можно забронировать 6 авторских туров от 67 500 до 185 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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