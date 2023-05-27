За три дня вы откроете для себя всю красоту русской глубинки — Костромы.
Мы посетим Ипатьевский монастырь, ставший колыбелью династии Романовых, самобытную русскую деревню в Музее деревянного зодчества, увидим лосиную ферму, попробуем вкуснейший костромской сыр и, конечно же, исследуем исторический центр города, прогулявшись по его уютным улочкам.
Мы посетим Ипатьевский монастырь, ставший колыбелью династии Романовых, самобытную русскую деревню в Музее деревянного зодчества, увидим лосиную ферму, попробуем вкуснейший костромской сыр и, конечно же, исследуем исторический центр города, прогулявшись по его уютным улочкам.
Ближайшие даты:
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мая
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Что вас ожидает:
- Ипатьевский монастырь
- Музей деревянного зодчества
- Исторический центр Костромы
- Панорамная улица Муравьёвка
- Музей сыра
- Музей ювелирного искусства
- Лосиная ферма
- Конезавод
- Хаски-центр
- Рыбное хозяйство
- Русская изба с интерактивом
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Полюбить Кострому за три дняПолноценный тур под ключ на 3 дня по Костроме и ее окрестностям, ориентированный на знакомство с городом, его предприятиями и услугами. В тур входит передвижение на транспорте, проживание в гостинице, завтраки и обеды, интерактив, знакомство с животным миром. Присоединяйся, мы покажем тебе Кострому! Вы посетите: • Колыбель династии Романовых — Ипатьевский монастырь.
- Лучший музей деревянного зодчества в стране.
- Конезавод 19 века «Медведки».
- Лосиную ферму.
- Исторический центр Костромы.
- Хаски-центр.
- Село Сидоровское. Вас ждут: • Мастер-классы по метанию топора и стрельбе из лука.
- Дегустация сыра, меда, а также продукции рыбного хозяйства.
- Интерактив в деревянной избе. Важная информация С собой возьмите оригинал паспорта и СНИЛС.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер и сопровождение на автобусе по туру, описанному в программе
- Экскурсионная программа 3 дня
- Проживание в двухместном номере в отеле 3*
- Завтраки (2, 3 дни)
- Обеды (1, 2, 3 дни)
- Входные билеты в музеи по программе
- Входные билеты на лосиную ферму
- Входные билеты на рыбное хозяйство
- Экскурсия по конезаводу
- Мастер-класс по метанию топоров
- Катание на хаски в упряжке
- Мастер-класс по стрельбе из лука
- Что не входит
- Авиа/жд/авто билеты до Костромы и обратно
- Одноместный номер (за доплату при возможности предоставления отелем)
- Сувениры
- Местная сувенирная и промышленная продукция
- Ужины
- Место начала и завершения?
- город Кострома, площадь Широкова, дом 2-Ж/Д вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Поздравляю
- Ты забронировал тур
- Который познакомит тебя с русской глубинкой. Он войдет в твое сердце и останется там навсегда! Бери оригинал паспорта
- СНИЛС и приезжай к нам. Мы ждем тебя!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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