Лучший музей деревянного зодчества в стране.

Конезавод 19 века «Медведки».

Лосиную ферму.

Исторический центр Костромы.

Хаски-центр.

Село Сидоровское. Вас ждут: • Мастер-классы по метанию топора и стрельбе из лука.

Дегустация сыра, меда, а также продукции рыбного хозяйства.

Интерактив в деревянной избе. Важная информация С собой возьмите оригинал паспорта и СНИЛС.

Полюбить Кострому за три дняПолноценный тур под ключ на 3 дня по Костроме и ее окрестностям, ориентированный на знакомство с городом, его предприятиями и услугами. В тур входит передвижение на транспорте, проживание в гостинице, завтраки и обеды, интерактив, знакомство с животным миром. Присоединяйся, мы покажем тебе Кострому! Вы посетите: • Колыбель династии Романовых — Ипатьевский монастырь.