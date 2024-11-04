Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
Попробовать «костромское золото», покормить с рук лосят и побывать в деревне 17-18 веков
Начало: Ж/д вокзал Костромы, 10:20-10:45 (прибытие «Ласточ...
1 июл в 08:00
3 июл в 08:00
18 900 ₽ за человека
Волжское мини-путешествие только для вашей компании: Кострома, Красное-на-Волге и Плёс
Попробовать костромской сыр, погулять по местам Левитана и заглянуть в Музей ювелирного искусства
Начало: Ж/д вокзал Костромы, подстраиваемся под прибытие «...
1 июл в 10:40
2 июл в 08:00
85 000 ₽ за всё до 6 чел.
В Кострому на два дня
Начало: Встречаемся на ж/д вокзале г. Кострома
1 июл в 10:30
3 июл в 10:30
18 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина4 ноября 2024Спасибо за прекрасные 2 дня в Костроме! Большой плюс - маленькая группа, я была одна и была еще одна пара.
- ИИнна18 мая 2024Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
- ММила3 апреля 2024Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Ипатьевский монастырь»
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