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Туры по Ипатьевскому монастырю в Костроме

Найдено 3 тура в категории «Ипатьевский монастырь» в Костроме, цены от 18 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
На машине
2 дня
9 отзывов
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
Попробовать «костромское золото», покормить с рук лосят и побывать в деревне 17-18 веков
Начало: Ж/д вокзал Костромы, 10:20-10:45 (прибытие «Ласточ...
1 июл в 08:00
3 июл в 08:00
18 900 ₽ за человека
Волжское мини-путешествие только для вашей компании: Кострома, Красное-на-Волге и Плёс
На машине
2 дня
Волжское мини-путешествие только для вашей компании: Кострома, Красное-на-Волге и Плёс
Попробовать костромской сыр, погулять по местам Левитана и заглянуть в Музей ювелирного искусства
Начало: Ж/д вокзал Костромы, подстраиваемся под прибытие «...
1 июл в 10:40
2 июл в 08:00
85 000 ₽ за всё до 6 чел.
В Кострому на два дня
2 дня
В Кострому на два дня
Начало: Встречаемся на ж/д вокзале г. Кострома
1 июл в 10:30
3 июл в 10:30
18 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Спасибо за прекрасные 2 дня в Костроме! Большой плюс - маленькая группа, я была одна и была еще одна пара.
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    Поэтому гид Юлия подошла гибко к рассказываемому материалу и к туру в целом) Самое главное - это позитивный настрой, который создавался) Сама программа прекрасно подойдет для ознакомительной поездки, такое сочетание класической экскурсии по древнему городу + современный музей сыра и лосиная ферма

  • И
    Инна
    18 мая 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
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    не нужно. Плотная экскурсионная программа, гид Ольга - очень крутая, максимально подстраивается под группу. Маленькая группа - большой плюс, все очень гибко (в рамках разумного:). Отель Бизнес отель - хороший вариант для ночевки. Еще раз спасибо)

  • М
    Мила
    3 апреля 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
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    Все хорошо организовано, даже дополнительно посетили чудесный частный музей Быт богатого горожанина (как то так). С экскурсией 400 руб. Свободное время было вечером первого дня и во второй день перед отъездом. Отель достойный, хорошо расположен. Рекомендую всем, кто может себе позволить 20000 на два дня.

    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Ипатьевский монастырь»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
  2. Волжское мини-путешествие только для вашей компании: Кострома, Красное-на-Волге и Плёс
  3. В Кострому на два дня
Какие места ещё посмотреть в Костроме
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Лосиная ферма
  2. Ипатьевский монастырь
  3. Александровский кремль
  4. Церковь Ильи Пророка
Сколько стоит тур в Костроме в июне 2025
Сейчас в Костроме в категории "Ипатьевский монастырь" можно забронировать 3 тура от 18 900 до 85 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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