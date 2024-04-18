Авторские туры в Костроме

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
Кострома
Сегодня
2 мая
7 мая
9 мая
16 900 за человека
Новогоднее путешествие по Костроме
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие по Костроме
Россия, Кострома
2 янв
от 31 500 за человека
Костромской трип: 2 дня на Волге
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
7 отзывов
Костромской трип: 2 дня на Волге
Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века
Ж. - д. вокзал Костромы, 10:32 (прибытие Ласточки ...
2 мая
3 мая
7 мая
9 мая
17 900 за человека
Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
5 мая
19 мая
2 июня
16 июня
от 26 900 за человека
Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
Россия, Санкт-Петербург
13 мая
27 мая
10 июня
24 июня
от 32 880 за человека
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Россия, Кострома
5 янв
от 19 600 за человека
Звезда Руси. Путешествие по Золотому кольцу из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Звезда Руси. Путешествие по Золотому кольцу из Москвы
Москва
8 июня
22 июня
6 июля
20 июля
от 49 990 за человека
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Россия, Кострома
31 дек
от 20 800 за человека
Путешествие по Костроме на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие по Костроме на Рождество
Кострома
5 янв
от 31 500 за человека
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Россия, Кострома
8 мар
от 21 500 за человека
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
Экскурсионный тур «Волжские просторы. Новый год в Лунёво» на 4 дня
городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
30 дек
от 42 900 за человека
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
5 янв
от 34 900 за человека
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
2 янв
от 34 900 за человека
Отпуск на Волжских берегах
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Отпуск на Волжских берегах
г. Ярославль
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
52 000 за человека
Новый год в Костроме
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год в Костроме
г. Ярославль
31 дек
от 18 500 за человека
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
г. Ярославль
12 янв
19 янв
26 янв
2 фев
от 16 000 за человека
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
г. Ярославль
10 мая
17 мая
24 мая
31 мая
от 17 000 за человека
Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
г. Ярославль
13 янв
20 янв
27 янв
3 фев
от 10 000 за человека
Новогодняя история Золотого Кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя история Золотого Кольца
Санкт-Петербург
30 дек
от 28 900 за человека
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
Санкт-Петербург
2 янв
4 янв
от 28 900 за человека
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
г. Ярославль
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
от 11 000 за человека
Театральная Кострома
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Театральная Кострома
Кострома
25 мая
16 000 за человека
Торговая Кострома
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Торговая Кострома
Кострома
1 июня
13 900 за человека
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Москва
9 мая
от 21 990 за человека
Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
Москва
22 мая
29 мая
от 27 490 за человека
Золотое кольцо России. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо России. Летнее путешествие
Москва
5 июня
12 июня
19 июня
26 июня
от 27 490 за человека
Золотое кольцо России. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо России. Осеннее путешествие
Москва
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 3200027 290 за человека

Что посмотреть в Костроме на экскурсиях?

Если вы хотите увидеть прекрасные природные и святые места, захотите созерцать закат над таинственным озером – в общем, культурно обогатиться, вам обязательно нужно побывать в Костроме. Пешеходные экскурсии, на автобусе, на машине хороши для семейного или романтического отдыха. Вас поразит культура и архитектура этого города. Не оставит равнодушным и местная кухня. Подробнее с вариантами отдыха в Костроме вы можете ознакомиться в нашем каталоге. Вам предложат различные варианты экскурсий на любой вкус по доступным ценам

Местные экскурсоводы

Если вы давно мечтаете приятно провести время всей семьей, расслабиться, отдохнуть от суеты, а также узнать много нового, обязательно закажите экскурсию на нашем сайте! В городе – жемчужине «Золотого кольца» вас ждет отдых на любой вкус: специализированные музеи, церкви и соборы, культурные и архитектурные объекты и достопримечательности, интересные памятники и статуи. Не оставит вас равнодушным и активный отдых: плавание, рыбалка, катание на собачьих упряжках. Музей игрушек, сладостей, квесты отлично подойдут для ваших детей. Молодежи понравится ночная жизнь Костромы и романтические прогулки по Волге! Путешествуйте с нами! Вам понравится!

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    18 апреля 2024
    Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
    Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
  • Н
    Наталья
    11 апреля 2024
    Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
    Мы прекрасно провели время! Программа была разнообразной, интересной и очень познавательной. Организация тура безупречная. Отличная Гостиница" Волга" в Костроме, Очень рекомендуем. Прекрасный шведский стол. Очень понравился музей сыра, Ипатьевский монастырь и уникальный Музей " Музыка и время в Ярославле. а еще в Костроме очень оригинальные названия кафе, организаций, магазинов. Спасибо " Большая Страна".
  • Н
    Наталья
    11 апреля 2024
    Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
    Добрый день! Впечатления от поездки самые хорошие, организация отличная все чётко без задержек она была ознокомительной, наверное в следующий раз нужно брать более расширенную программу, особенно понравился Ярославль, наверное потому, что в Костроме было очень холодно и неуютно. Но мы погоду не выбираем🤣. Очень сильные впечатления от Ипатьевского монастыря, музей сыра супер! Приедем летом Выражаем благодарностью нашему гиду Борису. С уважением Наталья Михайловна Емельяненко и мои участники. Буду рекомендовать ваше агенство друзьям.
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек
  • Т
    Татьяна
    6 апреля 2024
    Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
    В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений. Во время путешествия мы посетили множество интересных мест, включая Нерехту, Кострому и Ярославль. В каждом городе мы знакомились с его историей, культурой и достопримечательностями. Нерехта — город-музей под открытым небом с деревянными купеческими домами и великолепными ансамблями церквей. Здесь мы посетили Лавровскую фабрику деревянных игрушек и мастер-класс по росписи деревянных сувениров. В Костроме внуку особенно понравились Музей сыра и Музей льна и бересты (замечательный экскурсовод). А в Ярославле - Музей Музыки и время и интерактив в доме губернатора. В целом, путешествие было насыщенным и познавательным. Особо хочется отметить, что было комфортно посещать все экскурсии малочисленной группой в 6 человек. Спасибо!
    В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений
  • М
    Мила
    3 апреля 2024
    Костромской трип: 2 дня на Волге
    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы. Все хорошо организовано, даже дополнительно посетили чудесный частный музей Быт богатого горожанина (как то так). С экскурсией 400 руб. Свободное время было вечером первого дня и во второй день перед отъездом. Отель достойный, хорошо расположен. Рекомендую всем, кто может себе позволить 20000 на два дня.
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
    Мы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилось.
    Мы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилось
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Золотое кольцо России. Летнее путешествие
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку
  • О
    Ольга
    2 апреля 2024
    Новогодняя история Золотого Кольца
    Всё очень понравилось. Поездка хорошо организована, интересный маршрут, отличные гиды, комфортабельный автобус. Буду рекомендовать друзьям.
  • Н
    Нина
    31 марта 2024
    Новогодняя история Золотого Кольца
    Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт! Хорошие экскурсии! Спасибо за поездку! Очень довольны!
    Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме

Самые популярные туры в Костроме
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 27
  1. В Кострому на два дня. Новогодние праздники
  2. Новогоднее путешествие по Костроме
  3. Костромской трип: 2 дня на Волге
  4. Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
  5. Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
Что посмотреть в Костроме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Александровский кремль
  2. Церковь Ильи Пророка
  3. Лосиная ферма
Сколько стоит тур в Костроме в апреле 2024
Сейчас в Костроме можно забронировать 27 авторских туров от 10 000 ₽ до 52 000 ₽ со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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