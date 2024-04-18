И Ирина Золотое кольцо России. Весеннее путешествие Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!

Н Наталья Выходные на Волге. Ярославль и Кострома Мы прекрасно провели время! Программа была разнообразной, интересной и очень познавательной. Организация тура безупречная. Отличная Гостиница" Волга" в Костроме, Очень рекомендуем. Прекрасный шведский стол. Очень понравился музей сыра, Ипатьевский монастырь и уникальный Музей " Музыка и время в Ярославле. а еще в Костроме очень оригинальные названия кафе, организаций, магазинов. Спасибо " Большая Страна".

Н Наталья Выходные на Волге. Ярославль и Кострома Добрый день! Впечатления от поездки самые хорошие, организация отличная все чётко без задержек она была ознокомительной, наверное в следующий раз нужно брать более расширенную программу, особенно понравился Ярославль, наверное потому, что в Костроме было очень холодно и неуютно. Но мы погоду не выбираем🤣. Очень сильные впечатления от Ипатьевского монастыря, музей сыра супер! Приедем летом Выражаем благодарностью нашему гиду Борису. С уважением Наталья Михайловна Емельяненко и мои участники. Буду рекомендовать ваше агенство друзьям.

О Ольга Золотое кольцо России. Весеннее путешествие Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.

Т Татьяна Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений. Во время путешествия мы посетили множество интересных мест, включая Нерехту, Кострому и Ярославль. В каждом городе мы знакомились с его историей, культурой и достопримечательностями. Нерехта — город-музей под открытым небом с деревянными купеческими домами и великолепными ансамблями церквей. Здесь мы посетили Лавровскую фабрику деревянных игрушек и мастер-класс по росписи деревянных сувениров. В Костроме внуку особенно понравились Музей сыра и Музей льна и бересты (замечательный экскурсовод). А в Ярославле - Музей Музыки и время и интерактив в доме губернатора. В целом, путешествие было насыщенным и познавательным. Особо хочется отметить, что было комфортно посещать все экскурсии малочисленной группой в 6 человек. Спасибо!

М Мила Костромской трип: 2 дня на Волге Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы. Все хорошо организовано, даже дополнительно посетили чудесный частный музей Быт богатого горожанина (как то так). С экскурсией 400 руб. Свободное время было вечером первого дня и во второй день перед отъездом. Отель достойный, хорошо расположен. Рекомендую всем, кто может себе позволить 20000 на два дня.

А Альфия Золотое кольцо России. Весеннее путешествие Мы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилось.

А Альфия Золотое кольцо России. Летнее путешествие Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.

О Ольга Новогодняя история Золотого Кольца Всё очень понравилось. Поездка хорошо организована, интересный маршрут, отличные гиды, комфортабельный автобус. Буду рекомендовать друзьям.