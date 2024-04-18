Если вы хотите увидеть прекрасные природные и святые места, захотите созерцать закат над таинственным озером – в общем, культурно обогатиться, вам обязательно нужно побывать в Костроме.
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Мы прекрасно провели время! Программа была разнообразной, интересной и очень познавательной. Организация тура безупречная. Отличная Гостиница" Волга" в Костроме, Очень рекомендуем. Прекрасный шведский стол. Очень понравился музей сыра, Ипатьевский монастырь и уникальный Музей " Музыка и время в Ярославле. а еще в Костроме очень оригинальные названия кафе, организаций, магазинов. Спасибо " Большая Страна".
Добрый день! Впечатления от поездки самые хорошие, организация отличная все чётко без задержек она была ознокомительной, наверное в следующий раз нужно брать более расширенную программу, особенно понравился Ярославль, наверное потому, что в Костроме было очень холодно и неуютно. Но мы погоду не выбираем🤣. Очень сильные впечатления от Ипатьевского монастыря, музей сыра супер! Приедем летом Выражаем благодарностью нашему гиду Борису. С уважением Наталья Михайловна Емельяненко и мои участники. Буду рекомендовать ваше агенство друзьям.
В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений.
Во время путешествия мы посетили множество интересных мест, включая Нерехту, Кострому и Ярославль. В каждом городе мы знакомились с его историей, культурой и достопримечательностями.
Нерехта — город-музей под открытым небом с деревянными купеческими домами и великолепными ансамблями церквей. Здесь мы посетили Лавровскую фабрику деревянных игрушек и мастер-класс по росписи деревянных сувениров. В Костроме внуку особенно понравились Музей сыра и Музей льна и бересты (замечательный экскурсовод). А в Ярославле - Музей Музыки и время и интерактив в доме губернатора. В целом, путешествие было насыщенным и познавательным. Особо хочется отметить, что было комфортно посещать все экскурсии малочисленной группой в 6 человек. Спасибо!
Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы. Все хорошо организовано, даже дополнительно посетили чудесный частный музей Быт богатого горожанина (как то так). С экскурсией 400 руб. Свободное время было вечером первого дня и во второй день перед отъездом. Отель достойный, хорошо расположен.
Рекомендую всем, кто может себе позволить 20000 на два дня.
Сейчас в Костроме можно забронировать 27 авторских туров от 10 000 ₽ до 52 000 ₽ со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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